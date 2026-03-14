Фанаты «Спартака» оскорбляли судью во время игры с «Зенитом»

Фанаты «Спартака» скандировали оскорбления в адрес арбитра в матче с «Зенитом»

Болельщики московского «Спартака» оскорбляли судью Сергея Карасева во время матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом». Об этом пишет РИА Новости.

Карасев, который был главным арбитром на матче, поставил в ворота «Спартака» два пенальти: на 45-й минуте удар реализовал Александр Соболев, на 81-й минуте забил Джон Дуран. После второго 11-метрового удара фанаты красно-белых начали скандировать оскорбления в адрес судьи.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, завершилась с результатом 2:0. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В турнирной таблице национального первенства петербургский клуб идет на второй позиции, набрав 45 очков и уступая один балл лидирующему «Краснодару». Красно-белые расположились на шестой строчке, имея в активе 35 очков.

В 20-м туре РПЛ «Зенит» на выезде 22 марта сыграет с московским «Динамо». Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:00 по московскому времени. «Спартак» в тот же день в гостевом матче сразится с «Оренбургом», начало игры — 13:45 по московскому времени.

Ранее «Краснодар» вырвал победу у «Сочи» в матче РПЛ.