Крым пытались атаковать 20 беспилотников. Военная операция на Украине, день 535-й

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❗️ Украина будет добиваться исключения Израиля из формата «Рамштайн» из-за отсутствия помощи, сообщает The Kyiv Post.

По данным украинской стороны, израильские власти так и не предоставили помощь Киеву, при этом информация, полученная во время встреч, «используется Израилем в собственных интересах».

Украина также считает, что информация, получаемая Израилем во время встреч формата «Рамштайн», может передаваться России.