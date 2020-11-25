От Трампа к Байдену: как передают власть в США

В США запустился процесс передачи власти. Объявивший о своей победе на президентских выборах Джо Байден сегодня сообщил, что уже получил предложение принять участие в брифингах по вопросам безопасности и разведке. «Предложение было. Сегодня такой встречи не было. Мы будем проводить их на регулярной основе», — пояснил Байден.

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Действующий президент Дональд Трамп, не признающий поражение, в понедельник написал в Twitter, что распорядился начать процесс передачи власти. Речь идет о письме главы федерального Агентства общих служб (GSA) Эмили Мерфи к Джо Байдену.

«Учитывая последние события, включая решения судов и официальное утверждение результатов выборов, я приняла решение о том, что вы можете получить доступ к предоставляемым после выборов ресурсам и услугам», — говорится письме, распространенном CNN.

В США этот шаг считается формальным признанием федеральным правительством результатов президентских выборов. Именно письмо главы GSA позволяет членам команды переходного периода Джо Байдена получить доступ к офисам в федеральных зданиях, пропуска во все федеральные ведомства, а также доступ к секретной информации.

Дональд Трамп тут же заверил, что именно он является инициатором написания письма.

«В интересах нашей страны я рекомендую Эмили и ее команде делать то, что необходимо, в соответствии с установленными протоколами. Я также рекомендовал моей команде сделать то же самое», — написал Трамп, отметив при этом, что продолжит борьбу за пересчет голосов.

23 ноября в Мичигане официально объявили о результатах подсчета голосов, и согласно им победу одержал Джо Байден. Судя по всему, это событие сподвигло Эмили Мерфи на запуск механизма передачи власти. До этого она отказывалась от любых подобных действий. Избирательный штаб Джо Байдена даже обвинял главу GSA в саботаже переходного процесса и грозил подать иск в суд, а демократы заявляли, что вызовут Мерфи на специальные слушания в палате представителей.

В письме к Джо Байдену глава GSA уверяет, что руководствовалась законами США.

«Пожалуйста, поймите, что я решила принять это решение независимо, основываясь на законе и доступных мне фактах. Я никогда, прямо или косвенно, не подвергалась давлению со стороны каких-либо представителей исполнительной власти, включая сотрудников Белого дома или GSA. Для ясности я должна сказать, что я не получала никаких указаний замедлить процесс принятия этого решения», — написала она.

Сегодня Джо Байден в интервью для NBC News сообщил, что администрация Трампа уже обратилась к его команде переходного периода, назвав эти действия «искренними». Помимо этого бывший вице-президент рассказал, что уже сегодня может получить отчеты американской разведки. По информации Reuters, Белый дом разрешил предоставить Байдену всю соответствующую информацию.

«Сразу же мы получили поддержку от службы национальной безопасности по всем направлениям. И они уже отрабатывают мою возможность получать ежедневные президентские сводки. Мы уже прорабатываем встречу с командой по разработке вакцины от коронавируса в Белом доме», — сказал Байден.

В то же время госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Fox News заявил, что Госдепартамент сделает все необходимое по закону для передачи полномочий администрации Джо Байдена. «Сегодня мы запустили процесс, в ходе которого планируем установить, что от нас требуется в связи с решением Управления по общим вопросам администрации США. Мы сделаем все, что от нас требуется по закону, мы выполним эту работу», — заверил он.

Даже республиканцы, хоть и поддерживали Трампа в его стремлении бороться за пересчет голосов, начинают постепенно менять свою риторику. Сенатор-республиканец Ламар Александер заявил, что президент должен «поставить страну на первое место» и помочь Байдену.

«Когда вы в общественной жизни, люди запоминают последнее, что вы делаете», — сказал он.

Сенатор-республиканка от Западной Вирджинии Шелли Мур Капито отметила, что «в какой-то момент выборы 2020 года должны закончиться».

Накануне Байден представил шестерых кандидатов на ключевые посты в своей администрации — один из первых шагов в процессе передачи власти.

На пост госсекретаря предложен Энтони Блинкен, который занимал должность замгоссекретаря с 2015 по 2017 год в администрации предыдущего президента-демократа Барака Обамы. Советником по нацбезопасности может стать Джейк Салливан — он работал в должности заместителя помощника президента и советника по нацбезопасности при Бараке Обаме. Портфель министра внутренней безопасности предложен Алехандро Майоркасу, который, как и Блинкен, занимал пост заместителя министра по внутренней безопасности с 2013 по 2016 год.

ЦРУ может возглавить Эврил Хейнс, а должность постпреда США при ООН предложена Линде Томас-Гринфилд. Бывший госсекретарь Джон Керри выдвинут на пост спецпосланника президента по климату — он один из соавторов Парижского соглашения по климату, из которого США вышли при Трампе.

Американские спецслужбы теперь, после письма главы GSA, могут заняться проверкой лиц, которым Джо Байден предложил пост в администрации президента.

Назначение ключевых министров — глав Госдепартамента, министерств обороны, юстиции и финансов — занимает, как правило, 40-50 дней. Параллельно с этим избранный президент должен ознакомиться с докладами, подготовленными Советом национальной безопасности, а также изучить сценарии развития возможных чрезвычайных ситуаций.

Также действия главы GSA позволят команде переходного периода Джо Байдена получить финансирование из бюджета. В этот раз на процесс передачи власти выделено $9,9 млн, из них $6,3 млн — на администрацию нового президента. Команда победителя президентских выборов получает специально выделенные офисы в Белом доме, оргтехнику, транспорт и связь. Помимо этого, финансируются и услуги членов команды.

Инаугурация президента США запланирована на 20 января. До тех пор все полномочия закреплены за Дональдом Трампом. Члены команды уходящего главы США подают в отставку в день инаугурации нового президента.