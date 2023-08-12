«Хайп помогает врагу»: как Украина пыталась атаковать Крымский мост тремя модифицированными ракетами

Система ПВО отразила атаку трех ракет ВСУ на Крымский мост. Украинская сторона пыталась нанести удар модифицированными ракетами С-200. Движение транспорта по мосту перекрывали, в настоящее время там образовалась очередь из более чем тысячи автомобилей. Прошлой ночью Киев пытался атаковать Крым при помощи 20 беспилотников. Москва обещает ответить.

Три попытки ВСУ

Система противовоздушной обороны (ПВО) отразила атаку двух ракет в районе Керченского пролива. Об этом написал глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«В районе Керченского пролива силами ПВО сбиты две вражеские ракеты. Крымский мост не поврежден», — говорится в посте.

Спустя почти два часа чиновник сообщил о поражении еще одной ракеты противника.

В интернете появились фотографии и видео, на которых над мостом виден дым. Советник главы региона Олег Крючков объяснил, что это дымовая завеса, выставленная спецслужбами.

Чиновник также призвал жителей полуострова и туристов не выкладывать в сеть видео, связанные с работой ПВО. По его словам, «хайп помогает врагу корректировать удары».

За прошедшие сутки движение автомобилей на мосту несколько раз останавливали. По данным Telegram-канала «Крымский мост: оперативная информация», к 16:10 (мск) движение транспорта возобновили. К 17:00 при въезде на мост образовалась пробка: со стороны Тамани в очереди на досмотр 561 машина, со стороны Керчи — 711. Ожидание может составить около двух часов.

Продолжение ночных атак

В Минобороны РФ подтвердили данные об атаках. По данным ведомства, Украина попыталась около 13:00 нанести «террористический удар» по Крымскому мосту переоборудованной зенитной управляемой ракетой С-200, которая была обнаружена и перехвачена в воздухе. Вторая атака произошла примерно в 15:00 такой же моделью ракеты, переделанной в ударный вариант. Она была сбита в воздухе.

Утром в российском оборонном ведомстве проинформировали о предотвращении ночной атаки на Крым при помощи 20 беспилотников.

В МИД России решительно осудили действия Киева. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова подчеркнула, что Крымский мост — это объект гражданской инфраструктуры, нападения на который недопустимы.

«Таким образом, ВСУ, не способные, несмотря на массированную западную помощь, изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения, пытаются с помощью недостойных террористических методов отыграться на гражданских объектах и мирных жителях», — написала дипломат.

Она добавила, что такие «варварские акции» не останутся без ответа.

Прошлые атаки на Крымский мост

8 октября 2022 года на мосту подорвался грузовик. Из-за этого погибли четыре человека, мост получил повреждения. Глава государства назвал произошедшее терактом и обвинил в атаке Украину. В конце июля 2023 года СБУ взяла ответственность за произошедшее.

17 июля этого года ЧП произошло в районе 145-й опоры моста со стороны Краснодарского края. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области. Их 14-летняя дочь была госпитализирована. Москва обвинила в подрыве Киев. На прошлой неделе секретарь национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов признал причастность к этому взрыву.

За последний месяц полуостров пытались атаковать несколько раз. 6 августа ВСУ повредили дорогу на Чонгарском мосту на севере республики. 4 августа ВСУ атаковали Крым 13 беспилотниками, а 30 июля — с помощью 25 дронов. Российская сторона уничтожила БПЛА.