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Политика

Военная операция на Украине. День 482-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 482-й день

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Станислав Красильников/ТАСС
В Киеве, в Хмельницкой и Винницкой областях Украины ночью прозвучали взрывы; во Львове поврежден объект критической инфраструктуры, пишут украинские СМИ. ЕС готовит пакет финансовой помощи Украине в размере €50 млрд, сообщает Bloomberg. В Киеве демонтировали бюст Юрия Гагарина. ОАК начала получать российские двигатели ПД-8 для «Суперджетов», сообщил гендиректор Юрий Слюсарь. Киев ведет переговоры с западными оружейниками о создании производства на территории Украины, сообщает Reuters.
Трансляция
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8:59

Электричество отсутствует утром во многих районах Киева, сообщило украинское издание «Клименко тайм».

По его данным, также остановлена работа столичного электротранспорта. В то же время в Киевской городской администрации заявили, что из-за повреждения внешних коммуникаций на станциях метрополитена временно не работают терминалы самообслуживания. Ночью в Киеве произошло несколько взрывов, воздушная тревога в столице длилась больше 3,5 часов.

8:44

❗️ Замглавы Минобороны Украины Анна Маляр призвала не измерять контрнаступление населенными пунктами.

Она добавила, что критериев оценки эффективности боевых действий гораздо больше, но не уточнила, что конкретно имеется в виду. При этом чиновница признала, что ВСУ приходится непросто, поскольку российские силы оказывают ожесточенное сопротивление.

8:38

Бойцы ОБТФ «Каскад» с помощью дрона-камикадзе «Ланцет» накрыли гаубицу Д-20 ВСУ.

8:37

Импорт автомобилей из Китая в РФ за январь-май практически утроился по сравнению с показателями аналогичного периода 2022 года, строительной техники — почти в восемь раз, сообщил в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ врио главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов.

8:35

8:30

8:12

❗️ Минцифры РФ планирует создать группу для решения проблемы с перебоями GPS и мобильной связи из-за распространения систем обнаружения и блокировки дронов.

По словам источника «Коммерсанта», Минцифры уже проводит «полузакрытые совещания» по этому вопросу.

8:10

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что сегодня регион посетит уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Цель – посмотреть проблемы, с которыми столкнулись жители отселенных городов и сел, жители Шебекинского и Грайворонского округов. Сегодня мы начинаем полномасштабное обследование квартир и жилых домов в Шебекино — задача, которую мы должны максимально быстро выполнить для того, чтобы понять точный объем проблем и начать быстро восстановление», — рассказал Гладков.

8:06

8:06

General Electric с 19 июня после введения расширенных санкций США прекратила обслуживать в России газовые турбины на ТЭС. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

8:05

8:04

Евросоюз готовится предложить Украине пакет финансовой помощи в размере €50 млрд, сообщило агентство Bloomberg.

8:01

Рано утром 20 июня в Киеве, в Хмельницкой и Винницкой областях Украины прогремели взрывы, пишут украинские СМИ.

Кроме того, взрывы прогремели во Львове и области, поврежден объект критической инфраструктуры, об этом сообщил глава военное администрации Максим Козицкий.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 482-го дня специальной военной операции на Украине.

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