«Лучше жить не стали»: Лукашенко рассказал о влиянии «цветных революций»

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что любая «цветная революция» делает государства слабее, а население беднее.

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«Нигде после этих мятежей люди лучше жить не стали. Главное лекарство от этой напасти тоже известно — это расширение и углубление наших связей, интеграции. Во всех форматах: двусторонних, ЕАЭС, СНГ, ОДКБ. Прежде всего, в сферах экономики, безопасности и человеческого общения», — уверен глава республики. Свое мнение он выразил в интервью политическим обозревателям Белоруссии и зарубежья, передает Sputnik Беларусь.

Он добавил, что многие страны постсоветского пространства «прозрели и осознали, что в альтернативных интеграционных проектах нам отведена роль доноров сырья, дешевой рабочей силы и рынка сбыта второстепенных товаров».

Лукашенко уверен, что помочь государствам постсоветского пространства относительно безболезненно справиться с глобальными проблемами и устоять перед угрозами суверенитету, миру и безопасности смогут только согласованное стратегическое планирование, реальное развитие производственной кооперации и взаимная поддержка.

«Нам просто нужно сплотиться и выступать единым фронтом и на международной арене. Только тогда наши народы могут сохранить возможность самостоятельно решать свою судьбу», — заявил он.

Попыткой «цветной революции» Лукашенко называет протесты белорусской оппозиции, которые начались после прошедших 9 августа президентских выборов. Официальные результаты показали победу Лукашенко, который правит страной с 1994 года.

Оппозицию такие итоги выборов не устроили. Основная соперница главы государства в предвыборной гонке Светлана Тихановская неоднократно говорила, что выборы прошли нечестно. На что Лукашенко заявил, что его 80% голосов невозможно было сфальсифицировать — соответственно выборы прошли честно.

В итоге страну захватили массовые акции оппозиционеров, требующих перевыборов. Сотрудники белорусской милиции и ОМОН разгоняли их с применением силы и спецсредств: резиновых пуль, слезоточивого газа и водометов.

Спустя меньше, чем через две недели после начала выступлений Лукашенко заверил общественность, что ситуация в Белоруссии развивается по сценарию «цветных революций». «Как мы и предполагали, все идет по плану «цветных революций» с возбуждением внутриполитической ситуации в стране. Оригинальность и особенность ситуации состоит в том, что подключен внешний фактор, что бывает не всегда», — отметил он.

Он также заявил, что финансирование протестов идет из-за рубежа. Но несмотря на попытки иностранных граждан свергнуть действующий режим, правительство контролирует ситуацию.

В то же время на ситуацию в Белоруссии отреагировали европейские политики. Из-за применения силы по отношению к протестующим они ввели санкции в отношении 55 лиц, которые, по их мнению, «виновны в насильственных репрессиях и запугивании». В список людей, на которых распространяются ограничения, попал и сам белорусский президент.

В пятницу, 13 ноября, в Брюсселе заявили, что готовы и дальше применять санкционную политику против Минска. Такое предупреждение было выпущено после смерти 31-летнего Романа Бондаренко.

11 ноября неизвестные прибыли во двор недалеко от «Площади перемен» в Минске и стали снимать бело-красно-белую символику оппозиционеров.

Мужчина, по данным местных СМИ, решил узнать, что происходит. В итоге завязалась потасовка, в ходе которой его оттолкнули так, что он ударился головой о горку на детской площадке. Минчанина госпитализировали, провели операцию, но не смогли спасти. Он умер вечером 12 ноября.

«ЕС продолжает решительно осуждать насилие, применяемое белорусскими властями против мирных демонстрантов, лиц, участвующих в продемократическом движении, независимых СМИ, представителей гражданского общества или простых белорусских граждан», — говорится в заявлении Верховного представителя ЕС по иностранным дела Жозепа Борреля.