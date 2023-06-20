Военная операция на Украине. День 482-й

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что сегодня регион посетит уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Цель – посмотреть проблемы, с которыми столкнулись жители отселенных городов и сел, жители Шебекинского и Грайворонского округов. Сегодня мы начинаем полномасштабное обследование квартир и жилых домов в Шебекино — задача, которую мы должны максимально быстро выполнить для того, чтобы понять точный объем проблем и начать быстро восстановление», — рассказал Гладков.