Военная операция на Украине. День 348-й

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Владимир Зеленский внес в Верховную раду Украины законопроекты о продлении сроков действия военного положения и мобилизации. На сколько предлагается продлить, неизвестно, пояснительные записки к проектам пока отсутствуют.

Действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине в ноябре 2022 года было продлено до 19 февраля 2023 года.