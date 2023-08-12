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Политика

Крым пытались атаковать 20 беспилотников. Военная операция на Украине, день 535-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 535-й день

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Евгений Биятов/РИА Новости
Российские военные в ночь на 12 августа отбили атаки 20 украинских БПЛА на Крым, пострадавших и разрушений нет, сообщили в Минобороны. Потери ВСУ с февраля 2022 года превысили 150 тыс. человек, сообщила газета The New York Times со ссылкой на чиновников и аналитиков. ЕС за полгода передал Украине более 225 тыс. единиц ракет и снарядов на сумму €1,1 млрд, сообщило Agence France-Presse. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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9:31

⚡️ США просили Египет отправить военную помощь Украине вместо России, но Каир отказывается, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Собеседники издания рассказали, что Египет прежде намеревался поставить России ракеты, но под давлением США изменил свою позицию в начале этого года.

9:14

Корабли Северного флота «Вице-адмирал Кулаков», «Александр Отраковский», буксир «Алтай» и танкер «Сергей Осипов» вышли для решения задач в Арктической зоне.

8:44

Беспилотник сбили ночью в Калужской области, последствий для людей и инфраструктуры нет, сообщил губернатор Владислав Шапша.

8:38

В России разработана и запущена в мелкосерийное производство вторая, обновленная версия FPV-дрона «Овод». У нее модифицирована электронная начинка, установлена новая винтомоторная группа.

8:28

❗️ Украина будет добиваться исключения Израиля из формата «Рамштайн» из-за отсутствия помощи, сообщает The Kyiv Post.

По данным украинской стороны, израильские власти так и не предоставили помощь Киеву, при этом информация, полученная во время встреч, «используется Израилем в собственных интересах».

Украина также считает, что информация, получаемая Израилем во время встреч формата «Рамштайн», может передаваться России.

8:10

8:05

ВС РФ в ночь на 12 августа отбили атаки 20 украинских БПЛА на Крым, пострадавших и разрушений нет, сообщили в Минобороны РФ.

8:03

Евросоюз за последние полгода передал Украине 223,8 тыс. артиллерийских снарядов и 2,3 тыс. ракет суммарной стоимостью €1,1 млрд, сообщил Agence France-Presse представитель дипломатической службы ЕС Петер Стано.

Агентство отмечает, что речь идет о поставках в рамках плана, утвержденного 9 февраля, цель которого — передача Киеву 1 млн снарядов до конца 2023 года, на что Евросоюз выделил €2 млрд..

8:01

❗️ Потери Вооруженных сил Украины, по оценкам западных чиновников и аналитиков, превысили с февраля 2022 года 150 тыс. человек убитыми и ранеными, сообщила газета The New York Times.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 535-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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