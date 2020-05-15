Ловушка боевиков: как исчезает надежда на мир в Афганистане

Боевики из террористической группировки ИГ (организация запрещена в России) в Хорасане» (ответвление запрещенного в РФ «Исламского государства») несут ответственность за серию терактов в Афганистане. С таким заявлением выступил спецпредставитель Госдепа по республике Залмай Халилзад.

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«Согласно оценкам правительства США, «ИГ в Хорасане» осуществила чудовищные нападения на роддом и похоронную процессию в Афганистане. Боевики проявляют постоянный интерес к таким жестоким нападениям на гражданское население и представляют угрозу для афганцев и всего мира », — написал дипломат в Twitter.

Террористы выступают против мирного урегулирование между афганскими властями и запрещенной в РФ группировкой «Талибан» (организация запрещена в России). По мнению Хализада, своими действиями боевики пытаются спровоцировать новую войну.

«Вместо того, чтобы попасть в ловушку ИГ, афганцы должны собраться вместе, чтобы победить эту угрозу и использовать историческую возможность для установления мира», — подчеркнул дипломат.

Серия терактов произошла 12 мая. В начале мощный взрыв произошел во время похорон начальника полиции одного из округов в провинции Нангархар. Практически одновременно с этой атакой террористы совершили нападение на роддом в Кабуле, в результате чего погибли по меньшей мере 24 человека. В ответ на серию атак президент Афганистана Ашраф Гани отдал приказ силовым ведомствам начать наступление против террористов.

Уход от мира

Разрушительное нападение ослабляет надежду на завершение мирного процесса в Афганистане, поскольку военные столкновения властей с талибами также начали набирать обороты, пишет обозреватель The Guardian Ахтар Мохаммад Макои.

К примеру, 14 мая радикалы из движения «Талибан» убили пять мирных граждан и одного солдата на востоке Афганистана. От взрыва бомбы, в одном из грузовиков, также пострадали десятки человек. При этом атака должна была произойти на военной базе Гардезе, но взрывчатка сработала раньше времени.

Данный инцидент фактически стал первым нападением талибов с момента подписания соглашения с США, в соответствии с которым американские военные начали покидать территорию страны.

Договор должен был стать шагом к мирному урегулированию между властями и «Талибаном». Стороны еще даже не успели приступить к диалогу, но он уже находится под угрозой срыва.

Новую атаку талибы провели в качестве ответа на обвинения со стороны правительства Афганистана. Власти заподозрили в теракте в роддоме именно «Талибан», хотя представители движения официально осудили эту акцию. Впрочем, раскритиковав бойню, они также отметили свою готовность «вернуться на поле битвы».

На фоне ухудшения ситуации США попытались спасти положение, призвав афганские власти согласится с позицией талибов и вместе начать борьбу против террористов в республике. Как говорил госсекретарь Майк Помпео, сотрудничество сторон позволит привлечь виновных к ответственности.

«До тех пор, пока не будет достигнуто устойчивое сокращение масштабов насилия и необходимый прогресс на пути к политическому урегулированию на основе переговоров, Афганистан будет оставаться уязвимым перед терроризмом», — подчеркивал глава Госдепа.

Впрочем, даже если талибы не стоят за терактами 12 мая, нельзя отрицать их роль в создании благоприятной обстановки для действий других боевиков в Афганистане.

По мнению обозревателя The Guardian Эммы Грэм-Харрисон, движение номинально готовилось к миру, но поддерживало сторонние нападения на силы правительства.

Эту точку зрения подтверждают выводы независимой сети аналитиков Афганистана (AAN). По их оценкам, талибы создали почву для проведения подобных атак, что привело к появлению общей нестабильности.

При этом в случае действительного перехода к миру, считают в AAN, талибы смогли бы предотвратить насилие любых других террористических групп, в частности, из-за относительно сильной разведки.

Американский тупик

В целом мирный процесс в Афганистане уже не раз прерывался, в особенности из-за споров по освобождению заключенных с обоих сторон. Февральское соглашение талибов с США давало надежду на переход к урегулированию противоречий, но ответ «Талибана» на обвинения правительства нарушает одно из главных его правил — переход к общему снижению насилия.

Как говорил глава МИД России Сергей Лавров, достигнутые между США и талибами договоренности действительно пробуксовывают, что не приносит радости. «Мы видим причины, по которым это происходит, готовы способствовать преодолению этих причин», — отмечал российский министр.

Вашингтон должен вернулся к коллективной работе по афганскому урегулированию со странами региона, подчеркивал Лавров, в частности, в преодолении тупика может помочь взаимодействие с ШОС.

Однако пока американская сторона не проявляет особого стремления к подключению других стран к афганскому вопросу. Американские СМИ объясняют эту ситуацию предстоящими президентскими выборами, на которых урегулирование в Афганистане действующая администрация может использовать в свою пользу.

Впрочем, явная угроза срыва мирного процесса в условиях нестабильной ситуации в республике, в особенности при участии сторонних террористических группировок, может сорвать планы Вашингтона.

Пока неизвестно, есть ли у Белого дома запасной план по Афганистану, на случай если в конечном итоге талибы полностью откажутся от диалога с правительством. Точных дат перехода сторон к переговорам еще нет, вероятно, он будет запущен по окончанию вывода американских войск — на это у них есть еще 12 месяцев.

При этом процесс ухода армии США из Афганистана может быть ускорен на фоне пандемии коронавируса. По данным источников NBC News, в последнее время американский лидер Дональд Трамп активно работает в этом направлении. Эпидемия создает проблемы для защиты американских солдат, а замедление мирного процесса лишь ухудшает ситуацию.