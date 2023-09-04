ВС РФ уничтожили четыре катера ВСУ, которые шли к Крыму. Военная операция на Украине, день 558-й

Минобороны РФ сообщило об уничтожении в Черном море четырех украинских катеров с десантом. Истребитель-бомбардировщик Су-34 впервые в ходе СВО применил гиперзвуковую ракету «Кинжал», передает ТАСС. Телеканал CBS сообщил, что США хочет передать Украине российские активы более чем на $1 млрд. Сейчас они ищут возможность направить попавшие под санкции средства. «Газета.Ru» ведет хронику событий.