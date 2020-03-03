«Друг познается в беде»: как коронавирус влияет на политику

Хотя уровень смертности от коронавируса составляет около 2%, мировое сообщество находится в нескольких шагах от паники. Распространение COVID-19 уже оказало серьезное влияние на политический расклад по всему миру.

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Азия

Эпидемия коронавируса, с которой первым столкнулся Китай, привела к серьезному замедлению экономического роста КНР. Это в конечном итоге бьет по рейтингу председателя республики Си Цзиньпина. И ситуация даже не столько в том, что Пекин не может нивелировать негативное влияние коронавируса на экономику страны, сколько в недостаточно оперативной, по мнению некоторых китайских наблюдателей, реакции на заболевание и попытках препятствовать распространению информации о вирусе.

Так, китайский врач Ли Вэнлиань, который первым сообщил в декабре о начале эпидемии, был арестован полицией города Ухань за распространение слухов и нарушение общественного порядка. Вскоре выяснилось, что врач заразился вирусом, а в начале февраля китайские СМИ сообщили о его смерти.

«Я думаю, что у здорового общества должен быть не только один тип голоса», — сказал Ли Вэнлиань китайскому журналу Caixin перед смертью.

Конечно, такое заявление стало своеобразным упреком в адрес руководства КНР. Сам Китай оказался в карантине. Международные авиалинии отменяют полеты в страну, а власти других государств запрещают въезд китайских граждан.

Антикитайские настроения распространились на Южную Корею — общее число заболевших в стране составляет, по последним данным, 4812 человек. Жители страны недовольны тем, что президент Мун Чжэ Ин не запрещает въезд граждан из КНР. Критику в адрес лидера вызвало и решение властей поставить в Китай в качестве гуманитарной помощи три тысячи масок.

В феврале на сайте президента Южной Кореи было создано две петиции. Первая, за отставку лидера, собрала более 1 млн подписей.

Вторая петиция — за запрет на посещение страны — за один день набрала более 760 тыс. подписей. Однако Сеул не торопится с подобными методами, чем вызывает раздражение граждан.

Недовольны действиями властей и японцы. Лишь на прошлой неделе, когда количество зараженных превысило 970 человек, было принято решение закрыть школы на карантин. По рейтингу премьер-министра Японии Синдзо Абэ ударила и ситуация с круизным лайнером Diamond Princess — власти страны поместили судно на двухнедельный карантин в связи с тем, что на его борту был гражданин Китая, который сошел в Гонконге и заболел. Позже в СМИ распространились сообщения, что пассажиров не проверяли на борту, а информация об их заражении обновлялась медленно.

Негативно повлияли и сообщения о том, что Олимпийские игры пройдут в Токио по плану в июле. Только сегодня министр по делам Олимпиады и Паралимпиады в Токио Сэйко Хасимото заявила, что соревнования могут отложить до конца года. Однако рейтинг Абэ уже упал до 36,2%, хотя в конце прошлого года он держался стабильно выше 50%.

США

В США тем временем вовсю идет подготовка к президентским выборам, и

вспышка эпидемии уже стала одним из многочисленных инструментов в предвыборной кампании.

Дональд Трамп не изменяет своему оптимизму. На днях он заявил, что уровень инфицирования в США достаточно низок, в стране работают лучшие эксперты, власти полностью контролируют ситуацию, а фондовый рынок просел из-за паники и интриг в рядах демократов.

Тем не менее на американской экономике коронавирус отражается напрямую. В частности, чтобы минимизировать последствия вспышки заболеваемости, Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку с 1,5-1,75% до 1-1,25%.

Однако Трамп уверен, что эпидемия окончится в апреле, так как «жара убивает подобный вирус».

Кандидаты от демократов уже раскритиковали настрой Трампа и начали рассуждать о том, что не так сделал президент с системой здравоохранения и как они бы поступили на его месте.

