В Крыму сбили ночью 20 беспилотников ВСУ

Вооруженные силы РФ отбили ночную атаку украинских беспилотников на Крым, заявили в Минобороны. В налете участвовали 20 дронов, из них 14 были сбиты огнем из средств ПВО, еще шесть БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и посажены на полуострове. Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что ПВО работала в разных районах региона.

Атаку 20 украинских беспилотников на Крым отбили Вооруженные силы РФ в ночь на 11 августа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двадцатью беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории полуострова Крым», — говорится в сообщении военного ведомства.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 14 беспилотников, остальные шесть дронов подавили средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Повреждений инфраструктуры и пострадавших людей в результате атаки нет.

Советник главы Крыма Олег Крючков в свою очередь сообщил только о срабатывании систем ПВО.

«Над разными районами Крыма сработали системы ПВО. Просим сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

9 августа боевой беспилотный летательный аппарат со взрывчаткой и поражающими элементами упал в селе Яркое Джанкойского района Крыма, сообщал Telegram-канал SHOT.

Обломки дрона в поле обнаружил местный предприниматель.

Прибывшие на место полицейские и эксперты установили, что это — беспилотник самолетного типа, начиненный взрывчаткой с поражающими элементами. В результате происшествия никто не пострадал.

Предыдущая атака украинских БПЛА на Крым произошла 4 августа. Крючков сообщил, что никто не пострадал и ничего не было разрушено.

«В нескольких районах Крыма сработали системы ПВО. Все объекты сбиты. Работают все службы. Повреждений и пострадавших нет», — написал он.

В то же время два надводных дрона ВСУ атаковали военную базу Новороссийск. «В ходе отражения атаки безэкипажные катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы», — заявили в МО РФ.

30 июля Минобороны РФ сообщило о ночной атаке 25 украинских беспилотников на Крым. Все они, согласно утверждению ведомства, были успешно сбиты или подавлены РЭБ.

Попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Крым беспилотниками объясняются неудачным контрнаступлением, заявил в разговоре с «Лентой.ру» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Украина пытается как-то этими демонстративными терактами оправдать неудачи в контрнаступлении. Эти действия не несут боевой эффективности, не влияют на результат контроперации, это просто террористические акты с целью запугать и повлиять на общество, людей», — сообщил депутат.

В связи с этим он назвал такие атаки частью информационной войны.

«Западу пытаются показать, что они работают, туда же очень много оборудования от Запада идет, а эффекта очень мало, несмотря на затраты», — добавил Чепа.