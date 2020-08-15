«Защита Союзного государства»: Лукашенко созвонился с Путиным

Руководители белорусских предприятий должны встретиться с подчиненными и ответить на вопросы рабочих. Таким образом, считает глава республики Александр Лукашенко, можно остановить массовые забастовки трудовых коллективов.

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Президент страны предупредил, что такие акции протеста могут привести к банкротству предприятий и увольнению рабочих. «Потерять хотят работу и предприятия — потеряют. Дальше они не восстановятся, мы же это прекрасно понимаем. Поэтому пусть руководители со своими коллективами разбираются», — сказал Лукашенко.

Но он оговорился, что руководители не должны ни на кого давить. По словам Лукашенко, до рабочих надо просто донести информацию о последствиях их действий.

«Пресмыкаться, на коленях стоять мы ни перед кем не собираемся. Такой необходимости нет», — заверил глава республики. Он напомнил о важности нормального функционирования экономики страны.

Политик подчеркнул, что если рабочие требуют диалога с высшими должностными лицами Белоруссии, то «не надо отказываться». «Надо поехать в трудовые коллективы, ответить на их вопросы», — добавил он. Белорусский президент обратил внимание, что бастующим «на заводах делать нечего».

Ранее рабочие Минского тракторного завода (МТЗ) заявили, что хотят поговорить с премьер-министром страны Романом Головченко. Накануне глава правительства приехал на завод, но отказался с ними общаться в присутствии прессы. Тогда рабочие направились колонной в центр Минска на площадь Независимости. По дороге к ним присоединялись и другие жители белорусской столицы. Эта забастовка привела к приостановке работы части цехов предприятия.

Забастовки и протестные акции продолжаются во многих городах Белоруссии уже несколько дней — с вечера 9 августа. Тогда стали известны предварительные результаты голосования на выборах президента республики.

Согласно им, однозначную победу одержал Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиционеры не согласны с такими результатами. Часть из них требует отставки Лукашенко, другая выступает за перевыборы.

Рабочие минского завода продвигались к площади Независимости, скандируя: «Уходи!» Они также призывали власти страны «убрать из города военных и освободить всех политзаключенных со снятием всех обвинений». Участники этого митинга являются сторонниками основной соперницы Лукашенко Светланы Тихановской. Они повесили на памятник Владимиру Ленину плакат с надписью: «Тихановская — президент и главнокомандующий Республики Беларусь».

За время проведения акций, которые, как заявила ранее Тихановская, являются мирными, были задержаны около 7 тыс. граждан. Среди них около 70 журналистов. Примерно треть задержанных была освобождена. Белорусы сообщали, что правоохранители применяли к ним насилие и «выбивали» признательные показания по обвинениям.

В связи со сложившейся в стране ситуацией Лукашенко в субботу, 15 августа, провел телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Путин и Лукашенко выразили уверенность, что все возникшие в Белоруссии проблемы будут вскоре урегулированы», — говорится в сообщении Кремля.

Главное, чтобы проблемами в Белоруссии не воспользовались силы, стремящиеся нанести ущерб сотрудничеству двух стран, сошлись во мнении лидеры.

Как до беседы подчеркнул белорусский президент, ситуация может нести «угрозу не только» республике.

«Знаете, некоторые россияне, я смотрю, там, слишком умные, начинают кричать: вот, Беларусь, так, не эдак <...> Я хочу сказать, что защита сегодня Беларуси — это не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства, и пример другим. Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда. Поэтому за нас так уцепились», — приводит его слова агентство БелТА.

Он уверен, что против Белоруссии разворачивается внешняя агрессия по сценарию «цветной революции». «Мы видим, что происходит. Нас убаюкивать не надо мирными акциями и демонстрациями», — добавил он, заверив, что читал «методички «цветных революций».