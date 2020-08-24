США взялись за Минск: Госдеп пошел на контакт с Тихановской

Первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн встретился с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской в Литве. Главной темой переговоров стал белорусский кризис — массовые акции протеста не согласных с победой Александра Лукашенко на президентских выборах проходят в республике с 9 августа.

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«Госпожа Тихановская выразила благодарность США за их поддержку белорусского народа, который требует уважения к своему выбору», — заявили в штабе оппозиционного политика.

В ходе встречи Тихановская выразила готовность разрешить ситуацию в Белоруссии через мирный диалог о передаче власти, а также призвала США и другие государства уважать суверенитет и территориальную целостность республики.

«Мы открыты для посредничества международных организаций для облегчения диалога. [Но] только народ Беларуси будет решать свое будущее на новых справедливых и свободных выборах», — подчеркнула экс-кандидат в президенты.

Сам факт встречи представителя Госдепа с оппозиционным кандидатом создает определенный прецедент и, возможно, может повлиять на позицию США по Белоруссии. Дело в том, что официально американские чиновники и дипломаты еще ни разу не контактировали с Тихановской, которая объявила о готовности стать белорусским национальным лидером и всячески настаивает на отставке Лукашенко.

При этом Литва — лишь первая остановка для Бигэна в четырехдневном турне для обсуждения кризиса в Белоруссии. Следующим пунктом для заместителя госсекретаря станет Москва, затем Киев и в конце Вена, где состоятся переговоры с коллегами дипломата из ОБСЕ.

США проявляют осторожность

В настоящее время США занимают подчеркнуто выжидательную позицию в отношении ситуации в Белоруссии. Да, Белый дом не признает итогов президентских выборов и требует проведения новых, также рассматривая возможность давления на Минск из-за случаев насилия при подавлении мирных демонстраций.

Однако пока Вашингтон ограничивается лишь небольшими острыми комментариями по ситуации, не прибегая к каким-либо решительным действиям.

То есть, в то время как европейские страны открыто готовят санкции против руководства Белоруссии, американцы лишь изучают возможные варианты ответа.

Формально первым шагом может стать отказ от направления посла в Минск, которого в стране не было уже 12 лет. Президент США Дональд Трамп еще в апреле внес кандидатуру Джули Фишер на этот пост, но она до сих пор не была официально назначена. Как утверждает белорусский оппозиционер Валерий Цепкало, Вашингтон согласился пока не отправлять дипломата в Минск, но это опять-таки не было официально подтверждено.

Ситуация неоднозначная, так как даже Трамп лишь однажды высказался по Белоруссии. Американский лидер назвал события в республике ужасными и пообещал обсудить этот вопрос с Россией и рядом других стран. Это несколько не вписывается в обычные реакции президента США. К примеру, когда протесты начались в Венесуэле или Гонконге — Трамп активно комментировал процесс, выражая поддержку активистам и требуя мирного урегулирования от властей.

Касательно венесуэльского кризиса, президент США вовсе поддерживает самопровозглашенного временного лидера страны Хуана Гуайдо, который противостоит главе государства Николасу Мадуро.

С точки зрения Цепкало, в отношении Тихановской Вашингтону надо поступить точно так же, но в Белом доме не спешат делать подобных заявлений.

Возможно, более четкая позиция будет выработана как раз по завершению турне Бигэна, в особенности после переговоров в России, на чем настаивал Трамп. Как именно США решат действовать, пока определить сложно, но одним из наиболее вероятных вариантов является санкционное давление на белорусские власти.

Украино-венесуэльский подтекст

При этом, если рассматривать реакцию Запада в целом, то, скорее всего, ряд европейских партнеров США удивлены их позицией по белорусскому кризису. В первую очередь, тут стоит говорить о Польше, Латвии, Литве и Эстонии. Эти страны открыто не поддерживают вмешательство в дела Белоруссии, но пытаются активно воздействовать на «демократический процесс».

Вильнюс официально контактирует с Тихановской, выражая ей поддержку на пути к достижению «свободных и справедливых» выборов на белорусской территории. Рига и Таллин согласились ввести индивидуальные санкции против властей Белоруссии, а Варшава требует повторных выборов, отказываясь признавать легитимность Лукашенко.

Отчасти действия этих стран выбиваются из общей позиции Евросоюза, которая нацелена на поддержку непосредственно белорусского народа. Польша, Литва, Латвия и Эстония же делают небольшой уклон в пользу оппозиции, чего нельзя сказать о всех странах ЕС.

Основной вектор стратегии Брюсселя по Белоруссии сосредоточен вокруг главного тезиса — избежать вмешательства в ситуацию, в особенности со стороны России. В этом руководство Евросоюза сходится с США, которые также не торопятся делать выбор в пользу той или иной стороны. Хотя сам Лукашенко уверен, что Вашингтон направляет беспорядки в Белоруссии и европейцы ему подыгрывают.

«Создан специальный центр под Варшавой. Мы контролируем, знаем, чем он занимается. Начали лязгать гусеницами. Нам готовили эту вот заварушку. И Россия боялась нас потерять. Запад нас как-то подтянуть решил, конечно, как мы видим сейчас, против России», — отмечал президент Белоруссии.

Лукашенко связывает митинги в стране с западными «кукловодами и провокаторами», а также не раз сравнивал происходящее с украинским «майданом», который шесть лет назад завершился государственным переворотом. Немалую роль в событиях на Украине сыграло посредничество Запада в урегулировании ситуации и в отношении Белоруссии есть подобные подвижки.

Такие предложения поступали от Литвы, Польши, Латвии и даже французский президент Эммануэль Макрон говорил, что готов выступить в этой роли, но все же официально ЕС пока не идет по этому пути. Да и поведение США не указывает на возможное повторение «украинского сценария».

Впрочем, если говорить о белорусском «майдане» пока не стоит, то можно рассмотреть возможность превращения Тихановской в нового «Хуана Гуайдо», несмотря на полный провал самопровозглашенного венесуэльского президента. С точки зрения оппозиции в Белоруссии, если Запад признает соперницу Лукашенко президентом, ситуация разрешится в пользу народа.

Продвижение этого трека, в основном, зависит от США, так как именно с подачи Вашингтона европейские страны начали признавать Гуайдо. Однако пока белорусская оппозиция терпит крах на этом направлении, да и сама Тихановская объявлять себя президентом не спешит.

В подобных обстоятельствах вокруг Минска складывается двоякая ситуация, и как будут развиваться события — предугадать достаточно трудно. Говорить, что Запад полностью откажется от влияния на ситуацию, нельзя, да и вряд ли станет упускать шанс по замене Лукашенко на более прозападного лидера, но пока сдвига к обострению ситуации не наблюдается.