«Будет тяжелая осень»: Кулеба пообещал сделать все, чтобы призывы к переговорам с Россией утихли

Глава МИД Украины Кулеба сообщил о растущем числе призывов со стороны других государств к урегулированию конфликта с Россией путем мирных переговоров. Дипломат пообещал делать все возможное, чтобы эти «голоса угасали», и призвал готовиться к «трудному политическому сезону». При этом в более раннем интервью итальянской Corriere della Sera министр называл условия, которые Киев считает необходимыми для переговорного процесса.

Киев готовится к «тяжелой осени»

Украина все чаще слышит от разных государств призывы к переговорам с Россией для завершения вооруженного конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в интервью журналисту Вадиму Карпьяку, пишет «Страна.ua».

«Это не от чиновников звучит, но становятся громче эти голоса. Мы будем делать все в рамках международного права и уголовного законодательства для того, чтобы эти голоса угасали»», — заверил министр.

Газета The New York Times писала в начале августа об усилении давления со стороны союзников на Киев по поводу поиска дипломатического решения конфликта с РФ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил об этом в начале августа.

«В среду Зеленский сообщил своим дипломатам, что ситуация будет еще более сложной, так как в ближайшие месяцы, по его мнению, будет нарастать давление, направленное на поиск путей к мирным переговорам», — говорится в статье.

Кулеба подтвердил, что Украину ждет «тяжелая осень» и «трудный политический сезон». Министр анонсировал участие Киева в многочисленных саммитах, где нужно обеспечить «количественное и качественное присутствие всего мира», а не только союзников из США и Европы.

На каких условиях Киев готов на переговоры?

Два дня назад Кулеба дал интервью итальянской газете Corriere della Sera, в котором заявил о готовности страны начать переговорный процесс с Россией — через посредника и после вывода российских войск с территорий, которые Украина считает своими.

«Мы можем вести переговоры с Россией после вывода их войск с наших земель, но не с (президентом Владимиром) Путиным», — сказал дипломат.

Он добавил, что ради своих целей Киев использует как военные, так и дипломатические методы. Кулеба исключил, что Зеленский и Путин встретятся за одним столом для переговоров. Он также не считает перспективным посредничество Ватикана при мирном урегулировании конфликта, но отметил вклад генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и президента Турции Эрдогана, способствовавших подписанию зерновой сделки.

Что такое зерновая сделка? Зерновая сделка — договоренность между Россией, Украиной, Турцией и ООН о вывозе зерна и другой сельхозпродукции из черноморских портов: Одессы, Черноморска и Южного. Документ подписали 22 июля 2022 года. Читать дальше

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер в начале недели подтвердил, что в настоящее время Россия и Украина не ведут никаких мирных переговоров. По словам американского чиновника, Москва не демонстрирует к этому интерес.

Россия и Украина прекратили официальные переговоры в мае прошлого года по инициативе Киева. В октябре президент Владимир Зеленский подписал указ, в соответствии с которым страна не станет возобновлять переговорный процесс с РФ, пока пост президента занимает Путин.

Украинский лидер выступает против дипломатического урегулирования ситуации без вывода российских войск с территории Украины, поскольку в таком случае конфликт будет заморожен, а не решен.

Что говорят о переговорах в России?

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в конце июня заявил об отсутствии предпосылок для российско-украинских переговоров. По его словам, при нынешней позиции Украины относительно любых обсуждений с Россией невозможно выйти на мирное урегулирование конфликта. Чиновник также подчеркивал, что любые мирные инициативы должны исходить из принадлежности к России таких регионов, как ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 7 августа говорила о готовности России к дипломатическому решению кризиса. Как отметила дипломат, Москва была и остается открытой к переговорам и готова рассмотреть действительно серьезные предложения.

Путин тоже заявлял о готовности к поиску вариантов мирного урегулирования ситуации с соседней страной. Однако, по словам главы государства, именно Киев отказался от диалога. Теперь миротворческий процесс целиком зависит от Украины, подчеркнул президент.