Военная операция на Украине. День 482-й

Электричество отсутствует утром во многих районах Киева, сообщило украинское издание «Клименко тайм».
По его данным, также остановлена работа столичного электротранспорта. В то же время в Киевской городской администрации заявили, что из-за повреждения внешних коммуникаций на станциях метрополитена временно не работают терминалы самообслуживания. Ночью в Киеве произошло несколько взрывов, воздушная тревога в столице длилась больше 3,5 часов.
❗️ Замглавы Минобороны Украины Анна Маляр призвала не измерять контрнаступление населенными пунктами.
Она добавила, что критериев оценки эффективности боевых действий гораздо больше, но не уточнила, что конкретно имеется в виду. При этом чиновница признала, что ВСУ приходится непросто, поскольку российские силы оказывают ожесточенное сопротивление.
Импорт автомобилей из Китая в РФ за январь-май практически утроился по сравнению с показателями аналогичного периода 2022 года, строительной техники — почти в восемь раз, сообщил в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ врио главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов.
❗️ Минцифры РФ планирует создать группу для решения проблемы с перебоями GPS и мобильной связи из-за распространения систем обнаружения и блокировки дронов.
По словам источника «Коммерсанта», Минцифры уже проводит «полузакрытые совещания» по этому вопросу.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что сегодня регион посетит уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«Цель – посмотреть проблемы, с которыми столкнулись жители отселенных городов и сел, жители Шебекинского и Грайворонского округов. Сегодня мы начинаем полномасштабное обследование квартир и жилых домов в Шебекино — задача, которую мы должны максимально быстро выполнить для того, чтобы понять точный объем проблем и начать быстро восстановление», — рассказал Гладков.
General Electric с 19 июня после введения расширенных санкций США прекратила обслуживать в России газовые турбины на ТЭС. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Евросоюз готовится предложить Украине пакет финансовой помощи в размере €50 млрд, сообщило агентство Bloomberg.
Рано утром 20 июня в Киеве, в Хмельницкой и Винницкой областях Украины прогремели взрывы, пишут украинские СМИ.
Кроме того, взрывы прогремели во Львове и области, поврежден объект критической инфраструктуры, об этом сообщил глава военное администрации Максим Козицкий.