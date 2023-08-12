«Хайп помогает врагу»: как Украина пыталась атаковать Крымский мост тремя модифицированными ракетами

Три попытки ВСУ
Система противовоздушной обороны (ПВО) отразила атаку двух ракет в районе Керченского пролива. Об этом написал глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
«В районе Керченского пролива силами ПВО сбиты две вражеские ракеты. Крымский мост не поврежден», — говорится в посте.
Спустя почти два часа чиновник сообщил о поражении еще одной ракеты противника.
В интернете появились фотографии и видео, на которых над мостом виден дым. Советник главы региона Олег Крючков объяснил, что это дымовая завеса, выставленная спецслужбами.
Чиновник также призвал жителей полуострова и туристов не выкладывать в сеть видео, связанные с работой ПВО. По его словам, «хайп помогает врагу корректировать удары».
За прошедшие сутки движение автомобилей на мосту несколько раз останавливали. По данным Telegram-канала «Крымский мост: оперативная информация», к 16:10 (мск) движение транспорта возобновили. К 17:00 при въезде на мост образовалась пробка: со стороны Тамани в очереди на досмотр 561 машина, со стороны Керчи — 711. Ожидание может составить около двух часов.
Продолжение ночных атак
В Минобороны РФ подтвердили данные об атаках. По данным ведомства, Украина попыталась около 13:00 нанести «террористический удар» по Крымскому мосту переоборудованной зенитной управляемой ракетой С-200, которая была обнаружена и перехвачена в воздухе. Вторая атака произошла примерно в 15:00 такой же моделью ракеты, переделанной в ударный вариант. Она была сбита в воздухе.
Утром в российском оборонном ведомстве проинформировали о предотвращении ночной атаки на Крым при помощи 20 беспилотников.
В МИД России решительно осудили действия Киева. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова подчеркнула, что Крымский мост — это объект гражданской инфраструктуры, нападения на который недопустимы.
«Таким образом, ВСУ, не способные, несмотря на массированную западную помощь, изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения, пытаются с помощью недостойных террористических методов отыграться на гражданских объектах и мирных жителях», — написала дипломат.
Она добавила, что такие «варварские акции» не останутся без ответа.
Прошлые атаки на Крымский мост
8 октября 2022 года на мосту подорвался грузовик. Из-за этого погибли четыре человека, мост получил повреждения. Глава государства назвал произошедшее терактом и обвинил в атаке Украину. В конце июля 2023 года СБУ взяла ответственность за произошедшее.
17 июля этого года ЧП произошло в районе 145-й опоры моста со стороны Краснодарского края. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области. Их 14-летняя дочь была госпитализирована. Москва обвинила в подрыве Киев. На прошлой неделе секретарь национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов признал причастность к этому взрыву.
За последний месяц полуостров пытались атаковать несколько раз. 6 августа ВСУ повредили дорогу на Чонгарском мосту на севере республики. 4 августа ВСУ атаковали Крым 13 беспилотниками, а 30 июля — с помощью 25 дронов. Российская сторона уничтожила БПЛА.