Программа «обратной релокации» не потребовалась. «Айтишники» возвращаются в Россию

Программа «обратной релокации» для IТ-специалистов, которая обсуждалась в Минцифры в 2022 году, не потребовалась — «айтишники» возвращаются в Россию. Об этом 20 июня сообщил глава министерства Максут Шадаев. Тренд на возвращение, по его словам, подтвердили и несколько российских IТ-компаний. Кроме того, Минцифры прорабатывает возможность создания национальной системы, благодаря которой IТ-специалисты могли бы подтвердить свои знания. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Программа «обратной релокации» для IТ-специалистов, которая ранее обсуждалась в Минцифры, не потребовалась — «айтишники» возвращаются в Россию. Об этом заявил во вторник, 20 июня, глава ведомства Максут Шадаев. По его словам, этот тренд подтверждают и IТ-компании, передает ТАСС.

«Хорошая новость — пока мы работали, они начали возвращаться. Мы это видим по всем показателям рекрутинговых площадок.

Я считаю, что цифра [там] достаточно значимая. Такой, отдельной программы — не потребовалось», — сообщил он на форуме «CNews кейсы». Шадаев добавил, что в ближайшие недели министерство представит сведения о том, сколько специалистов уже вернулись.

В ноябре 2022 года министр сообщал о формулировании условий программы возвращения в РФ специалистов в области IТ, обсуждались вопросы гарантий для них.

В ходе сегодняшнего мероприятия Шадаев также проинформировал, что Минцифры прорабатывает возможность создания национальной системы, благодаря которой IТ-специалисты могли бы подтвердить свои знания.

«Очень позитивно [относимся к ее созданию], у нас есть эта идея в проработке. Нам несколько крупных ассоциаций давали эту идею — мы сейчас с ними обсуждаем, как национальная система подтверждения должна выглядеть», — рассказал министр.

Он отметил, что создать такую систему министерство может только совместно с игроками на IТ-рынке.

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов утверждает, что 50% «айтишников» уже приехали на родину. По его словам, они не «прижились» за границей.

«Связано это в первую очередь с тем, что за границей не каждому человеку комфортно жить — это смена круга общения. Я уверен, многие просто не прижились. Ситуация в стране с каждым днем становится все более и более комфортная. Я уверен, что до конца года вернется 80-90% не только IT-специалистов, но и других, которые по какой-то причине временно выехали из России», — заявил он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Еще в конце апреля Шадаев говорил, что отток IТ-специалистов из России не является критичным, а многие отечественные компании смогли пополнить свои команды специалистами из ушедших из РФ вендоров.

«У нас в целом, действительно, произошел отток, наверное, в том числе уехали квалифицированные и талантливые ребята, которые очень востребованы, ликвидны на международном рынке, у которых есть уникальные компетенции. В целом, я считаю, что он не является критичным», — констатировал министр.

В прошлом году глава Минцифры сообщал, что с начала СВО страну покинули 100 тыс. IТ-специалистов.

14 июня замглавы Минцифры Максим Паршин рассказал о запуске системы обучения IТ-специалистов, которая позволит увеличить экспорт отечественных решений. По его словам, обучение будет проходить в четырех подведомственных министерству университетах — МТУСИ (Москва), СПбГУТИ (Санкт-Петербург), ПГУТИ (Самара) и СибГУТИ (Новосибирск), а также в Иннополисе — во всех формах исключительно на российских продуктах.