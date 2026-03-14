Песчаная буря обрушилась на палестинских переселенцев в секторе Газа

Песчаная буря обрушилась на Газу, затронув и временные жилища перемещенных палестинцев. Об этом сообщает Al Jazeera.

По информации СМИ, песчаная буря усугубила и без того тяжелую гуманитарную ситуацию в регионе, усложнив жизнь вынужденных переселенцев из Палестины. Беженцы испытывают острую нехватку в медикаментах, вещах, а теперь еще и вынуждены страдать от последствий песчаной бури. На распространяемых в соцсетях видео облака пыли и песка осели на ветхих палатках ,в которых вынуждены ютиться семьи переселенцев.

По данным метеорологов, буря продлится в течение дня.

Гуманитарная ситуация в секторе Газа остается крайне сложной, несмотря на соглашение о перемирии, заключенное в октябре прошлого года между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

До этого на Израиль обрушилась мощная песчаная буря из Северной Африки. По сообщениям очевидцев, «песчаная мгла» ухудшила видимость подобно туману.

Ранее в ООН назвали страны, где может начаться катастрофический голод.