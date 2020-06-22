«Независимость дорого стоит»: Лукашенко строит кампанию на суверенитете

22 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил в Бресте на мероприятии, посвященному годовщине начала Великой Отечественной войны. В ходе общения с участниками мероприятия президент заявил о необходимости защищать независимость Белоруссии.

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«Катастрофы никакой, но защитить мы должны то, что имеем. Расслабляться ни в коем случае нельзя. Я вас предупреждал два-три месяца назад, что эта так называемая пандемия этим не закончится. Кому-то она очень на руку. Скоро увидите, кому. Хотя уже и сейчас это видим.

Будет давление серьезное, прежде всего экономическое. Потому что воевать с нами уже опасно, а наклонить надо. Слишком независимыми стали», — цитирует слова президент БЕЛТА.

В преддверии президентских выборов обстановка в республике достаточно напряженная, и любое заявления главы государства воспринимается в рамках его предвыборной кампании, которая уже стала для Лукашенко непростой.

Задержания и протесты в предвыборной кампании Белоруссии

21 июня кандидату на пост президента Виктору Бабарико и его сыну Эдаурду были предъявлены обвинения в рамках дела Белгазпромбанка. По версии обвинения, на базе банка действовала организованная преступная группа, которая выводила денежные средства за границу. По словам главы Комитета госконтроля Белоруссии Ивана Тертеля, со счета Белгазпромбанка незаконно выведены $430 млн в ABLV — один из крупнейших банков Латвии.

49,8% акций Белгазпромбанка принадлежат российским «Газпрому» и Газпромбанку. Ранее глава КГК Иван Тертель рассказал, что за деятельностью Бабарико якобы стоит руководство «Газпрома».

12 июня Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Витебскую область прокомментировал происходящее вокруг Белгазпромбанка и Виктора Бабарико.

По словам президента, «работали по банку» еще с 2016 года, однако информацию о выводе денег за границу иностранцы предоставили только в декабре прошлого года. Он рассказал, что поручил председателю Комитета госконтроля заняться расследованием, однако никакого политического контекста в деле против Бабарико нет.

«Как перед богом клянусь, что мне это сейчас в предвыборной кампании не нужно. Потому что будут кричать: боится кого-то, — заявил Лукашенко. — Я никого не боюсь! И мне эта ситуация невыгодна, но негодяев надо было пресекать, потому что начали прятать концы в воду. Не получилось».

«Вы не думайте, что там со стороны Лукашенко какой-то накат. Никакого наката нет. Мне это сейчас и не нужно было», — заверил белорусский лидер.

18 июня Бабарико и его сын, который руководит инициативной группой по выдвижению на выборы, были задержаны. Обоим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщил в воскресенье, 21 июня, штаб политика. На момент задержания Бабарико, он был единственным кандидатом, кроме самого Лукашенко, кто уже сдал в ЦИК Белоруссии необходимое количество подписей (больше 100 тыс.).

В тот же день, вечером 18 июня, в центре Минска прошел «Пикет солидарности» с задержанными во время президентской избирательной кампании. 20 июня акции протеста в Белоруссии возобновились, и прошли уже не только в столице, но и других крупных городах. В условиях пандемии жители страны выстраивались в «цепи солидарности». Как сообщает TUT.by, в Витебске такая цепь растянулась на 300 м, а в Гродно на 1,5 км. К слову, большие очереди выстраивались и в начале июня, когда граждане страны приходили, чтобы поставить подписи за независимых кандидатов в президенты.

Акции протеста сопровождались и задержаниями. По информации белорусского правозащитного центра «Весна», в Минске задержаны свыше 40 человек. Кроме того, есть задержанные в Бобруйске, Гомеле, Витебске, Могилеве, Гродно и Новополоцке.

Задержание Бабарико стало не единственным поводом для протестов. С конца мая в СИЗО остается оппозиционный блогер Сергей Тихановский, который планировал выдвинуть свою кандидатуру в президенты, однако ЦИК отказался регистрировать его инициативную группу, поскольку блогер на тот момент отбывал административный арест и не смог лично подписать необходимые документы.

