Бдительность «Новых людей» принесла свои плоды

Председатель координационного совета при Общественной палате (ОП) РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев в субботу на пресс-брифинге из ситуационного центра по наблюдению за ходом выборов заявил о том, что ОП РФ ведёт работу не только с общественными организациями и наблюдателями, но и политическими партиями, которые также сообщают о важных нарушениях в ходе избирательной кампании.

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«Недавно была достаточно интересная и важная информация об УИК 2569 города Нижний Новгород. Информация поступила от партии (имеется в виду «Новые люди». – «Газета.Ru») – зафиксированы манипуляции с избирательной документацией. На участок выезжала мобильная группа общественного штаба. Мы разбирались. В настоящее время работа по выявлению всех фактов о нарушении продолжается, в том числе подключены правоохранительные органы», - сказал Григорьев.

Узнать о нарушении удалось благодаря современной независимой системе мониторинга, которую разработала и внедрила партия «Новые люди».

Несколько недель назад они презентовали эту систему, приглашая все другие партии присоединиться к ним. Представители партии подчеркивали, что легитимность важна в целом всем. Впервые как отмечали юристы, были созданы конкретные методические материалы для наблюдателей о том, как вести себя на выборах и действовать в кризисных ситуациях для предотвращения нарушений избирательного права.

«Нам совершенно не важно, чьи именно документы хотела заменить эта женщина, - прокомментировали «Газете.Ru» в пресс-службе партии, - мы хотим противостоять нарушениям на выборах в любом виде»

Накануне вечером партия выложила в сеть видео о факте нарушения на УИК в Нижнем Новгороде. На видео секретарь избирательной комиссии собрала 6-7 папок со списками избирателей и перенесла на свой стол. Затем убрала зеленую папку под стол и заменила ее на другую, а папки перемешала.

Юристы «Новых людей» сообщали, что подмена списка избирателей может означать, что члены комиссии могли готовить вброс бюллетеней.

В свою очередь, член координационного совета ОП по общественному наблюдению за голосованием Артем Кирьянов считает, что ситуация в Нижнем Новгороде является показательной.

«Конечно, ситуация в Нижнем Новгороде позволяет сказать, что работать, как раньше на избирательных участках просто невозможно. Сегодня на этих выборах мы видим, что используются элементы фотовидеофиксации, и ничего нельзя скрыть от наблюдателей, которых по всей стране огромное количество. Важно, чтобы этот сигнал услышали наши коллеги в регионах. Осталось почти два полноценных дня выборов, когда будут наверняка соблазны, давление на членов УИКов, но здесь важно всем нам понимать, особенно тем, кто работает на выборах, что любые нарушения, любые фальсификации будут доступны общественности, станут материалами для возбуждения административного производства, уголовных дел, и вот такое зло не будет безнаказанным», - отметил он.

На брифинге ОП РФ, где подвели первые итоги по 11 сентября, прозвучал целый ряд примеров, в числе которых и нижегородский, где было упомянуто, что уже МВД занимается этим вопросом, а итоги голосования по этому участку могут быть отменены.

«Вот чтобы не было таких электоральных эксцессов, конечно, необходимо, чтобы все стороны процесса понимали меру своей ответственности, понимали серьезность и важность соблюдения всех законодательных регламентов в рамках выборов. Это касается и непосредственно членов УИК, наблюдателей, членов комиссий с совещательным голосом от партий, общественных наблюдателей и кандидатов в депутаты различного уровня. Все эти вопросы сегодня под пристальным вниманием, под всевидящим оком видеокамер, под контролем общества, и ошибок делать нельзя», - подчеркнул эксперт.

Напомним, что несколько дней назад «Новые люди» даже выпустили ролик, где наглядно объяснили, что даже простой учитель, который работает на УИК и нарушил закон, может не только потерять репутацию или работу, но и сесть за решетку. Никакие угрозы и посулы вышестоящего начальства не стоят того, чтобы преступать закон.