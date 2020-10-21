Не дело Москвы: Кремль отреагировал на утилизацию в США аппаратов ИВЛ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ об утилизации в США российских аппаратов искусственной вентиляции легких. Как передает РИА «Новости», представитель Кремля заявил, что Россия оказала Соединенным Штатам помощь в трудную минуту — и это не вопрос Москвы, как принимающая сторона распорядилась этой помощью.

По данным издания Buzzfeed, российская техника оказалась бесполезной из-за разницы в электрическом напряжении и возможности возгораний аппаратов. По данным Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA), все 45 поставленных РФ аппаратов ИВЛ были пущены в утиль.

На решение FEMA повлияла информация о пожарах в российских больницах, где использовались приборы ИВЛ «Авента-М». В агентстве заверили, что приборы были уничтожены «в соответствии со строгими нормативными требованиями по утилизации опасных отходов».

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В мае этого года в московской больнице им. С. И. Спасокукоцкого и в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге произошли пожары. Первоначально причиной возгорания назвали аппараты ИВЛ «Авента-М».

«Вспомним тот момент, когда эта помощь была направлена, момент был критический для всех стран мира, и он был критический для США. Поэтому все, что было в силах и в технологических, и технических возможностях России, она сделала», — подчеркнул представитель Кремля. По словам Пескова, Россия всегда выступала против «редких уродливых попыток политизировать обмен помощью» между странами.

В начале апреля власти РФ направили в США самолет с медицинскими принадлежностями и оборудованием для помощи в борьбе с пандемией коронавируса. Кроме 45 аппаратов ИВЛ, американцам передали 15 тысяч респираторов и 1 млн медицинских масок. «Американская сторона искренне поблагодарила за этот жест солидарности, все эти средства <…> используются для лечения заболевших», — говорил тогда замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

20 октября бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что считает уничтожение российских аппаратов ИВЛ в США демонстративным пренебрежением.

«Это прежде всего политика, причем абсолютно примитивная», — сказал Онищенко.

По его словам, информация о якобы технической несовместимости российских аппаратов и американских электросетей звучит неубедительно, потому что каждому госпиталю могли бы выделить адаптеры для розеток. «Приборы, аппаратура принудительного дыхания, которые мы им подарили, используются во всех наших лечебных учреждениях и уже спасли не одну сотню тысяч жизней. <…> Так что все это примитивное политиканство», — заключил депутат.

При этом в апреле президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти готовы предоставить России аппараты ИВЛ. «Мне кажется, России понадобятся аппараты [ИВЛ]. Им сейчас трудно в Москве. Мы им поможем», — сказал Трамп. Он также подчеркнул, что США готовы помочь всем странам, которым «нужны аппараты». По его словам, у Америки такой медицинской техники «будет много». Среди возможных получателей американской помощи — Италия, Испания, Франция, добавил он. Трамп подчеркнул, что помощь от США будет «решительной».

Слова Трампа о готовности «помочь всем нуждающимся» медтехникой прозвучали на фоне очередного скандала. Ранее американский президент заявил, что США прекращают финансировать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), потому что из-за ее действий «число жертв пандемии оказалось в 20 раз выше». Именно Соединенные Штаты — ключевой донор ВОЗ, каждый год американские налогоплательщики отдавали в бюджет организации до $500 млн, подчеркивал глава Белого дома.

При этом об отправке аппаратов ИВЛ в другие страны президент США объявлял и ранее — 8 апреля он сообщил, что 200 устройств искусственной вентиляции легких будут отправлены в Великобританию. «Мы работаем над этим. Они нуждаются в аппаратах», — говорил он на брифинге.