30 мая в отношении Тихановского и семи его сторонников было заведено уголовное дело за насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел. Инцидент, который послужил поводом для возбуждения дела, произошел во время сбора подписей за супругу Тихановского, Светлану, которая выдвинула свою кандидатуру вместо него.

16 июня «Весна» сообщила, что в отношении блогера возбуждено еще одно уголовное дело — за воспрепятствование проведению выборов.

В результате Светлане Тихановской удалось набрать необходимое количество подписей для участия в выборах. Помимо нее в гонку вступил Валерий Цепкало — еще один оппозиционный кандидат, который ранее занимал пост помощника Александра Лукашенко.

Также в выборах примут участие еще три кандидата — сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая и председатель Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень.

Евросоюз встал на защиту оппозиции

19 июня Евросоюз призвал правительство Белоруссии к немедленному освобождению Виктора Бабарико и его сына.

«ЕС призывает белорусские власти немедленно освободить их и гарантировать полное уважение верховенства закона, в том числе справедливое и прозрачное расследование, а также право на адвоката», — говорится в заявлении Евросоюза.

Помимо этого, Брюссель потребовал от Минска обеспечить проведение конкурентных и прозрачных выборов президента, а также освободить всех задержанных в результате протестов граждан.

9 июня официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Петер Стано заявил, что Евросоюз считает выдвинутые Тихановскому и семи его сторонникам обвинения необоснованными.

«В свете произвольного характера задержания и преследования господина Тихановского ЕС по-прежнему призывает освободить его незамедлительно и без дополнительных условий, а все обвинения против него и других активистов снять», — заявил Стано.

В отношениях Белоруссии и Евросоюза только недавно наметился прогресс. С 2004 года в отношении республики были введены европейские санкции. Брюссель уверен, что в Белоруссии не соблюдаются права человека и принципы демократии. С тех пор ЕС пристально следит за проведением выборов в республике.

В 2016 году в ходе парламентских выборов впервые за 20 лет из 110 депутатов в палату представителей прошли сразу два оппозиционных кандидата.

От Евросоюза тут же последовала положительная реакция — впервые за 12 лет содружество признало парламентские выборы в Белоруссии. Вскоре Европейский союз снял большинство санкций с высокопоставленных чиновников Белоруссии, включая самого Александра Лукашенко.

13 мая 2020 года Европарламент одобрил большинством голосов соглашение об упрощении визового режима с Белоруссией — процесс переговоров по этому вопросу длился с 2014 года.

Впрочем, каждый шаг вперед в отношениях сторон сопровождался предупреждениями со стороны Брюсселя о том, что он и дальше будет следить за обстановкой в стране.

Так, после голосования по вопросу упрощения визового режима в Европарламенте заявили, что любая из сторон сможет в любой момент разорвать соглашение об упрощении выдачи виз «по любому поводу», в том числе и «по соображениям прав человека и демократии».

В ходе этих президентских выборов ЕС, несомненно, не будет оставаться в стороне, и надежд на то, что он высоко оценит проведение выборов, практически не остается. Минск демонстрирует решительность в отношении и Бабарико, и Тихановского. Силовое подавление митингов также стало сигналом жесткой позиции правительства в отношении протестов. Между тем, действия правительства еще больше подогревают протестные настроения — обстановка в республике, скорее всего, будет накаляться по мере приближения выборов.

Лукашенко представит на выборах суверенитет Белоруссии

Александр Лукашенко последние годы вел политику посредничества между Западом и Россией. Репутация «последнего диктатора» в Европе во многом не оставляла ему пространства для маневра до 2014 года, когда Минск отказался признавать Крым, как часть России.

Вскоре Лукашенко удалось занять место в решении конфликта в Донбассе. Белорусский лидер примерил на себе роль посредника и миротворца, последовав примеру Франции и Германии. В высказываниях, относительно ситуации в Донбассе, Лукашенко проявляет дипломатичность. В своих заявлениях он осторожен и последователен — выступает за завершение войны и не поддерживает ни одну из сторон.

