Без Курил и Абэ: кто займет место премьер-министра Японии

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в скором времени завершит свою работу на посту главы правительства — новый лидер правящей Либерально-демократической партии и, соответственно, преемник премьера должен быть выбран уже в середине сентября.

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Уйти в отставку Абэ решил неожиданно, объявив об этом 28 августа и объяснив это ухудшающемся состоянием здоровья: уже много лет он борется с язвенным колитом. По этой причине он уже покидал высший пост в Японии еще в 2007 году, хотя ряд местных СМИ связывали его уход с серьезным экономическим кризисом, а также чередой скандалов в правительстве.

Политику понадобилось пять лет, чтобы вернуться в кресло премьера, но в этот раз ждать подобного развития событий не приходится. На пресс-конференции Абэ заявил о завершении политической карьеры, сделав особый упор на вопросах, которые ему не удалось решить на посту главы кабмина.

«Для политика самое важное — демонстрировать результат. Ради этого результата я прикладывал все силы эти семь лет и восемь месяцев. Политик не может допустить ошибок, связанных с тем, что его здоровье находится не в оптимальном состоянии», — указал премьер.

В числе главных незавершенных дел он назвал три пункта: проблему с возвращением задержанных в КНДР граждан Японии, изменение конституции государства и подписание мирного договора с Россией.

«Я ухожу, не закончив эти дела, что разрывает мое сердце. Мы обещали решить эти вопросы не только на уровне правительства, но и со стороны партий, поэтому я рассчитываю на активную работу по этим направлениям от нового кабмина», — добавил Абэ.

Дело жизни

При этом вопрос заключения договора с Москвой можно назвать делом жизнь политика. Именно при нем Япония взяла курс на сближение с Россией, что ознаменовало начало перезагрузки отношений двух стран. Для Абэ это было личным делом, его отец — экс-министр иностранных дел Японии Синтаро Абэ еще в 1991 году поднял тему решения территориальных вопросов в ходе первого визита президента СССР Михаила Горбачева в Токио — год назад Абэ поклялся у его могилы закрыть этот вопрос.

Речь идет об урегулировании претензий на Курильские острова, часть которых в Японии называют «северными территориями». Москва же считает Курилы своей территорией в соответствии с итогами Второй мировой войны. Именно этот вопрос является главным камнем преткновения в заключении мирного договора между Россией и Японией, а сами споры тянутся уже более полувека.

В 2018 году стороны совершили прорыв в этом направлении, согласившись на активизацию переговоров о его подписании на основе советско-японской Совместной декларации 1956 года, которая позволила восстановить дипотношения двух стран.

Документ предполагает, что Москва готова обдумать передачу Токио двух из четырех островов (Шикотан и Хабомаи) после заключения мирного договора.

Однако постепенно процесс прошел на спад, несмотря на частые переговоры и встречи Абэ с президентом России Владимиром Путиным. Небольшие подвижки наблюдается лишь в отношении совместной хозяйственной деятельности государств на Южный Курилах. Как ожидалось, визит Абэ на парад Победы в Москву весной мог бы помочь найти выход из тупика, но все поездки пришлось отменить, а мероприятие перенести из-за пандемии COVID-19.

Старые кадры

Теперь жизненно важный вопрос переходит к преемнику Абэ, пока явных кандидатов всего трое. Как передает телеканал NHK,

побороться за пост премьера готовы экс-глава МИДа, председатель политического совета ЛДП Фумио Кисида, экс-глава минобороны Сигэру Исиба и генеральный секретарь кабмина Есихидэ Суга.

В Москве уже объявили о готовности работать с любым премьер-министром Японии, указав на необходимость максимального сотрудничества, хотя и обойдя стороной мирный договор. К слову, даже в пресс-релизе Кремля о телефонном разговоре Путина и Абэ данный вопрос не упоминается, когда в пресс-службе японского правительства утверждают, что премьер выступил за активные переговоры по территориальным вопросам в будущем.

Впрочем, пока сложно прогнозировать, какой именно позиции будет придерживаться новый японский премьер. Если рассматривать список вероятных кандидатов, то Фумио Кисида лично не поддерживал курс Абэ на сближение с Россией, и открыто критиковал изъятие из «синий книги дипломатии» МИД Японии формулировки о «четырех японских северных островах» в 2016 году — речь шла непосредственно о Курилах, а исключение этого словосочетания расценивалось как знак доброй воли.

Касательно Сигэру Исибы все не так однозначно: назвать его сторонником улучшения российско-японских отношений можно, хотя и с большой поправкой. Так, политик известен тем, что предпочитает использовать в отношении Южных Курил запрещенную Абэ формулировку «исконные территории под незаконной оккупацией России».

В то же время, он единственный из своих коллег в ходе пресс-конференции сказал о желании наладить отношения с Москвой.

Последний же кандидат — Есихидэ Суга — до назначения генсеком кабмина занимал пост министра внутренних дел и коммуникаций Японии. Особым отношением к России он не отметился, а его риторика в адрес Москвы не слишком выбивалась из официальной позиции Токио по ключевым вопросам. На родине Суга стал участником ряда скандалов, его обвиняли в сексизме из-за поддержки традиционного института семьи и неформального призыва к женщинам по рождению детей.

При этом генсек кабмина до сих пор не объявил о своем желании побороться за кресло премьера, тогда как его оппоненты уже выступили с официальными заявлениями. Как ожидается, Суга сделает это 2 сентября, его обращение должно состояться в среду вечером.

Расклад сил между политиками, по опросу Kyodo от 30 августа, следующий: Исиба набирает 34,3% поддержки, следом идет Суга с 14,3%, за ним действующий министр обороны Таро Коно — 13,6%, потом министр окружающей среды Синдзиро Коидзуми — 10,1% и в конце Кисида с 7,5% рейтингом одобрения.

Таким образом больше всего шансов на победу у экс-главы минобороны, хотя японские СМИ пишут, что Суга смог заручиться поддержкой партийных функционеров, тем самым практически гарантировав свое избрание.

Кто из них в итоге станет премьером Японии, неизвестно, но в целом можно утверждать одно — скорее всего, это не слишком позитивно отразится на взаимодействии Москвы и Токио. Абэ действительно активно продвигал российскую повестку, считая это личным делом, что вряд ли этого стоит ожидать от его преемника.

К тому же, нельзя исключать переход нового главы кабмина к более тесному сотрудничеству с США — взаимодействие Токио и Вашингтона в сфере безопасности уже отчасти помешало переговорному процессу по мирному договору с Россией. А следовательно, преемник Абэ может вновь отложить сотрудничество с Москвой и мирный договор в долгий ящик.