Впрочем, если ситуация с вирусом ухудшится в Соединенных Штатах, то, конечно, это ударит по позициям президента. И дело будет не только в расхождении заявлений Трампа с реальной ситуацией, а еще и в экономических последствиях, ведь американские рынки довольно чувствительно реагируют на ситуации с распространением заболевания.

Иран

Иран и так переживает кризис — страна еще не оправилась от недавней волны протестов, которые называют самыми кровавыми со времен Исламской революции 1979 года. Поэтому прошедшие 21 февраля выборы должны были стать элементом легитимации действующих властей.

Одно из главных, на что ставил Тегеран, была явка при голосовании — она еще ни разу не опускалась ниже 50%.

В этот раз явка составила рекордно низкие 42%. Для властей страны, однако, в этом случае коронавирус пришелся как нельзя кстати. Именно на него была списана низкая явка, а не на недовольство граждан действиями правительства и недоверие к выборному процессу.

Удивительно, что Иран оказался единственной страной, в которой заболевание не обошло стороной политических деятелей. 23 депутата парламента Ирана заразились пневмонией нового типа.

24 февраля замминистра здравоохранения Ирадж Харирчи во время пресс-конференции, вытирая пот со лба, заявил, что вспышка заболевания под контролем и власти предоставляют объективную информацию о ходе распространения вируса. На следующий же день он признался, что инфицирован коронавирусом.

Европа

Среди европейских стран наиболее серьезная ситуация с коронавирусом сохраняется в Италии. Общее количество выявленных заражений в стране достигло 2036, до 52 возросло количество летальных исходов. Ситуация осложняется тем, что безграничное перемещение внутри шенгенской зоны ставит под угрозу остальные 26 стран.

При этом настоящую угрозу несет Евросоюзу новый миграционный кризис, который совсем не кстати может прийтись на распространение эпидемии коронавируса. 28 февраля правительство Турции приняло решение открыть сирийским беженцам проход в европейские страны. Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил сегодня, что уже 130 тыс. 469 беженцев перешли в Грецию.

Все это может привести к хаотичным и несогласованным действиям стран-членов ЕС и способствовать росту популярности праворадикальных партий, выступающих за закрытие границ для мигрантов.

Вирус влияет на отношения между странами

Пошатнулись от нового вируса не только рейтинги мировых лидеров. Распространение COVID-19 уже привнесло некоторую напряженность между странами. Причем пострадали те отношения, которые и без коронавируса нельзя было назвать стабильными.

Напряженной обстановке на мировой арене способствуют и закрытия границ, и запреты на въезд, и конспирологические теории.

В китайских социальных сетях распространена идея, что вирус был создан в США, чтобы нанести ущерб репутации Китая и способствовать его международной изоляции. Руководство КНР воздерживается от подобных заявлений, однако далеко не все их американские коллеги проявляют ту же сдержанность.

Сенатор-республиканц Том Коттон недавно сообщил, что коронавирус был создан в правительственной лаборатории Уханя. Госсекретарь США Майк Помпео тем временем критикует Китай и Иран за сокрытие информации о заболевании и призывает их «сказать правду».

Тегеран не оставался в долгу. Президент страны Хасан Роухани рассказал о «заговоре врагов Ирана». «Нам нельзя позволить США воспользоваться коронавирусом, чтобы посредством огромного страха остановить нашу социальную активность — это заговор, который мы видим сегодня и который вы видите в зарубежной пропаганде», — отметил он.

Пекин же раскритиковал решение США отказать во въезде иностранцам, посещавшим недавно Китай. Кроме того, в начале февраля МИД КНР выступил с заявлением, осуждающим введение режима ЧС в Соединенных Штатах.

«Как говорится, друг познается в беде. Многие страны предлагают Китаю помощь и поддержку различными способами. Напротив, комментарии и действия США не основаны на реальной оценке ситуации и являются крайне вредными», — заявили в МИД КНР.