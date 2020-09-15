Бюджет, Конституция, события в мире: что рассмотрит Госдума осенью

Председатель Госдумы Вячеслав Володин 15 сентября открыл осеннюю сессию нижней палаты российского парламента, которому остался год работы до истечения срока его полномочий.
Проект бюджета
Выступая перед депутатами, Володин напомнил, что в первую очередь Госдуме предстоит рассмотреть проект бюджета, который будет внесен до 1 октября, а также 12 бюджетообразующих законов.
Председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров также считает, что разработка законопроекта о бюджете — главная задача депутатов на осенней сессии Госдумы. Для реализации поставленной цели нижняя палата парламента планирует рассмотреть более 30 законопроектов, относящихся как к бюджетному, так и к налоговому законодательству.
«Это законопроекты, связанные с налоговой политикой, малым бизнесом, инициативы, направленные на решение тех задач, которые поставил президент. В частности, установление 15%-ной ставки по НДФЛ для тех доходов, которые превышает сумму 5 млн руб. Внесение этих законопроектов мы ожидаем на этой или на следующей неделе», — приводит слова Макарова сайт Госдумы.
Вячеслав Володин также отметил, что, работая над рассмотрением проекта бюджета, необходимо учитывать обстоятельства, связанные с пандемией коронавируса.
«Как уже ранее говорил, в мире есть экономики более сильные, чем наша. У других государств есть серьезные достижения в сфере медицины, но российская система здравоохранения более эффективно противостоит пандемии», — сказал Володин, напомнив о создании вакцины от коронавируса Центром имени Гамалеи (НИЦЭМ) и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).
По словам Макарова, несмотря на вызовы, с которыми столкнулась Россия в связи с пандемией, государство способно финансово обеспечить выполнение всех своих обязательств.
«Можно констатировать, что, несмотря на условия очень серьезных бюджетных ограничений и сохраняющихся рисков эпидемиологического характера, эти задачи, обеспечения обязательств, на наш взгляд, в проекте бюджета сегодня решаются», — заявил Андрей Макаров.
Вместе с тем председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что работа в этом направлении будет вестись в условиях дефицитного бюджета, однако все социальные назначения, предусмотренные ранее, будут реализованы в полной мере.
«Это касается и зарплат, и социальных выплат, и пенсий, причем все эти выплаты должны индексироваться, поскольку в Конституции мы соответствующие нормы закрепили», — подчеркнул Анатолий Аксаков.
По мнению парламентария, выходу из непростой экономической ситуации будет способствовать выделение средств на финансирование строительства инфраструктуры и поддержку жилищного строительства. Также в приоритете комитета по финансовому рынку стоит развитие цифровой экономики.
«Цифровая трансформация может обеспечить, с одной стороны, снижение издержек в экономике, социальной сфере, а с другой — обеспечивает комфорт, доступность различных услуг — государственных, муниципальных и финансовых», — сказал он.
Реализация новых положений Конституции РФ
Также перед парламентом стоит задача рассмотреть и принять законопроекты, разработанные с учетом поправок в Конституцию РФ.
«Необходимо выделить работу над ними как один из приоритетов осенней сессии. Уделить этому особое внимание», — заявил Володин.
Председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что вопросы реализации положений новой Конституции являются одними из наиболее приоритетных в эту сессию.
«Сейчас высокая стадия подготовки. Основную часть будет вносить президент Российской Федерации. Поэтому, в принципе, мы участвуем в подготовке соответствующих формулировок. Будем ждать в конце сентября — начале октября эти законы», — сказал Павел Крашенинников.
Для реализации поставленной задачи необходимо рассмотреть около 100 поправок в разные законодательные акты, к 40 из них планируется перейти во время осенней сессии, отметил Крашенников. Также, по его словам, уже в сентябре могут быть рассмотрены проекты санкции за призывы и действия по отчуждению территорий РФ.
Международная повестка
Председатель Госдумы обратил внимание и на международную обстановку, отметив, что «ПАСЕ и Европарламент не должны превращаться в площадку для голословных обвинений, политических провокаций и давления на независимые государства».
«Нам нужно вести открытый диалог с парламентами всех [стран] на принципах доверия, взаимоуважения, отсутствия двойных стандартов, отстаивая интересы нашей страны и граждан», — сказал он.
На повестке Госдумы стоит и белорусский вопрос. Вячеслав Володин сообщил, что депутатам предстоит включиться в более тесную работу с Парламентским собранием Союза Белоруссии и России, чтобы не допустить внешнего вмешательства в сложившуюся в республике ситуацию.
«Кто будет у власти в Беларуси, должен решать белорусский народ, а не НАТО и европейские государства», — сказал Володин.
Также до конца года депутаты планируют принять участие в заседании ПА ОДКБ и провести Парламентский форум БРИКС.
Открытие осенней сессии Госдумы совпало с юбилейной 75-й сессией Генассамблеи ООН. По этому случаю сегодня Госдума приняла заявление, призывающее Организацию к укреплению ее роли при решении международных вопросов.
«Эта организация за десятилетия доказала свою беспристрастность, и то, что она является системообразующей и координирующей организацией в международных делах, — сказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, выступая перед депутатами. — Вместе с тем, прикрываясь лозунгами о повышении эффективности организации и по ее реформированию, ряд западных стран во главе с США пытаются переформатировать ООН с целью реализации собственных корыстных интересов».
В конце октября может состояться парламентский форум стран БРИКС в рамках председательства России. Заседание пройдет в режиме видеоконференции, на его повестке — формирование «парламентского измерения» БРИКС.
Помимо этого, Госдума в ходе осенней сессии заслушает членов правительства России. Всего Госдума работает над 1 229 законопроектами, два из них приняты во втором чтении, 249 — в первом. К рассмотрению готовятся еще 843 законодательные инициативы.