Заняв даже символическое место в решении такой важной геополитической задачи, белорусский лидер дал о себе знать и заработал несколько репутационных очков в глазах Запада.

В феврале этого года госсекретарь США Майк Помпео посетил Минск — это стало первым визитом американского госсекретаря в Белоруссию за 25 лет. Результатом встречи Помпео и Лукашенко стала, в частности, важная договоренность, что Вашингтон направит в республику своего посла. В 2008 году стороны на взаимной основе отозвали послов и до минимума сократили количественный состав дипломатических представительств.

Напряжение в отношениях Белоруссии и США вызвано все тем же соблюдением прав человека и принципов демократии. В начале июня временный поверенный в делах США Дженифер Мур заявила, что летом в республику прибудет посол США.

Параллельно с достижениями на западном направлении, Лукашенко руководил противоречивыми отношениями с Россией. Недопонимания между сторонами установились в ходе процесса создания Союзного государства. Белорусский лидер не раз жаловался на несправедливые со стороны Москвы условия по нефти и газу.

Об ощутимом прогрессе на этом направлении, говорить не приходится. Между тем, за время работы над созданием дорожных карт, белорусский лидер чередовал достаточно резкие заявления о России с заверениями, что отношения Минска и Москвы всегда будут самыми близкими.

Так или иначе, на нынешних выборах белорусскому лидеру предъявить по внешнему направлению нечего. Сегодняшняя обстановка в республике обнулит все его достижения в отношениях с Западом, в то время как Россия не раз высказывала раздражение резкими словами Лукашенко.

По всей вероятности, белорусский лидер, понимая, что лишился поддержки и с обеих сторон, свою предвыборную кампанию выстраивает вокруг независимости республики и внешних угрозах.

19 июня Александр Лукашенко затронул тему вмешательства в выборы Белоруссии. До этого он также не раз намекал, что за некоторыми кандидатами стоят внешние силы.

«Вы видите, что сегодня фокус всех политических интересов сконцентрирован на Беларуси. Как с Запада, так и с Востока. Наблюдая за ситуацией в течение последних суток, я вижу, что активизировались определенные силы, которые начинают интенсивничать, раскачивая ситуацию в стране», — заявил Лукашенко за несколько часов до приезда главы МИД России Сергея Лаврова в Минск.

Впрочем, в ходе самой встречи белорусский лидер заверил, что отношения Минска и Москвы остаются на прежнем высоком уровне, а после переговоров стороны подписали соглашение о взаимном признании виз, работа над которым велась несколько лет.

Однако Лукашенко все же не оставляет риторику о внешних игроках, несущих угрозу суверенитету Белоруссии.

«Вы же понимаете, что независимости много не бывает. Она или есть, или ее нет. И я еще год тому назад, выступая 3 июля, предупреждал, что независимость очень дорого стоит. Это самое ценное, что может быть у того или иного народа или государства. Поэтому если мы -— народ, если мы хотим иметь свое государство, свою независимость должны защитить», — заявил накануне Лукашенко в Бресте.

Что примечательно, президент допускает критические высказывания как в отношении России, так и в отношении Запада. Так, в ходе своего выступления Лукашенко заявил, что проблемы с демократией есть и в Европе, и в США.

«Кто бы мог подумать, что Америка так вспыхнет, и демократические СМИ сегодня захлебнулись и замолкли. Они не показывают, что происходит. Там в городах уже вошли войска и ввели комендантский час. То же самое и в Западной Европе. Об этом не принято говорить. А у нас они что-то увидели», — заявил белорусский лидер.

Так или иначе, уже сейчас независимость Белоруссии стала центральной темой, вокруг которой Лукашенко выстраивает свою избирательную кампанию. И в свете создания союзного государства заявления о суверенитете республики подаются как личные достижения белорусского лидера.

«Единственное, о чем вас попрошу: никогда (буду я, не буду) не позволяйте, чтобы вами понукали, чтобы вас заставляли и наклоняли. Прошли те времена. Мы успели укрепиться и создать свое государство. Главная задача — защитить его», — заявил Александр Лукашенко.