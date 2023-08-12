Украина атаковала Крымский мост ракетами С-200. Сложно ли их поразить?

Украина пыталась атаковать Крымский мост ракетами С-200, переделанными в ударный вариант. По информации Минобороны России, произошло две атаки. Ракеты были сбиты средствами ПВО над Керченским проливом. Что это за модифицированные ракеты С-200 и какую опасность они представляют, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Для ударов по инфраструктурным объектам в тылу Вооруженных сил Российской Федерации украинская армия использует (в том числе) и зенитные управляемые ракеты ЗРС С-200В 5В28 различных модификаций. Значительное их количество еще остается на базах и в арсеналах ВСУ.

По большому счету, переоборудовать зенитную управляемую ракету (ЗУР) 5В28 в оперативно-тактическую (ОТР) с учетом наличия у украинской стороны соответствующих компетенций не так уж и сложно.

Несколько упрощая ситуацию, можно сказать — вместо головки самонаведения ракеты 5В28Н устанавливается гиростабилизированная платформа плюс спецвычислитель. И ракету уже можно использовать как ОТР.

Скорее всего, штатная боевая часть ЗУР при переделке в оперативно-тактическую ракету меняется, поскольку в 5В28Н она (вес 217,5 кг, количество готовых поражающих элементов (стальные шарики весом 2-2,5 г) – 37 тыс. шт., угол разлета – 120 градусов) предназначена исключительно для поражения воздушных целей и не вполне пригодна для стрельбы по инфраструктурным объектам.

Вполне возможно, что украинцы ставят на ЗУР 5В28 более мощную осколочно-фугасную боевую часть, поскольку требования к маневренности ракеты при полете по баллистической траектории существенно снижаются, а это позволяет увеличить ее вес.

Кроме того, при стрельбе на незначительные расстояния усилению фугасного воздействия способствует и подрыв остатков горючего и окислителя в баках ракеты (5В28 – ракета с жидкостным ракетным двигателем). Помимо всего прочего, окислитель АК-27 и горючее ТГ-02 (а именно ими заправляется ракета ЗРС С-200) весьма токсичны.

Что касается дальности стрельбы ракетами 5В28 ЗРС С-200, то при ударах по воздушным целям дальняя граница зоны поражения составляет 240-255 км. Однако при полете по баллистической траектории ракета может пролететь как минимум в два раза дальше.

На полигоне Сарышаган в ходе нештатных ситуаций отмечались случаи достижения дальности и в 700 км. О точности попадания 5В28 при стрельбе по наземным целям (КВО – круговое вероятное отклонение) говорить пока можно только предположительно. И вряд ли она измеряется в метрах.

Как цель для современных зенитных ракетных систем и комплексов ракета С-200 особой сложности не представляет. Она велика по геометрическим размерам (только длина около 11 м), обладает немалой отражающей поверхностью, средняя скорость 5В28 сравнительно невелика – примерно 800 м/сек. При своевременном и точном целеуказании ракета С-200 сравнительно легко поражается ЗРС С-300/400.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).

