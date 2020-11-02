«Дальше — распад и война»: судьи ответили на инициативу Зеленского

На Украине разгорается противостояние между президентом страны Владимиром Зеленским и Конституционным судом, который неделю назад отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность чиновников за недостоверную информацию в декларациях.

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В этой связи глава государства предложил распустить нынешний состав КС, а также предупредил о тяжелых последствиях его деятельности для всей страны.

В своем аудиообращении к депутатам Верховной рады от фракции «Слуга народа» Зеленский сообщил, что подобная деятельность КС приведет к тому, что в стране начнется реальное физическое противоборство между группами влияния.

«Если тот хаос, который творит Конституционный суд за деньги, мы не остановим, тогда получим противостояние на улицах. И, кстати, этот ответ от общества будет жестким, но справедливым. Готовы ли мы поставить на кон смерть страны?» — заявил Зеленский.

КС также признал не соответствующими конституции законы о проверке электронных деклараций чиновников и отменил полномочия Национального агентства по предупреждению коррупции в части проверки деклараций и выявления конфликта интересов, лишив ведомство доступа к госреестрам.

Национальное антикоррупционное бюро Украины также подвергло критике такие решения, указав, что они приведут к закрытию всех дел, заведенных на чиновников за недостоверные сведения в декларациях, сообщает УНИАН.

В ответ судья КС Игорь Слиденко напомнил, что суд отменил статью о декларациях в связи с тем, что эта норма нуждается в совершенствовании.

Судья заявил, что если Рада примет внесенный Зеленским законопроект о прекращении полномочий КС, то это будет грозить Украине катастрофическими последствиями.

«Я думаю, что дальше — распад Украины и война, потому что, кроме тех 226 [депутатов Рады], никто это не признает. Если будут попытки силовым путем захватить Конституционный суд, имею в виду здание суда, то это будет означать войну. Есть политические силы, которые ни при каких обстоятельствах не согласятся на такое развитие событий, на узурпацию власти», — отметил Слиденко.

Политолог Владимир Корнилов считает, что инициатива Зеленского прекратить полномочия судей КС может привести к импичменту главы государства, пишет ФАН.

«Политические изменения на Украине будут связаны с неконституционным решением Зеленского распустить Конституционный суд. Это вызовет политический шквал и может привести к самым непредсказуемым последствиям вплоть до инициативы импичмента президента», — заявил эксперт.

Парламентская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» предложила решить этот вопрос роспуском Рады, а не КС, мотивировав это тем, что депутаты принимают антиконституционные законы, «свидетельствующие об их непрофессионализме, предвзятости и неуважении к Конституции Украины, нарушении прав граждан».

Попытку Зеленского вынести на голосование в Раде проект о роспуске КС партия назвала дискредитацией судебного корпуса и вмешательством в деятельность судебного органа, передает NewsOne.

«Они не только свидетельствуют о конституционном кризисе, но и указывают на наличие конституционного конфликта между ветвями власти, решением которого должны стать внеочередные парламентские выборы, а арбитром — народ Украины как носитель суверенитета и единственный источник власти», — говорится в официальном заявлении ОПЗЖ.

Зеленский же выразил уверенность в том, что «старые элиты и олигархи» устроили заговор против него и простого народа Украины.

«Я точно знаю, что сегодняшний демарш Конституционного суда — это публичное проявление заговора части старых элит и олигархов против президента и против страны. Никак иначе. Именно против», — сказал украинский лидер.

Свое мнение он обосновал тем, что «только слабый президент и слабое государство — залог сохранения коррупционного образа жизни».

«Иначе они не умеют. Как там говорят — на Хэллоуин все черти из политического ада открывают свои настоящие лица. Так совпало», — написал глава страны в своем Telegram-канале.

По его словам, из-за позиции Конституционного суда под угрозой оказались ценности, за которые украинцы боролись «на всех майданах».