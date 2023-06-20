«Удары по центрам принятия решений». Шойгу предупредил Киев об ответе России

Украинские войска продолжают попытки наступательных действий на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях, задействуя элитные соединения, обученные специалистами НАТО. Об этом 20 июня рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, руководство ВСУ планирует нанести удары по территории РФ, в том числе по Крыму, ракетами HIMARS и Storm Shadow. Все атаки российских позиций с начала июня были отбиты, добавил он. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

ВСУ с 4 июня предприняли 263 атаки российских позиций, все они были отражены. Об этом сообщил во вторник, 20 июня, глава Минобороны России Сергей Шойгу, передает ТАСС.

«Благодаря грамотным и самоотверженным действиям наших подразделений все [атаки] отбиты, противник целей не достиг», — сказал он в ходе заседания коллегии ведомства.

О ходе спецоперации

По его словам, украинские войска продолжают попытки наступательных действий на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях, задействуя элитные соединения, обученные специалистами НАТО.

В руководстве ВСУ, как утверждает Шойгу, планируют нанести удары по территории РФ, в том числе по Крыму, ракетами HIMARS и Storm Shadow.

Данные об этом есть, проинформировал министр. Он добавил, что применение этих ракет вне зоны СВО повлечет «незамедлительные удары по центрам принятия решений на Украине и будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт».

Добавим, что в конце мая Вашингтон предупредил Киев о том, что удары с украинской стороны по территории России, в особенности той ее части, которая расположена близ границы с Украиной, несут в себе риски эскалации. Опасения у представителей США вызывает использование для этого Киевом поставляемого Западом вооружения, передает Reuters.

О военно-транспортной авиации

Шойгу также отметил, что с начала спецоперации экипажи военно-транспортной авиации более чем вдвое увеличили количество полетов.

«На сегодняшний день самолетами Ан-124 и Ил-76 выполнено свыше 10 тыс. рейсов», — уточнил он.

По словам главы ведомства, самолеты перевезли 2 300 единиц техники, более 300 тыс. военнослужащих и 160 тыс. тонн грузов, а самолеты А-50 и Ил-22 выполнили почти 5 тыс. специальных боевых вылетов.

О форуме «Армия — 2023»

На заседании коллегии Шойгу поручил взять на особый контроль вопросы обеспечения безопасности при проведении международного военно-технического форума «Армия — 2023», который запланирован на 14-20 августа.

«Для успешной работы форума потребуются скоординированные действия органов военного управления и всех заинтересованных структур», — подчеркнул он. Министр обороны РФ сообщил, что более 40 стран выразили желание направить свои делегации на форум.

Шойгу добавил, что для зарубежных гостей планируется динамический показ возможностей экспортных образцов продукции военного и двойного назначения.