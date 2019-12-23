Война не забыта: Москва и Варшава ссорятся из-за истории

Отношения России и Польши, которые и без того нельзя назвать благополучными, снова переживают кризис из-за различных подходов к трактовке исторических событий.

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На этот раз противоречия относительно исторического прошлого озвучены на уровне руководства двух стран. Для президента России Владимира Путина тема Второй мировой войны достаточно чувствительная. Как продемонстрировала большая пресс-конференция Путина и последовавшая за ней неформальная встреча лидеров СНГ, подход Европейских стран к причинам войны президент воспринимает болезненно.

19 сентября Европейский парламент принял резолюцию, в которой Советско-германский договор о ненападении 1939 года объявлен причиной начала Второй мировой войны.

«Вторая мировая война, самая разрушительная в истории Европы, стала непосредственным следствием печально известного нацистско-советского Договора о ненападении от 23 августа 1939 года, также известного как пакт Молотова — Риббентропа, и его секретных протоколов, в соответствии с которыми два тоталитарных режима, задавшиеся целью завоевать мир, делили Европу на две зоны влияния», — подчеркивается в тексте резолюции.

Документ был подготовлен «по инициативе Литвы при поддержке польских депутатов». Как сообщает «Радио Польша», изначально в тексте резолюции, сообщалось, что ее внесли польские евродепутаты от фракции «Европейские консерваторы и реформисты», в которую входит правящая партия Польши «Право и справедливость».

Комментируя сложившуюся ситуацию, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что резолюция не имеет ничего общего с историей. Однако более полная реакция от России последовала только в декабре.

Российский лидер за это время обратился к архивным материалам, касающимся Второй мировой войны, и представил их 21 декабря в ходе неформальной встречи глав государств СНГ. Более того, Путин намерен написать статью на эту тему. Резолюция Европарламента, как признал сам президент, задела его.

«Меня несколько удивила, даже немножко задела одна из последних резолюций Европейского парламента — от 19 сентября 2019 года, — сказал он. — Более того, европейские депутаты требуют от России прекратить усилия, направленные на искажение исторических фактов, на пропаганду тезиса о том, что настоящими зачинщиками войны являются Польша, страны Прибалтики и Запад».

«В чем же все-таки правда? Мне захотелось с этим разобраться», — добавил президент и зачитал коллегам некоторые из материалов.

Выступая перед лидерами СНГ, российский лидер отметил, что перед подписанием Мюнхенского соглашения (договор Германии, Франции, Великобритании и Италии, заключенный в 1938 году), Варшава, как и Берлин, предъявила претензии на часть Чехословакии. Польша, по словам Путина, в то время «вела активную подготовку к разделу и оккупации Чехословакии».

Российский лидер отметил, что в пакте Молотова — Риббентропа существовали секретные договоренности о разделе некоторых территорий. При этом Договор о ненападении не единственное соглашение того времени, заключенное с Адольфом Гитлером.

Владимир Путин привел в пример Варшавскую декларацию о неприменении силы с Берлином, англо-германское морское соглашение, позволившее Германии иметь свой военный флот, что запрещалось ей после Первой мировой войны, англо-германскую декларацию Чемберлена и Гитлера, а также документы о ненападении, подписанные Францией, Литвой и Латвией.

«Но мы не знаем, что есть в других соглашениях европейских стран с Гитлером. Потому что если мы вскрыли эти документы, то в западных столицах это все хранится под грифом «секретно»... Но нам теперь и знать не нужно, потому что мы по фактам видим, что сговор был. По факту мы видим, что был раздел независимого демократического государства — Чехословакии. И в этом участвовал не только Гитлер, но и прежние руководители этих государств. Именно это и открывало Гитлеру движение на восток, именно это и послужило причиной начала Второй мировой войны», — заявил Владимир Путин.

За день до этого российский лидер провел ежегодную большую пресс-конференцию, в ходе которой заявил, что в 1939 году советские войска вошли на территорию Польши «после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории» страны.

Принятая Европарламентом резолюция, по мнению Владимира Путина, уравнивает СССР с нацистским режимом, в то время как любые попытки оспорить эти тезисы Запад называет «информационной войной против демократической Европы».

