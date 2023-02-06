Военная операция на Украине. День 348-й

Эстония ввела запрет с 6 февраля покупать, ввозить и перевозить российские нефтепродукты, включая бензин в канистрах, сообщил глава службы запретов и ограничений в сфере социальной защиты Налогово-таможенного департамента Эстонии Пирет Тинкус.
Владимир Зеленский внес в Верховную раду Украины законопроекты о продлении сроков действия военного положения и мобилизации. На сколько предлагается продлить, неизвестно, пояснительные записки к проектам пока отсутствуют.
Действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине в ноябре 2022 года было продлено до 19 февраля 2023 года.
Президент Украины Владимир ЗеленскийUkrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters
❗️Депутаты планируют внести в Госдуму законопроект, который позволит силовым структурам пресекать движение не только воздушных, но и наземных и водных беспилотников — ТАСС со ссылкой на автора инициативы, главу комитета ГД по информполитике Александра Хинштейна.
⚡️ Утром в лесу недалеко от Калуги в воздухе на высоте 50 метров взорвался беспилотник, ущерба гражданским и социальным объектам нет, пострадавших нет, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
На месте работают представители силовых структур, отметил он. Других подробностей нет.
В Калужской области расположена авиабаза Шайковка, где базируются дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3.
Власти Украины в преддверии ожидающегося визита в Киев главы МИД Израиля Эли Коэна требуют от израильской стороны публично осудить действия РФ и выдать Киеву крупный кредит, сообщил портал Walla.
По данным портала, украинские власти рассчитывают, что Тель-Авив поможет с лечением солдат и мирных жителей, пострадавших при боевых действиях.
Депутаты Госдумы сформируют рабочую группу для оценки возможных мер против уехавших за границу россиян, публично дискредитирующих Вооруженные силы РФ, пишут «Известия» со ссылкой на председателя комитета ГД по культуре Елену Ямпольскую.
Отмечается, что на базе комитета по культуре будут изучаться инициативы в отношении граждан РФ, которые покинули страну, но продолжают приносить ей вред либо публичными заявлениями, попадающими под статьи УК или КоАП, либо прямой поддержкой ВСУ вплоть до переводов гонораров.
Преимущественно это касается деятелей культуры. Среди законотворческих предложений — конфискация имущества, лишение званий, запрет на распространение контента в русском интернет-сегменте. Самые эффективные инициативы будут направлены спикеру Госдумы Вячеславу Володину для дальнейшей подготовки законопроектов.
Президент Украины Владимир Зеленский признал, что ситуация для ВСУ является очень тяжелой в ДНР, где продолжаются бои.
«Мы видим это возросшее давление на разных направлениях фронта, а также давление в информационном поле. Очень тяжело в Донецкой области — ожесточенные бои. Но как бы ни было тяжело и каким бы ни было давление, мы должны выстоять», — сказал Зеленский в своем видеообращении к гражданам.
Правительство Японии в рамках санкционной политики в отношении РФ из-за ее действий на Украине и в соответствии с позицией Группы семи устанавливает потолок цен на российские нефтепродукты, объявил МИД Японии.