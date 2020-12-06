Новые санкции: Кравчук пригрозил России отключением от SWIFT

Бывший украинский президент, возглавляющий делегацию Киева в контактной группе по донбасскому урегулированию, Леонид Кравчук пригрозил России отключением от глобальной системы SWIFT. Об этом сообщает телеканал «Украина 24».

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«Больше каких-то конкретных шагов к миру не сделано. Мы говорим часами о разных вещах, но никаких конкретных решений за последнее время не принимаем», — сообщил он.

По мнению Кравчука, если к 2021 году не произойдет каких-либо прорывов, то начнется «новый стандарт понимания ситуации». Киев тогда начнет требовать ввести новые антироссийские санкции, добавил он.

При этом Кравчук признал, что достижение прекращения огня в регионе в середине лета – существенный шаг вперед.

Напомним, на встрече «нормандской четверки» год назад отдельный пункт коммюнике был посвящен политической части мирного урегулирования войны в Донбассе. На постоянной основе в украинском законодательстве должен был быть закреплен особый порядок местного самоуправления отдельных районов Донецкой и Луганской областей (территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР).

Однако вместо этого Киев представил недавно новую дорожную карту урегулирования, направленную на пересмотр минских соглашений.

В середине ноября Кравчук заявил, что подписанные Киевом минские соглашения обернулись для страны «политической удавкой». «Комплекс мероприятий, который подписали в 2015 году во времена Петра Порошенко, является огромной ошибкой. Это политическая удавка на шее Украины и один из тормозов, который везде и во всем мешает нам принимать решения», — сказал он.

По его словам, члены контактной группы не понимают, что соглашения были заключены в «сложных условиях», и продолжают настаивать на их реализации без изменений. Киеву тяжело реализовать все пункты соглашений в установленном порядке, но с этим уже ничего нельзя сделать.

5 ноября Кравчук предложил демилитаризацию Донбасса. «Все вооруженные формирования, наемники, вооружение, — все должно быть выведено с этой территории, незаконные вооруженные формирования должны быть распущены», — заявил чиновник.

6 декабря прошлого года спецпредставитель Госдепа Курт Волкер заявил, что одной из мер воздействия может стать отключение Москвы от системы банковских транзакций SWIFT.

«Это называют ядерной опцией, но она остается. Это будет дорого стоить и для России, и для наших союзников. Но мы должны иметь эту возможность, потому что мы не можем допустить, чтобы Россия делала следующие агрессивные шаги», — заявил он в интервью «Голосу Америки».

В России после введения в 2014 году западных санкций за Крым уже создана собственная альтернатива SWIFT — Система передачи финансовых сообщений (СПФС). По данным на середину 2018 года, ее пользователями являлись более 400 организаций (в SWIFT свыше 11 тысяч участников).

На данный момент в России есть кредитные организации, которые вообще подключены только к СПФС и не работают через SWIFT. В частности, это банки, работающие в Крыму. Свой аналог системы SWIFT собираются сейчас сделать в ЕС. Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что Россия готова присоединиться к европейскому проекту.

«Мы готовы присоединиться к таким предложениям, поэтому, мне кажется, это будет выход и ответ на те ограничения, которые вводятся США и к предприятиям, и к финансовым институтам, рассчитывающимся в американской валюте», — говорил в 2019 году Силуанов в интервью телеканалу «Россия-24».