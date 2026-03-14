Россиянам рассказали, как выгоднее сделать ремонт в 2026 году

Если запланирован ремонт или стройка, закупаться материалами лучше весной — к лету все позиции скорее всего ощутимо подорожают. Такой совет россиянам в беседе с «Газетой.Ru» дал эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании «НАТЭК» Алексей Орехов.

«На весну и лето 2026 по ремонту и стройке лучше сразу закладывать рост цен. В январе потребительские цены выросли на 1,62 процента к декабрю, в феврале еще на 0,73 процента. Ключевая ставка на 13 марта держится на уровне 15,5 процента, а с 1 июля средняя индексация коммунальных платежей по стране намечена на 5,4 процента. Для сезона вывод простой. Сильного общего удешевления ждать рискованно, поэтому все крупные закупки лучше делать весной, пока спрос еще не вышел на летний максимум. По открытым розничным ценам на середину марта картина такая. Цемент 50 кг чаще стоит 550–700 рублей. Обрезная доска 50х150х6000 идет примерно по 700–830 рублей за штуку, или около 18–20 тысяч за куб. Лист OSB 9 мм обычно стоит 610–840 рублей. Гипсокартон 12,5 мм в рознице часто идет по 560–740 рублей за лист. Газоблок D500 сейчас чаще всего стоит 3700–4900 рублей за куб. Рядовой кирпич М150 обычно продается по 16–28 рублей за штуку. Арматура 12 мм держится около 50 рублей за погонный метр. Минвата 50 мм в простых позициях идет примерно по 1000–1700 рублей за упаковку, плотные варианты заметно дороже. По регионам разброс может быть ощутимым, поэтому эти цифры лучше брать как ориентир для сметы, а не как одну цену на всю страну», — Орехов.

По его словам, некоторые строительные материалы выгодно купить уже сейчас. Главное — правильно просчитать необходимые объемы.

«Цемент, газоблок, кирпич, пиломатериал, OSB, утеплитель, кабель, автоматы, трубы, радиаторы, плитку и сантехнику, если объем уже посчитан и есть сухое место хранения. Ближе к работам разумнее брать клей, пену, герметик, краску и финишные смеси, потому что при долгом хранении растет риск порчи и лишних потерь. Самая частая переплата идет из мелких довозов, пересортицы и переделок. Поэтому выгоднее брать весь объем одной партии, сразу считать запас на подрезку, проверять геометрию доски и собирать доставку одной машиной», — рекомендовал Орехов.

Еще один способ сэкономить деньги связан с выбором мастеров для ремонтных и отделочных работ, добавил эксперт. Он обратил внимание, что универсального исполнителя, который обещает сделать все сразу, лучше не нанимать.

«На санузел лучше звать тех, кто реально занимается санузлами. На электрику нужны профессиональные электрики, которые умеют паять, грамотно собирать узлы и аккуратно прокладывать проводку. На обои и чистовую отделку лучше брать сильных отделочников с нормальными примерами работ. Универсальный исполнитель, который обещает сделать все сразу, должен настораживать. Цена такой ошибки бывает очень высокой. Переделка одного санузла после некачественной работы легко может обойтись в 165 тысяч рублей и выше. Поэтому экономить на профильном мастере часто выходит дороже, чем сразу нанять человека по своей специализации. Если работает бригада, цену работ и список материалов лучше фиксировать письменно с точными объемами и стоимостью. Для бытовых работ в договоре должны быть указаны цена услуги, дата выполнения, а также наименование, описание и цена материалов, если их закупает подрядчик», — заключил Орехов.



Ранее россиянам рассказали, как избежать появления плесени в квартире.