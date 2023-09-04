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Политика

ВС РФ уничтожили четыре катера ВСУ, которые шли к Крыму. Военная операция на Украине, день 558-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 558-й день

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Александр Река/ТАСС
Минобороны РФ сообщило об уничтожении в Черном море четырех украинских катеров с десантом. Истребитель-бомбардировщик Су-34 впервые в ходе СВО применил гиперзвуковую ракету «Кинжал», передает ТАСС. Телеканал CBS сообщил, что США хочет передать Украине российские активы более чем на $1 млрд. Сейчас они ищут возможность направить попавшие под санкции средства. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
08:36

08:35

ВСУ за сутки 75 раз обстреляли ДНР, погиб один человек. — ТАСС.

08:32

В городе Измаил Одесской области произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели».

08:26

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил в своем Telegram-канале, что на полуострове запустили производство дронов-камикадзе, которые будут использоваться в ходе СВО.

08:24

08:13

❗️Минюст США хочет направить Киеву подпавшие под санкции российские активы стоимостью более $1 млрд, передает телеканал CBS.

«Мы добиваемся от Конгресса разрешения использовать полученные средства на пользу народа Украины», — заявила Лиза Монако — первый заместитель министра юстиции — генерального прокурора США.

08:10

Многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 впервые применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе спецоперации на Украине — ТАСС.

08:03

⚡️В Черном море самолеты морской авиации Черноморского флота уничтожили четыре быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ. Катера следовали в направлении мыса Тарханкут на крымском побережье.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию специальной военной операции ВС РФ на Украине.

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