«Мир с ума сошел»: как страны бывшего СССР борются с пандемией

Белоруссия: главный COVID-диссидент

Президент Белоруссии Александр Лукашенко остался одним из немногих мировых лидеров, кто сохраняет оптимизм в условиях пандемии коронавируса. Он советует лечиться водкой и сауной, вовремя завтракать, обедать и ужинать, а также обижается на жесткие карантинные меры по закрытию границ, которые приняла Россия. 20 марта Лукашенко заявил, что

ситуация в Белоруссии не настолько серьезна, чтобы принимать «драконовские» меры.

«Надо людей в конце концов заставить отвечать за себя и тех, кто рядом. Если ты сморкаешься, кашляешь, так не выходи на улицу и не трави других, заразу не разноси. В этом вся суть. И очень многие государства очень жесткие меры в этом плане предпринимают», — цитирует слова Лукашенко «БЕЛТА».

Реклама

Происходящее же сегодня в мире белорусский лидер уже не в первый раз назвал «психопатией», которая сильна в других странах. «Спланировали и устроили какой-то психический дом, — сказал он. — Но я порадовался за наших специалистов: они, не имея вакцины, не зная, как лечить, ни одного человека не потеряли». В то же время Лукашенко отмечает, что за 2020 год от пневмонии умерло гораздо больше людей, чем в начале предыдущего года.

В Белоруссии, по состоянию на 20 марта, коронавирус выявлен у 69 человек, 15 из которых уже вылечились. Тем не менее, брать пример с соседей Лукашенко не торопится. В белорусских детских садах и школах не вводят карантин, люди ходят на работу, общественный транспорт не приостановил движение, а все общественные заведения открыты. Белоруссия не закрывает границы, однако контроль во всех пунктах пропуска на границе с другими странами и в аэропортах был усилен.

Таких мер, по мнению президента, вполне достаточно — на коронавирус тестируют всех, кто приехал из-за границы и у кого имеются симптомы заболевания. «Абсолютно убежден, что это очередной такой же психоз, который кому-то будет на руку, а кому-то и во вред, — говорил ранее Лукашенко. —

Почему я себя так веду? Потому что я абсолютно убежден, что мы можем больше пострадать от паники, нежели от самого вируса. Вот это меня больше всего волнует».

16 марта белорусский лидер выразил возмущением тем, что Россия приняла решение закрыть границы с республикой. «Дошло до того, что наша родная Россия — подчеркиваю — закрыла границу с Беларусью», — сказал Лукашенко, добавив, что «мир с ума сошел от коронавируса».

За словами белорусского лидера, однако, стоит не только его обида, но и экономические потери, которые понесет республика. Подобные меры, в частности, могут негативно повлиять на сельское хозяйство Белоруссии, для которого Россия — основной рынок сбыта.

При этом прибегать к крайним карантинным мерам власти республики не могут себе позволить.

Жесткие ограничения неизбежно скажутся на экономике страны, которая и так вошла в зону турбулетности из-за застопорившихся переговоров с Россией по нефти и в целом неблагоприятного экономического фона в мире.

Правда, соседняя Украина, которая находится в похожей экономической ситуации, напротив, прибегла к максимальным мерам предосторожности.

Украина: в ожидании коллапса

С 18 марта на Украине действует тотальный карантин — границы страны закрыты, не работает метро, запрещено принимать посетителей учреждениям культуры, ТРЦ, ресторанам и кафе, фитнес-центрам. В Киеве, Житомирской и Черновицкой областях действует режим ЧС. Нарушение правил карантина карается штрафом.

Все это негативно влияет на рынок услуг и торговлю. Именно эти отрасли в прошлом году показали самый большой рост и обеспечили ВВП увеличение на 3,5%. Мировой кризис тем временем закрывает Украине возможности для привлечения финансовых ресурсов на внешних рынках. Киев в ближайшие два месяца должен выплатить 5,5 млрд долларов по внешнему долгу. Транши от МВФ остаются под вопросом, в то время как резервы НБУ быстро иссякают из-за непрекращающихся действий по поддержке гривны. Киев ведет сейчас переговоры с МВФ об экстренной финансовой помощи в связи с коронавирусом.

18 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал украинцев готовиться к экономическому кризису.

«Мировой кризис... возможный экономический кризис в Украине, который будет следствием мирового, и мы в этом не сомневаемся. Такой вызов стоит и для министра экономики, и для целого правительства, и для страны, и для бизнеса в частности», — заявил на заседании кабмина Денис Шмыгаль.

Кроме рынка услуг страдает сфера медицины. Как сообщают местные СМИ, из-за закрытия транспортного сообщения многие врачи, которые ездили на работу из пригородов, теперь не могут попасть в больницы. Медперсонал не обеспечен должным количеством защитных средств, а некоторые больницы не ведут прием по другим направлениям. На сегодняшний день на Украине подтвержден 41 случай заболевания.

