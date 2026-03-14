В двух московских аэропортах приостановили полеты

Росавиация: в аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения
В московских аэропортах Домодедово и Жуковский ввели ограничения на полеты. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации).

В ведомстве уточнили, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Меры в Домодедово были введены на короткий срок. Спустя 15 минут Росавиация опубликовала сообщение об их отмене.

Незадолго до этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые летели на Москву. Всего за 14 марта был уничтожен уже 31 дрон, направлявшийся к столице.

13 марта губернатор Михаил Развожаев сообщил, что Севастополь ночью подвергся одной из самых продолжительных атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) за последнее время. Дежурные средства ПВО и силы Черноморского флота РФ перехватили и уничтожили 53 дрона в небе над городом.

Ранее экипаж пассажирского самолета заметил дрон при посадке в московском аэропорту.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

