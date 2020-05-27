Позовите США: Косово отказывается говорить с ЕС и Сербией

Президент Косово Хашим Тачи заявил во вторник, что не будет участвовать в переговорах по нормализации отношений с Сербией, если их возглавит специальный посредник Евросоюза. Вместо этого он призывает к усилению роли США в диалоге между сторонами.

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«Перед нами будут два переговорщика из стран, которые не признают независимость Косово», — поясняет он свою позицию.

В марте верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель назначил словацкого дипломата Мирослава Лайчака специальным представителем Евросоюза по диалогу между Сербией и Косово. Именно Борреля и Лайчака имеет ввиду Тачи, говоря о переговорщиках, не признающих независимость Косово — Словакия остается одной из пяти стран-членов ЕС придерживающихся такой позиции.

Тачи заявил, что готов присоединиться к любым встречам, организованным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Но я не склонен участвовать в переговорном процессе под руководством Лайчака», — сказал он.

17 февраля 2008 года провинция Косово, населенная преимущественно этническими албанцами, в одностороннем порядке провозгласила независимость от Сербии. Государственность Косово признали более 110 стран, в том числе его крупнейший политический и финансовый союзник — США.

По словам Тачи, только США, которые руководили воздушными ударами НАТО по Югославии в 1999 году и остановившие жестокую кампанию Сербии по борьбе с повстанцами в Косово, могут продвинуть диалог между сторонами.

Призывы Хашима Тачи о присоединения Вашингтона к переговорному процессу звучат не в первый раз. Сербия, в свою очередь, также не против расширения участников диалога. Об этом сербский лидер Александр Вучич ясно дал понять в письме к президенту США Дональду Трампу, которое он написал в январе 2019 года. В нем он напомнил американскому лидеру, что тот «выразил готовность» помогать в активизации диалога Белграда и Приштины.

Глава Белого дома не проявлял особую заинтересованность в этом вопросе до тех пор, пока попытки ЕС наладить отношения между сторонами не потерпели очередной крах.

В апреле прошлого года президент Франции и канцлер Германии предприняли попытку сблизить позиции сторон на саммите ЕС в Берлине в апреле, однако сделать это не удалось из-за разногласия стран-членов ЕС, в частности, Парижа и Берлина.

После этого в вопрос вмешался Дональд Трамп, который был намерен использовать для урегулирования кризиса своё «искусство заключения сделок».

В конце прошлого года он назначил представителем по Косово Ричарда Гренелла, который занимает пост посла США в Германии. При посредничестве Гренелла была достигнута договоренность о возобновлении прямых коммерческих перелетов между Косово и Сербией.

2 марта Александр Вучич и Хашим Тачи встретились в Вашингтоне в присутствии советника и зятя Трампа Джареда Кушнера и советника президента по национальной безопасности Роберта О'Брайена. В ходе переговоров стороны обсудили идею обмена территориями, обменяв северную часть Косово с сербским населением на долину Пречево на юге Сербии, где живут албанцы.

Этот вопрос обсуждается Вучичем и Тачи с 2018 года под руководством Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель. Тема поднималась и на саммите ЕС, но тогда ее обсуждение не привело ни к каким подвижкам. Идея обмена территориями вызывает критику у многих лидеров Евросоюза, они опасаются, что такие действия могут положить начало новым требованиям о переделе территорий.

Вскоре после встречи Вашингтон способствовал решению еще одного острого вопроса. В прошлом году Приштина ввела 100% пошлину на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины, чем вызвала их резкое недовольство. Призывы Евросоюза к отмене пошлин не действовали.

В марте этого года, через две недели после встречи Вучича и Тачи в Вашингтоне, американская правительственная корпорация «Вызовы Тысячелетия», оказывающего помощь развивающимся странам, заявила, что замораживает фонды, выделенные для Косово до тех пор, пока республика не отменит полностью и безо всяких условий пошлины на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины.

Уже на следующий день правительство Косово объявило об отмене торговых пошлин на сырье из Центральной Сербии и Боснии и Герцеговины, а 1 апреля премьер-министр республики заявил о приостановлении 100-процентных пошлин на ввоз сербских и боснийских товаров.

В целом, роль США в переговорном процессе становится все более заметной.

Нормализация отношений между сторонами является одним из ключевых условий Евросоюза для принятия Косово в содружество. Однако позиция ЕС демонстрирует все меньшую эффективность в этом вопросе.