Проблема состоит еще и в том, что огромное количество украинцев уехали на заработки в Евросоюз, преимущественно, за границей они также работали в сфере услуг. В ближайшее время стоит ожидать массового возвращения граждан, потерявших работу, на родину, если этого удастся добиться, ведь Евросоюз закрыл свои границы, с чем также придется разобраться украинским властям.

Прибалтика: предательство Евросоюза

Несмотря на членство в ЕС, с той же проблемой столкнулись и страны Балтии. Латвия, Литва и Эстония закрыли свои границы с 17 марта. Заявление было сделано за несколько дней, чтобы их граждане успели вернуться домой. Однако на следующий же день свои границы закрыла Польша, в результате чего тысячи людей оказались лишены возможности приехать на родину.

В воскресенье на границе Польши и Германии образовалась 40-километровая пробка. Людей обещали пропустить, но Варшава не сдержала своего слова.

В нарушении договоренностей Польшу обвинил МИД Эстонии. Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич сообщил в Twitter, что МИД страны вызвал посла Польши в Риге. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус прилетел в Варшаву для разрешения ситуации.

В Латвии коронавирус обнаружен у 111 человек, в Литве общее количество зараженных выросло до 63 человек, в Эстонии — 283.

Вильнюс и Таллин закрыли все развлекательные центры, спортивные клубы и заведения. Помимо рынка услуг и развлечений весомо пострадает туристическая отрасль.

Власти стран Прибалтики уже разрабатывают меры по минимизации урона экономике.

Правительство Латвии утвердило разработанный Минфином законопроект об устранении экономических последствий из-за пандемии коронавируса и внесло документ в парламент для срочного рассмотрения.

Как сообщил в Twitter премьер-министр страны Кришьянис Кариньш, инициатива предусматривает выплату пособий за вынужденный простой, государственную поддержку нуждающихся отраслей экономики, государственные гарантии для компаний. Помимо этого, правительство предлагает дополнительно выделить 10 млн евро для закупки необходимых медицинских защитных средств. По словам министра финансов Латвии Яниса Рейрса, всего для преодоления последствий пандемии стране потребуется около 2 млрд евро.

Аналогичным путем пошла и Эстония. Таллин объявил о пакете экономических мер в размере 2 млрд евро для преодоления негативного влияния пандемии. В частности, предусмотрено поручительство по выданным банками кредитам, смягчение графиков оплаты. Поддержу получат те работодатели, чей оборот снизился минимум на 30%, те, кто не может обеспечить работу как минимум 30% своих сотрудников, а также те, кто минимум на 30% вынужденно уменьшил заработные платы.

17 марта литовский парламент приступил к рассмотрению утвержденного правительством плана экономических мер на 5 млрд евро.

«С такой угрозой мы столкнулись впервые, поэтому ответ должен быть историческим,

— заявлял министр финансов Литвы Вилюс Шапока. — Судя по ситуации, мы полагаем, что в данный момент этих инструментов достаточно, поскольку накоплены резервы в нескольких фондах, которые можно использовать».

Закавказье: в поисках ресурсов

С 21 марта Грузия прекращает авиасообщение со всеми странами. Число зараженных коронавирусом в стране достигло 43 человек.

Закрыты школы, детские сады и университеты, все общественные места и заведения. Почти все госструктуры перешли на дистанционный режим работы. Тбилиси ввел запрет на пропуск всех иностранцев, закрыты границы, однако решение не касается товарооборота. Туристической отрасли, одной из основных в Грузии, неизбежно будет нанесен урон.

Банки разрешили клиентам не платить по кредитам в течение трех месяцев, а гостиницы и турбизнес временно освобождены от уплаты налогов.

Накануне власти Грузии приняли решение отсрочить выплаты налога на имущество и подоходного налога, вернуть излишки НДС и потратить деньги на помощь бизнесу, связанному с туризмом, гостиничной и ресторанной сферами. Затраты на экономические меры оценены в 314 млн долларов.

Как и Украина, Грузия ведет переговоры о дополнительной помощи с МВФ. При этом, в отличии от украинской ситуации, с Фондом у Тбилиси более благодатная почва для переговоров. Постоянный представитель МВФ в Грузии Селим Чакер уже заявил, что Тбилиси получит помощь в связи со возникшим из-за коронавируса кризисом.

Другая ситуация у Азербайджана. Он, в отличие от Грузии и Армении, обладает крупными нефтяными запасами. В Азербайджане заражены 44 человека на сегодняшний день, страна закрыла свои границы и тоже, соответственно, получит удар по туристической отрасли.

У Баку, однако, есть «подушка безопасности» в виде валютных резервов. Ему не потребуется внешняя помощь, и государство уже приняло решение выделить $588,2 млн на осуществление мер по стабилизации экономики.

Поддержка будет направлена на обеспечение макроэкономической стабильности, решение вопросов занятости, минимизацию негативного влияния на бизнес из-за коронавируса и резкого снижения цен на нефть.

Хуже всего среди стран Южного Кавказа обстоят дела у Армении, причем как в экономике, так и в степени распространения коронавируса. Здесь на сегодняшний день зафиксировано 136 случаев заболевания. В стране введен режим ЧП, закрыты границы.

