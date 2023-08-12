В Крыму сбили ночью 20 беспилотников ВСУ

Атаку 20 украинских беспилотников на Крым отбили Вооруженные силы РФ в ночь на 11 августа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двадцатью беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории полуострова Крым», — говорится в сообщении военного ведомства.
Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 14 беспилотников, остальные шесть дронов подавили средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Повреждений инфраструктуры и пострадавших людей в результате атаки нет.
Советник главы Крыма Олег Крючков в свою очередь сообщил только о срабатывании систем ПВО.
«Над разными районами Крыма сработали системы ПВО. Просим сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», — написал чиновник в своем Telegram-канале.
9 августа боевой беспилотный летательный аппарат со взрывчаткой и поражающими элементами упал в селе Яркое Джанкойского района Крыма, сообщал Telegram-канал SHOT.
Обломки дрона в поле обнаружил местный предприниматель.
Прибывшие на место полицейские и эксперты установили, что это — беспилотник самолетного типа, начиненный взрывчаткой с поражающими элементами. В результате происшествия никто не пострадал.
Предыдущая атака украинских БПЛА на Крым произошла 4 августа. Крючков сообщил, что никто не пострадал и ничего не было разрушено.
«В нескольких районах Крыма сработали системы ПВО. Все объекты сбиты. Работают все службы. Повреждений и пострадавших нет», — написал он.
В то же время два надводных дрона ВСУ атаковали военную базу Новороссийск. «В ходе отражения атаки безэкипажные катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы», — заявили в МО РФ.
30 июля Минобороны РФ сообщило о ночной атаке 25 украинских беспилотников на Крым. Все они, согласно утверждению ведомства, были успешно сбиты или подавлены РЭБ.
Попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Крым беспилотниками объясняются неудачным контрнаступлением, заявил в разговоре с «Лентой.ру» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
«Украина пытается как-то этими демонстративными терактами оправдать неудачи в контрнаступлении. Эти действия не несут боевой эффективности, не влияют на результат контроперации, это просто террористические акты с целью запугать и повлиять на общество, людей», — сообщил депутат.
В связи с этим он назвал такие атаки частью информационной войны.
«Западу пытаются показать, что они работают, туда же очень много оборудования от Запада идет, а эффекта очень мало, несмотря на затраты», — добавил Чепа.