После пресс-конференции Путина замглавы польского МИД Шимон Шинковский сообщил, что Варшава проанализирует заявление российского лидера и рассмотрит возможность дипломатической реакции.

Помимо этого, на сайде МИД Польши было опубликовано сообщение, в котором заявлялось, что заявления российского лидера не соответствуют действительности.

«Мы с обеспокоенностью и недоверием отмечаем заявления представителей власти России, в том числе президента Владимира Путина, относительно начала и хода Второй мировой войны, которые представляют ложную картину событий», — говорится в сообщении.

Варшава действительно считает, что в 1939 году СССР, как и Германия, напал на Польшу. Подобные споры ведутся уже давно и значительно влияют на двусторонние отношения стран. Более того, попытки продвинуться в вопросах общей истории стали показателем состояния взаимоотношений Москвы и Варшавы.

Так, в 2002 году после визита Путина в Польшу, была создана российско-польская группа по сложным вопросам, целью которой являлось объективное изучение исторических документов, касающихся отношений России и Польши. Работа группы уже дважды приостанавливалась, последний раз в 2015 году.

В заявлении МИД Польши, к слову, работа группы также упоминается. «Слова президента Российской Федерации свели на нет совместные усилия российских и польских экспертов, а также достижения его предшественников — Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, которые, несмотря на трудности, пытались направить польско-российские отношения по пути поиска истины и примирения», — говорится в сообщении.

При этом еще в начале декабря из Варшавы начали доноситься сигналы, которые можно условно назвать примирительными. Так, на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Лондоне президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия не является врагом ни для НАТО, ни для Варшавы как члена альянса.

«Нет никакого врага. НАТО сейчас никто не атакует. Нельзя говорить о каком-то враге на уровне государства, — указал польский лидер. — Россия — наш сосед, с которым мы не всегда соглашаемся и считаем некоторые ее действия недопустимыми. Но здесь речь не идет о какой-то враждебности».

Еще в октябре в интервью Niezalezna Анджей Дуда заявлял, что благодаря военному присутствию НАТО Польша больше не является сферой влияния России.

«Один за всех, и все за одного. Это больше не сфера влияния России, потому что сегодня 4,4 тыс., а совсем скоро — уже 5,5 тыс. американских солдат будут на нашей земле. Продолжается строительство системы ПРО в Редзиково, сооружаются другие военные установки. Сильный восточный фланг НАТО и безопасная Польша — это факт», — говорил польский лидер.

Смену риторики президента вскоре попытался объяснить глава его канцелярии Кшиштоф Щерский.

«Как страна, которая находится по соседству с Россией, мы никогда не будем настаивать на антагонизме в отношениях Запада с Россией, поскольку тогда мы сами можем стать жертвой этого антагонизма», — сказал Щерский.

Наконец, 21 декабря в Польше развернулась громкая дискуссия из-за книги об отношения Варшавы и Москвы, написанной членом Национального совета по развитию при президенте Польши, профессором Варшавского университета Витольдом Модзелевским.

«Сейчас наверняка тоже есть те, кто наживается на нашей глупости, пугая нас некой «угрозой». Мы знаем, кого выставляют дьяволом: «путинскую Россию». Она нам «угрожает», значит, нам нужно вооружаться, но сами произвести оружие мы не можем, нам следует купить его у наших верных друзей (ведь дружба требует жертв). Интересно, кто из политиков на самом деле парализован страхом перед Москвой, а кто боится ее за вознаграждение?» — задается в своей книге вопросом Модзелевский.

Он также пишет, что Польша, взяв курс на «ненависть к России», отказалась от участия в международной политике, чем воспользовались «стратегические партнеры» Варшавы.

«За несколько дней американцам удалось растратить накопленный в нашей стране за предыдущее столетие капитал симпатий. Но мы прекрасно знаем, что они болваны», — пишет Модзелевский.

Так или иначе, если стороны и придут к желанию наладить отношения, именно исторический вопрос станет одним из главных препятствий на пути к нормализации. И для России и Польши Вторая мировая война является достаточно травмирующим этапом в истории. Перепалка Варшавы и Москвы на этой почве лишь яркое тому доказательство. Однако этот фактор не объединяет страны, а, напротив, разводит по разные стороны, мешая продвижению любого диалога.