«Мы подготовили пакет, который через несколько дней можно будет применить на практике. Мы выделим 25 млрд драмов (около 51 млн долларов — прим. ред.) на программу, согласно которой компании смогут занять деньги у армянских банков для выплаты зарплат своим сотрудникам и решения других вопросов, а правительство будет беспроцентно софинансировать 50% этого кредита, а также будет субсидировать процентную ставку банковской части», — рассказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Молдавия: введен режим ЧС

В Молдавии введен режим ЧС, почти все общественные места закрыты. К настоящему моменту в республике подтверждено 66 случаев заболевания коронавирусом. С понедельника в городе работают лишь продуктовые магазины, аптеки и автозаправочные станции. Медицинские учреждения страны, включая стоматологические клиники, принимают пациентов только с неотложными проблемами.

Президент Молдавии Игорь Додон поручил провести активную работу по преодолению кризисной ситуации. «Поэтому на заседании обсуждалась возможность сделать определенные послабления, начиная со следующей недели, с целью стимулирования работы экономических агентов, в том числе в торговле, и обеспечения притока налоговых отчислений в государственный бюджет», — заявил он.

Молдавия — один из лидеров среди европейских стран по числу граждан, уезжающих на заработки за границу. Причем после России наиболее популярной страной, куда уезжают молдаване, является Италия, которая стала эпицентром коронавируса в Европе. По разным статистическим выкладкам, за пределами страны работают около миллиона человек из Молдовы, из них примерно 25% осели в Италии, преимущественно в северных регионах. Впрочем, пока ситуация в Молдавии с коронавирусом не критична.

Средняя Азия: между кризисом и пандемией

По последним данным, в Казахстане подтверждены 49 случаев коронавируса. С 16 марта до 15 апреля в стране действует режим ЧП из-за пандемии, закрыты границы. Запрещены массовые мероприятия, закрыты места массового скопления людей, чиновникам запретили заграничные командировки. Власти также решили отменить парад Победы 9 мая.

Распространение вируса совпало с падением цен на нефть и девальвацией тенге. Экспорт сырья обеспечивает около 40% всех поступлений в бюджет Казахстана.

Правительство уже анонсировало ряд мер поддержки. В частности, с малого и среднего бизнеса будет снята часть налогового бремени, а также расширено доступное кредитование.

В Киргизии общее число заболевших — шесть человек. Премьер-министр страны Мухаммедкалый Абылгазиев 20 марта пояснил, что из-за коронавируса бюджет недополучит $450 млн. Проблема в том, что одним из основных торговых партнеров республики является Китай, чья доля в общем товарообороте Киргизии составляет 26,4%, а в общем объеме импорта — 35,4%. Государственная граница страны с Китаем закрыта.

Министерство экономики страны ищет альтернативные рынки, возможности по импортозамещению и разрабатывает меры по недопущению спада экономических показателей.

В Узбекистане 33 случая заболевания. Власти страны с 16 марта до 30 апреля решили приостановить транспортное сообщение с другими странами. Президент страны Шавкат Мирзиёев распорядился предоставить налоговые каникулы в туристической, транспортной, фармацевтической сферах, а также для предприятий легкой промышленности. Помимо этого он поручил продлить сроки возврата кредитов и отказаться от штрафов за просроченные задолженности. Из-за резкого падения цен на нефть могут сократиться поступления от экспорта газа. Понесет потери и туристическая отрасль.

В Таджикистане и Туркменистане не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом. Однако пандемия все же затронула экономику этих стран.

Таджикистан ограничил авиасообщение с Россией, а железнодорожное — прекратил полностью. Туркменистан же, помимо того, что закрыл границы, со вчерашнего дня также ввел режим блокады в Ашхабаде и ограничил передвижение граждан между регионами страны.

Больше всего пандемия ударит по гастарбайтерам из Азии, многие из них могут лишиться заработка. Дело в том, что именно весной в трудовые мигранты выезжают в Россию, а те, кто работал весной, стремятся попасть домой. Таджикистан и Узбекистан, закрывшие границы, ведут работу по организации возвращения своих граждан на родину. Однако, во-первых, процесс может затянуться, что негативно повлияет на тех, кто уже лишился в России работы, но остается там. Неизвестно также, получится ли вернуть всех граждан домой.

Впрочем, как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин, сегодня главную угрозу экономике стран бывшего СССР, за исключением Прибалтики, несет не пандемия, а падение цен на нефть.

«Безусловно, при всей уже многолетней политической независимости стран СНГ существует зависимость экономики этих стран [от российской экономики], даже Украины, которая находится в очень остром политическом противостоянии [с Россией]. И вот эти проблемы в российской экономике связаны, в первую очередь, не с коронавирусом, а с падением стоимости нефти, соответственно, снижением курса рубля. Это создает негативный фон и непростую ситуацию в других странах СНГ. Я думаю, что, все-таки, эта ситуация, по крайней мере наиболее острая ее фаза, носит ограниченный характер и постепенно ситуация выровняется», — считает эксперт.