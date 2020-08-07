Восстановление контроля: США признали заслуги России в Сирии

Исследовательская служба конгресса США (CRS) выпустила доклад под названием «Вооруженный конфликт в Сирии: обзор и реакция США», в котором эксперты отчасти признали заслуги России в сирийской войне. Так, аналитики отметили, что вмешательство Москвы вместе с Ираном и «Хезболлой» позволило президенту Сирии Башару Асаду восстановить контроль над большей частью территорий республики, которые удерживали незаконные вооруженные группировки.

Реклама

«Однако, по состоянию на 2020 год, Сирия сталкивается с растущей экономической нестабильностью и очагами возобновления политических волнений на фоне продолжающихся вмешательств со стороны внешних государств и новых проблем общественного здравоохранения, вызванных пандемией коронавируса», — указывается в документе.

Сирийское правительство продолжает борьбу с боевиками, лояльными запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России), считают эксперты конгресса, что добавляет проблем на пути к урегулированию конфликта.

В настоящее время под контролем Асада находятся центральная, западная и южная часть страны, если исключить небольшой кусок территории на границе с Иорданией — там располагается военная база США Ат-Танф.

Отсутствие контроля наблюдается на севере, северо-западе и востоке республики, в особенности — в Идлибе, который отчасти удерживают экстремистские организации, так или иначе связанными с ИГ. Кроме того, ряд регионов контролируют Турция и сирийские курды. Последние по факту получают серьезную поддержку от США, но в документе это упоминается лишь мельком, как и то, что власти республики считают присутствие американских военных на своей территории незаконным.

«Поддерживаемые США местные силы вернули большую часть территории, ранее принадлежавшей ИГ, но террористическая группировка продолжает взаимодействовать с экстремистами в регионе. На территории Сирии остается около 600 американских военных, они продолжают поддерживать партнеров для борьбы с остатками террористов», — отмечается в докладе.

Американские цели

При этом составители документа не скрывают, что политика США в отношении республики строится на трех принципах: стремление к окончательной победе над «Исламским государством», поддержка политического урегулирования ситуации и вывод иранских сил с территории Сирии.

Последний пункт можно назвать крайне политизированным, учитывая общую антииранскую кампанию Белого дома, хотя в отличии от США Иран присутствует в республике на законных основаниях и не собирается уходить из Сирии, пока об этом его не попросит правительство государства.

«Удаление Ирана из Сирии является политической, а не военной целью. США будут стремиться противодействовать иранской деятельности в Сирии, прежде всего, с помощью экономических инструментов, таких как санкции», — указано в документе.

Если же говорить о политическом урегулировании конфликта в республике, то Вашингтон официально поддерживает переговоры между правительством Асада и оппозицией, используя санкционное давление якобы для стимулирование мирного процесса. В целом США не скрывают, что их не устраивает нынешний президент республики и они рассчитывают на полную смену власти.

«Тем не менее, правительство Асада силой отбило большинство контролируемых оппозицией территорий, тем самым уменьшив возможности для давления на Дамаск в рамках переговоров. В настоящее время у правительства Сирии слишком мало стимулов для существенных уступок оппозиции», — считают аналитики конгресса.

Касательно ключевой задачи по полному устранению «Исламского государства» эксперты пришли к выводу, что экстремисты смогли сохранить структуру командования и управления повстанцами в стране, несмотря на то что последние опорные пункты террористов были захвачены еще год назад.

Угроза со стороны ИГ сохраняется, а восстановление организации в Сирии напрямую зависит от создания соответствующих органов безопасности в республике.

Пока об этом говорить не приходиться, так что США необходимо поддерживать местных партнеров (сирийский курдов) для борьбы с террористами.

Особую опасность представляют тюрьмы с тысячами боевиков ИГ на севере Сирии, охраняемые сирийскими курдами, и лагеря для членов семей террористов. Экстремисты ведут активную работу в этих точках, поддерживая боевиков и разрабатывая планы по их освобождению из мест заключения.

Неоднозначная ситуация

Эксперты конгресса отдельно выделяют большое количество иностранных игроков, влияющих на ситуацию в Сирии. По факту они поддерживают или сирийское правительство во главе с Асадом, или оппозиционные силы. В числе первых вполне ожидаемо аналитики называют Россию, Иран и «Хезболлу», хотя Москва и Тегеран, по сути, выступают за полноценное урегулирование ситуации через диалог всех задействованных сторон — то есть власти вместе с оппозицией, в том числе с сирийскими курдами, которые контролируют часть территории республики.

«США вместе с европейскими партнерами и рядом государств Ближнего Востока время от времени поддерживали отдельные части сирийской оппозиции, а также высказывали озабоченность об их связях с экстремистскими группировками. При этом Израиль в основном атакует в Сирии объекты «Хезболлы» или Ирана, а Турция действует в регионе в рамках масштабной кампании против курдских боевиков», — отмечается в документе.

Большое количество задействованных стран, поддерживающих разные силы, отчасти становится причиной для небольших столкновений сторон, уверены аналитики.

В пример они приводят ряд февральских обстрелов американских военных со стороны армии Сирии, а также противостояние между военнослужащими России и США, которое пока проходит без потерь.

При этом эксперты конгресса указывают, что санкционная политика США против Москвы или нападения иракских военных на иранские объекты не привели к должному эффекту — стороны не отказались от поддержки правительства Асада и не снизили свою поддержку Сирии. Согласно отчету,

Вашингтону следует понять, как далеко союзники сирийского президента готовы зайти в поддержке государства, так как вероятность прямого конфликта с Россией или Ираном нельзя исключать.

Если же опустить военные моменты, то эксперты отмечают плачевную гуманитарную ситуацию в Сирии. По их данным, в качестве беженцев в соседних государствах находится как минимум 5,6 млн сирийцев, а внутри страны более 6 млн человек были вынуждены покинуть свои дома и жить во временных лагерях.

Дополнительным негативным фактором выступает пандемия коронавируса, страна активно пытается обеспечить тестирование граждан в нужных масштабах, но пока официальные данные минздрава Сирии по заболевшим скорее всего не соответствуют реальной ситуации.

«В июле сирийские власти насчитали менее 500 зараженных на территории республики, когда в соседнем Ираке и Иране эти цифры составили 86 тыс. и 267 тыс. соответственно. Многие сирийцы уязвимы для заболевания, в особенности жители лагерей внутри страны — объекты переполнены и в них ограничен доступ к необходимым медикаментам или обычным средствам гигиены. Кроме того, система здравоохранения республики сильно деградировала за время сирийского конфликта, в особенности из-за частых нападений на медицинских работников и разрушение инфраструктуры», — считают аналитики конгресса.

В качестве последнего внутреннего вызова для республики эксперты выделяют серьезный экономический кризис, который привел к рекордному обвалу сирийского фунта и росту цен основных продуктов питания на 100%.

Кроме того, на юге страны наблюдается сопротивление вооруженной оппозиции, а Асада в последнее время критикуют союзники.

«Общество недовольно коррупцией и общей экономической ситуацией в республике, поэтому положение президента выглядит крайне шатким. Сможет ли Сирия улучшить перейти к экономическому росту пока неизвестно, но сама ситуация скорее всего ослабит позиции Асада, что создаст новой дестабилизирующий элемент в республике с незавершенным гражданским конфликтом», — резюмировали в CRS.