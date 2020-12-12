Санкции против Украины: кто попал в «черный список» России

Постановление российского правительства об увеличении списка украинцев, попадающих под российские санкции, было опубликовано на официальном портале правовой информации.

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«Внести в приложение №1 к постановлению правительства РФ от 1 ноября 2018 года №1300 «О мерах по реализации указа президента РФ от 22 октября 2018 года №592» ... изменения, изложив его в редакции, согласно приложению», — отмечается в документе.

Постановление вступило в силу с 11 декабря.

Первоначально, в 2018 году, в списке было 322 фамилии. Теперь их 849.

В перечень добавили имена спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова, первого заместителя спикера Верховной рады Руслана Стефанчука, главы делегации Украины в ПАСЕ Елизаветы Ясько, а также депутатов от пропрезидентской партии «Слуга народа».

Санкции были применены в отношении Украины в конце октября 2018 года после того, как соответствующий указ подписал российский президент Владимир Путин. Тогда же правительство определило перечни физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические ограничения.

В частности, на территории РФ замораживаются счета, ценные бумаги, имущество фигурантов списка. Кроме того, они попадают под запрет вывода капитала за пределы России. Список регулярно обновляется, так, например, в сентябре под российские санкции попал экс-президент Украины Петр Порошенко.

Решение ввести санкции стало зеркальным ответом на недружественные шаги Киева. После того как в 2014 году в Крыму был проведен референдум, по итогам которого полуостров отошел России, Украина ввела санкции против РФ. Пять лет назад Киев отменил зону свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд российских товаров.

С 1 января 2016 года Россия, в свою очередь, ввела эмбарго на ввоз украинских товаров. Кроме того, правительство ограничило транзит через территорию России — таким образом Москва ответила на подписание соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Европейским союзом.

В 2019 году, после продления Киевом пошлин на ввоз товаров из РФ, под запрет поставок на Украину попали уголь и нефтепродукты. Помимо этого Москва также запретила импорт отдельных видов продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки, бумаги, одежды и обуви.

Российские власти неоднократно подчеркивали приверженность принципу зеркальности во внешней политике. Так, в октябре этого года президент России Владимир Путин на встрече с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком сообщил, что

снятие ограничений против Украины возможно. Но Москва не может делать исключений из списка стран, которые ввели санкции против России.

«Но тем не менее, готовиться к этому все равно нужно, когда-то, надеюсь, это произойдет», — добавил Путин.

Говоря о том, возможно ли снятие санкций против ряда украинских предприятий, российский президент напомнил, что Москва не первая вводила санкции.

«У меня сердце болит от того, что люди на Украине, которые работали на предприятиях, были ориентированы на сбыт этой продукции в Россию, оказались в сложном положении. Вот это самое главное, и это хочется, конечно, исправить», — подчеркнул он. Тогда же Путин пообещал Медведчуку, что поручит главе кабмина Михаилу Мишустину рассмотреть такую возможность.

После этого в правительстве России сообщили, что могут снять санкции с трех украинских заводов.