Под надзором США: Сербия и Косово подписали соглашение

Сербия и частично признанная республика Косово договорились о нормализации экономических отношений, сербский президент Александар Вучич и косовский премьер-министр Авдулах Хоти подписали соответствующее соглашение в Вашингтоне. Посредником в сделке выступили США, поэтому переговоры сторон и проходили в американской столице.

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Президент США Дональд Трамп принимал активное участие в обсуждениях, а в преддверии подписания документа провел ряд кратких встреч с Вучичем и Хоти. Как заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир, американскому лидеру удалось заключить еще одно историческое соглашение, которое сделает мир более спокойным и процветающим местом.

Самый важный для сторон пункт — признание независимости Косово со стороны Сербии — в сделку так и не попал, скорее всего, из-за сопротивления Вучича. Сербский лидер в ходе двухдневных переговоров в Вашингтоне жестко высказывался о возможности включения этого параграфа в итоговый текст документа.

«Нам предложили документ, который мы не видели и который нельзя разглашать, этот документ был очень тяжелым для нас, он содержал 16 пунктов, один из которых касался обоюдного признания. Я сказал, что такой документ для нас неприемлем. <...> Это больше не будет объектом обсуждения, ничего такого Сербия не будет рассматривать», — подчеркивал Вучич.

Тем не менее это не умаляет ценности документа, так как ухудшение экономического взаимодействия — в особенности введение пошлин на сербские товары со стороны Приштины — чуть не привело к конфликтной ситуации в прошлом году. Да и в целом договор можно считать первым шагом к нормализации отношений Сербии и Косова, хотя пока неизвестно, как документ воспримут политические оппоненты обоих лидеров.

Вучича на родине оппозиция активно критиковала за возможное признание Приштины, считая, что президент может пойти на этот шаг в ответ на «щедрое предложение» от Белого дома. Как писала The Wall Street Journal со ссылкой на источники, Трамп собирался выделить Сербии и Косово льготные кредиты на сумму до $200 млн.

Одним из основных пунктов для получения средств как раз должно было стать признание Приштины, однако сербский лидер уже развеял сомнения по этому поводу после заключения сделки.

«Я искренне доволен тем, чего мы достигли. Мы подписали двустороннее соглашение с США, важно, что это не трехстороннее соглашение. Таким образом, соглашение не признает Косово объектом международного права. Это хорошее соглашение для Сербии», — объявил Вучич.

К слову, отдельно стоит упомянуть ряд других соглашений, достигнутых в рамках визита Вучича и Хоти в Вашингтон, а именно перенос посольства израильского посольства Сербии из Тель-Авива в Иерусалим и установление дипломатических отношений между Израилем и Косово.

Как заявил сам Трамп, США добились дополнительного прогресса в достижении мира на Ближнем Востоке.

«Косово и Израиль согласились нормализовать связи и установить дипломатические отношения. Сербия обязалась открыть в текущем месяце торговое представительство в Иерусалиме и переместить в Иерусалим свое посольство к июлю», — подчеркнул президент США.

Удар по Европе

По сути, экономическое соглашение Косово и Сербии можно назвать историческим лишь с большой натяжкой, если только не рассматривать его через призму видения Белого дома. Для США это действительно большая победа, причем сразу по нескольким направлениям.

Во-первых, Трамп однозначно укрепился в качестве неформального лидера по балканскому урегулированию, вновь перехватив пальму первенства у Евросоюза. В Брюсселе раздражены тем, что США взяли инициативу и что после долгих лет попыток разрешить конфликт лидеры двух стран встретились именно в Вашингтоне.

Формально это событие должно было пройти еще в конце июня, да и ожидалась встреча Вучича с президентом Косово Хашимом Тачи, а совсем не премьером Авдулахом Хоти. Однако Гаагская специальная прокуратура смешала все карты Белому дому, обвинив главу самопровозглашенной республики в военных преступлениях, что привело к переносу переговоров на неопределенной срок.

В Косово звучало мнение о том, что выдвижение обвинений в адрес Тачи связано именно с запланированными в США переговорами. Как говорил сопредседатель Демпартии Косово Кадри Весели, учитывая общие обстоятельства и публикацию обвинений за пару дней до визита Тачи в Вашингтон, это вряд ли похоже на случайность.

Подозрения, в первую очередь, падают на ЕС, поскольку с отменой визита лидеров Косова и Сербии в Вашингтон Брюссель начал вести активную работу по балканскому направлению. Определенные успехи тут были — как минимум европейцам удалось усадить Белград и Приштину за стол переговоров.

Впрочем, в итоге Трамп обошел своих конкурентов, добившись реального прорыва в ситуации, что нельзя не записать на счет американского лидера. Это может помочь Вашингтону закрепиться на Балканах, которые США не хотят «отдавать» России и Китаю.

Миротворец в Белом доме

При этом президенту США удалось привязать балканское урегулирование к другому треку интересов Вашингтона — Израилю. Перенос сербского посольства в Иерусалим решение достаточно знаковое, так как указывает на уклон Белграда в сторону Вашингтона по ближневосточному урегулированию. Формально этот шаг станет признанием города частью непосредственно Израиля, без учета мнения Палестины по этому вопросу.

Таким образом, Сербия теряет свою привязку к позиции Европы, России и других государств по этому вопросу, которые считают Восточный Иерусалим столицей будущего палестинского государства, а другую часть города — израильской.

США активно пытаются подружить арабский мир с Израилем, в частности, через нормализацию отношений Тель-Авива и Абу-Даби — окончательная сделка должна быть заключена в середине сентября. Фактор ОАЭ в данном случае выступает в качестве сигнала другим странам региона на признание Израиля.

В подобных условиях перенос посольства Белграда в Иерусалим является посланием уже европейцам, то есть также решает задачу США по нормализации обстановки в регионе в пользу Израиля. При этом момент с установлением дипломатических отношений между Тель-Авивом и Приштиной также знаковый, поскольку усиливает позиции Косово на мировой арене и опять-таки создает возможность для укрепления положения Тель-Авива в будущем.

Оба этих направления, как и ряд других миротворческих усилий США, так или иначе связаны с избирательной кампанией. По информации WSJ, администрация Трампа рассчитывает на успешный ход балканского урегулирования для поднятия рейтингов главы США.

Это имеет важное значение, когда до президентских выборов в США осталось всего два месяца, что в Белом доме понимают — особенно с учетом тупиковой ситуации по переговорам с Северной Корее и провальной попытки давления на Иран.

Историческая победа Трампу действительно не повредит, так как пока в большинстве опросов его опережает конкурент из Демократической партии Джо Байден. Согласно исследованию YouGov от 1 сентября, действующий президент набирает 40% рейтинга, его соперник получает 51%.

Разрыв между кандидатами уже несколько месяцев составляет более 9%, и пока миротворческие усилия президента не принесли ему желаемых дивидендов. Впрочем, что-либо прогнозировать по президентским выборам в США не стоит, поскольку в 2016 году Трамп все же стал главой государства, несмотря на совсем не позитивные для него цифры в опросах.