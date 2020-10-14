«Постепенно, в несколько этапов»: Лавров назвал условие мира в Карабахе

Для политического, а не военного разрешения ситуации в Нагорном Карабахе необходимо воплощать уже имеющиеся договоренности между сторонами конфликта, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом пишет РИА «Новости».

«Предложения, которые сопредседатели прорабатывали и продолжают прорабатывать, остаются на столе переговоров. Их содержание уже известно», — подчеркнул он.

По словам Лаврова, во-первых, необходимо постепенно, в несколько этапов, освобождать районы вокруг Карабаха, соблюдая гарантии безопасности региона и его жителей. Во-вторых, важно обеспечить надежную связь между Арменией и Карабахом до того, как будет определен окончательный статус региона.

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Министр выразил надежду, что мирный процесс активизируется после трагических событий последних дней.

Переговоры по мирному урегулированию карабахского конфликта идут с 1992 года в формате Минской группы ОБСЕ — ее возглавляют РФ, США и Франция.

Переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел состоялись в Москве по инициативе президента РФ Владимира Путина. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Начат процесс согласования конкретных деталей перемирия.

Тем не менее, 10 октября обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях. Тогда же премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Турция поддерживает азербайджанскую сторону в боевых действиях в непризнанном Нагорном Карабахе. По его словам, Армения совместно с Карабахом являются последними препятствиями на пути к турецкому экспансионизму.

«Если международное сообщество срочно не вмешается, то скоро увидит турок у ворот Вены, как это было в XVII веке», — сказал Пашинян в интервью итальянской газете La Republica.

Армянский премьер добавил, что на линии соприкосновения также идет борьба с терроризмом, поскольку Турция направила боевиков из Сирии для помощи Азербайджану. За день до этого азербайджанский лидер Ильхам Алиев в обращении к нации заявил, что сейчас конфликт в Нагорном Карабахе решается военным путем, но потом он будет решаться политически.

«От посредников и руководителей некоторых международных организаций звучали заявления о том, что военного решения карабахского конфликта нет. Я с этим тезисом не был согласен, и я оказался прав», — сказал Алиев.

По его словам, в течение 30 лет шли переговоры, однако вопрос не сдвинулся с места. «Нам не дали ни сантиметра оккупированной земли. Агрессора не смогли заставить покинуть наши земли и выполнить резолюции ООН. Сейчас конфликт решается военным путем, затем — политическим», — добавил Алиев.

5 октября президент России Владимир Путин обсудил конфликт в Карабахе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Лидеры государств констатировали, что столкновения приобрели масштабный характер, происходят крупные потери с обеих сторон — как граждан Армении, так и жителей Азербайджана, в том числе — среди мирного населения.

«Путин вновь подчеркнул срочную необходимость прекращения боевых действий», — сообщает пресс-служба Кремля.

Алиев за день до этого разговора возложил ответственность за разжигание войны в Карабахе на Армению. «Мы хотели решить конфликт мирным путем, терпели. Хотели получить свое, другого нам не надо. 30 лет мы жили с надеждой, что мировое сообщество решит проблему», — заявил азербайджанский глава.

По его словам, Баку надеялся, что Совет Безопасности ООН будет выполнять свои же резолюции. Кроме того, добавил Алиев, Азербайджан был готов урегулировать конфликт в Нагорном Карабахе поэтапно.

«Сначала возвращение пяти районов, потом два, потом обсуждение статуса. Мы хотели этого, у нас было право на это. <..> Нам стали угрожать новыми войнами», — заявил он.

4 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном. В ходе переговоров Лавров подтвердил готовность России содействовать возвращению к мирному урегулированию конфликта под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ.