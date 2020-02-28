«Отвоевать Ригу»: как в Латвии борются с партией русскоязычных

25 апреля пройдут внеочередные выборы в Рижскую думу. Парламент латвийской столицы был распущен по инициативе министра охраны окружающей среды и регионального развития Юриса Пуце. Чиновник настаивал, что дума не способна должным образом обеспечить вывоз мусора.

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19 декабря законопроект о роспуске думы был принят в первом чтении. Однако еще до второго чтения появился еще один повод для проведения внеочередных выборов. Мэр Риги Олег Буров созвал три заседания без кворума, что также считается весомым основанием для роспуска парламента. 13 февраля документ был принят во втором чтении, наконец, 24 февраля президент Латвии Эгилс Левитс подписал законопроект.

Однако с таким развитием событий не согласна социал-демократическая партия «Согласие», представляющая интересы русскоязычных в Латвии. Эта политическая сила оспорит в Конституционном суде законопроект о роспуске Рижской думы.

Созданная в 2010 году партия на протяжении четырех последних парламентских выборов получала наибольшее число голосов. На голосование в Рижскую думу партия идет под общим списком «Честь служить Риге» (ЧСР) и именно высокая явка русскоговорящих граждан позволяет ей набрать большинство голосов.

В 2013 году мэром столицы Латвии был избран один из лидеров «Согласия» Нил Ушаков — весьма популярный политик. Однако в 2018 году он оказался в центре сразу нескольких коррупционных скандалов. В апреле 2019-го Ушаков был отправлен в отставку, причем соответствующее распоряжение подписал Юрис Пуце, который сейчас инициировал роспуск Рижской думы.

Свой пост Ушаков передал вице-мэру и члену ЧСР Олегу Бурову. Однако с новым мэром «Согласие» не сработалось, что вылилось в противостояние внутри коалиции. Вчерашние союзники — «Согласие» и «Честь служить Риге» — стали противниками в борьбе за власть. Судя по всему, собирая заседания думы без кворума, Буров пытался сделать основания для роспуска парламента крепче, рассчитывая, что в новом составе его партия сможет закрепить свои позиции, избавившись от сотрудничества с «Согласием». На этих выборах ЧСВ будет участвовать отдельно от своих партнеров.

Кризисом во власти столицы намерены воспользоваться и националисты, которые давно ждали момента, чтобы отстранить «Согласие» от власти.

Лидер Национального объединения «Все для Латвии!» — «Отечеству и свободе/ДННЛ» Райвис Дзинтрас призвал объединиться латышские партии, чтобы оттеснить «Согласие» от власти.

«Будет это единый список или сотрудничество в предвыборном процессе, чтобы не тратить силы на конкуренцию между собой, а мобилизоваться для общей цели — это дискутируемый вопрос», — сказал политик.

В результате Нацобъединение создало единый список с Латвийским объединением регионов. При этом еще во время съезда 2018 году первая организация объявила, что планирует «совместными силами отвоевать Ригу».

Под общим списком на выборы решили пойти и либеральные «Развития/За!» и «Прогрессивные». Более того, они рассчитывают на присоединение национал-консерваторов. Так что в ходе предвыборной гонки можно ожидать сотрудничество этих двух лагерей. Зато обе политические силы объявили уже, что ни за что не станут союзниками «Согласия».

Действительно, именно сейчас остальным партиям представился наиболее хороший шанс оттеснить от власти «Согласие», которое переживает не лучшие времена — партия потеряла сильного главу Нила Ушакова, который ушел в Европарламент и союзников в лице ЧСВ.

Новым лидером списка и кандидатом в мэры от партии стал Константин Чекушин, сторонник школьного образования на русском языке. Партия, хорошо знающая свой электорат, решила делать ставку только на русскоязычное население. Конкурировать за своих избирателей «Согласию» предстоит с Русским союзом Латвии и «Альтернативой», однако эти партии традиционно находятся в тени у него. Согласно последним опросам агентства SKDS, обе силы даже не преодолевают пятипроцентный барьер.

Зато «Согласие» лидирует с 29%. На втором месте «Развития/За!» и «Прогрессивные» (16,3%). Третью строчку занимает Национальное объединение (12,8%). «Честь служить Риге» пока получило лишь 8%, судя по всему, потеря русскоязычного электората скажется на позициях партии.

Проблема, однако, в том, что, если «Согласие» получит наибольшее количество голосов, то ей вряд ли удастся найти партнеров по коалиции. Вероятно, в следующем составе думы партия займет место в оппозиции.