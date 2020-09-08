Санкции против властей: Тихановская выступила в ПАСЕ

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, выступая в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), призвала ввести индивидуальные санкции против руководства страны.

«Моя страна, моя нация, мой народ сейчас нуждаются в помощи. Необходимо, чтобы на этот режим, на этого человека, отчаянно цепляющегося за власть, было оказано международное давление», — сказала Тихановская, передает РИА «Новости».

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По ее словам, санкции иностранных государств нужно ввести против тех, кто «отдает и исполняет преступные приказы», нарушая права человека. Экс-кандидат в президенты также призвала освободить политзаключенных и «начать цивилизованный диалог, чтобы найти дальнейшие пути развития» для Белоруссии. Она подчеркнула, что считает сфальсифицированными результаты белорусских президентских выборов 9 августа. «Ни одна международная организация не признала эти итоги. Белорусский народ отказался признавать этот обман. Это значит, что господин Лукашенко не является легитимным президентом», — добавила экс-кандидат.

Стоит добавить, что Белоруссия не является членом ПАСЕ. Европейскую конвенцию по правам человека руководство РБ также не ратифицировало.

7 сентября глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель осудил задержания и аресты граждан Белоруссии по политическим мотивам. «Мы решительно осуждаем непрекращающиеся произвольные и необъяснимые аресты и задержания по политическим мотивам в Белоруссии, которые происходят с начала президентской предвыборной кампании», — говорится в сообщении главы евродипломатии.

По его словам, власти Белоруссии нарушают собственные и международные законы, допуская запугивание своих граждан. «ЕС наложит санкции на лиц, ответственных за насилие, репрессии и фальсификацию результатов выборов», — добавил Боррель.

К середине сентября ЕС намерен ввести санкции в отношении 31 высокопоставленного должностного лица Белоруссии, но среди них нет президента страны Александра Лукашенко.

«Первоначально мы согласовали 14 имен, но многие государства посчитали, что этого недостаточно. Сейчас мы достигли консенсуса еще по 17 именам», — сказал один дипломат из ЕС. По словам источника, в списке будут значиться только чиновники, «ответственные за выборы, насилие и репрессии». Среди них есть глава МВД РБ.

4 сентября постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков призвал страны Запада проявить беспристрастность и не вводить санкции против республики, поскольку они навредят всем. Минск, добавил он, никогда не приемлет внешнее вмешательство.

«Вмешательство в наши внутренние дела, санкции или ограничительные меры в отношении Беларуси нанесут вред всем, в том числе и их инициаторам», — сказал Рыбаков. Сам Лукашенко недавно заявил, что в республике отсутствует проблемная или сложная ситуация. «Когда выезжаешь за кольцевую дорогу, жизнь меняется разительно. Поэтому говорить о том, что у нас большие проблемы и сложности, было бы просто смешно», — сказал белорусский глава.

По его словам, в Минске нет «ни цветных революций, ни катастроф, ни других ужасных вещей».

В первые дни протестов в августе были задержаны более 6,7 тыс. человек. По информации МВД Белоруссии, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, в том числе свыше 120 сотрудников милиции. По официальным данным, трое граждан РБ погибли. Разгоняя протестующих, белорусская милиция и внутренние войска применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. По сообщениям белорусских и российских журналистов с места событий,

подавление протестов было очень жестоким, сотни человек были избиты, многие подвергались истязаниям в СИЗО.

Недовольные Лукашенко белорусы требуют от него ухода в отставку и проведения новых выборов главы государства.