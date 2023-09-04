ВС РФ уничтожили четыре катера ВСУ, которые шли к Крыму. Военная операция на Украине, день 558-й

В городе Измаил Одесской области произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели».
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил в своем Telegram-канале, что на полуострове запустили производство дронов-камикадзе, которые будут использоваться в ходе СВО.
❗️Минюст США хочет направить Киеву подпавшие под санкции российские активы стоимостью более $1 млрд, передает телеканал CBS.
«Мы добиваемся от Конгресса разрешения использовать полученные средства на пользу народа Украины», — заявила Лиза Монако — первый заместитель министра юстиции — генерального прокурора США.
Многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 впервые применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе спецоперации на Украине — ТАСС.
⚡️В Черном море самолеты морской авиации Черноморского флота уничтожили четыре быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ. Катера следовали в направлении мыса Тарханкут на крымском побережье.