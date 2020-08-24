Нота за воздушные шары: Белоруссия и Литва обменялись обвинениями

Министерство обороны Белоруссии обвинило Литву в попытке нарушения воздушного пространства страны. Как сообщила пресс-служба оборонного ведомства, попытка осуществлялась при помощи воздушных шаров с антигосударственной символикой.

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«23 августа около 19.30 дежурными силами ВВС и войск ПВО (противовоздушной обороны. — «Газета.Ru») была пресечена провокация со стороны Литовской Республики в районе населенного пункта Волковщина Ошмянского района. С сопредельной территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой. Благодаря действиям экипажей вертолетов Ми-24 из состава дежурных сил ПВО полет воздушных шаров был пресечен без применения оружия», — указано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале белорусского минобороны.

Как отметили в пресс-службе, военное ведомство подготовило соответствующие материалы и направило их в министерство иностранных дел Белоруссии, чтобы оно передало ноту литовской стороне.

Вильнюс в ответ обвинил Минск в том, что вертолет Ми-24 нарушил литовскую границу и вторгся в воздушное пространство страны. По этой причине белорусского посла в Вильнюсе Валерия Барановского вызвали в министерство иностранных дел Литвы, где ему вручили ноту протеста против нарушения государственной границы.

Глава литовского МИДа Линас Линкявичюс отметил, что нарушивший границу вертолет видели участники акции солидарности с протестующими в Белоруссии, передает агентство BNS.

Как утверждают в литовском внешнеполитическом ведомстве, белорусский вертолет нарушил границу страны близ расположенного возле нее селения Мядининкай в 18:50 мск 23 августа.

Воздушное пространство Литвы, Латвии и Эстонии, у которых нет собственных истребителей, защищают истребители стран НАТО.

Они посменно размещаются на местных авиабазах, в том числе в литовском Шяуляе. На данный момент там дислоцированы истребители Typhoon ВВС Великобритании и испанские F-18. О том, что они поднимались для перехвата нарушившего границу Литвы Ми-24, не сообщалось.

Незадолго до этого президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с депутатами Гродненского областного совета заявил, что НАТО подтягивает свои войска к границе республики. Он выразил уверенность, что противники пытаются «сломать» и «запугать» изнутри, а также открыто угрожают «с той стороны границы».

«Вы, наверное, очень хорошо слышите эти угрозы из уст западных политиков. Если все начинают дуть в одну дуду и открыто заявлять о выделении финансовых средств — это не просто так, в дипломатии не бывает такого», — подчеркнул Лукашенко.

Президент обратил внимание, что самолеты F-16 уже находятся в 15-20 минутах от страны. «Мы это понимали в прошлом году, когда они объявили учения, но коронавирус их немножечко притормозил. А сейчас, когда ситуация у нас, с их точки зрения, неспокойная внутри, они перешли к активным действиям. Все войска развернуты — мы это видим и понимаем. Поэтому я был вынужден отдать приказ о приведении армии в полную боевую готовность», — сказал глава государства.

Министерство обороны Белоруссии еще раньше обращало внимание на возросшую активность иностранных самолетов у рубежей страны.

Комментируя это, Лукашенко заверял, что республика будет реагировать на нарушителей госграницы без предупреждения. По его словам, войска НАТО «лязгают гусеницами» у ворот его страны, идет наращивание военной мощи у западных границ. Кроме того, он выражал обеспокоенность наращиванием вооруженного компонента в Польше и Литве, на территории которых проводятся военные учения Североатлантического альянса.

При этом в поступившем в РИА «Новости» заявлении официального представителя Североатлантического альянса Оаны Лунгеску утверждается, что присутствие НАТО в Восточной Европе строго оборонительно, не представляет угрозы и призвано предотвращать конфликты и сохранять мир.

В военно-политическом блоке также отметили, что внимательно следят за ситуацией в Белоруссии. «Генеральный секретарь [НАТО Йенс Столтеберг] сказал, что основополагающие свободы должны уважаться, включая свободу слова и право на мирный протест», — отметила Лунгеску.