«Злоупотребление властью»: как проходит импичмент Трампа

Юридический комитет палаты представителей конгресса утвердил две статьи обвинения против президента США Дональда Трампа в рамках импичмента. Документ поддержали 23 законодателя, против высказались 17.

В ходе голосования конгрессмены четко разделились по своим партийным линиям — одобрили обвинения в отношении Трампа демократы, а в противовес им выступили республиканцы.

Подобное разделение в комитете помешало принять документ накануне. Законодатели более 14 часов пытались прийти к какому-либо соглашению, однако в итоге перенесли слушания.

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Дело в том, что противники импичмента — республиканцы — внесли пять поправок к итоговому документу. В частности, они потребовали убрать из обвинения все упоминания о злоупотреблении властью со стороны Трампа, а также исключить из документов имя Джо Байдена — бывшего вице-президента США. Однако республиканцы уверены, что сын политика Хантер должен остаться в поле зрения следствия.

Однако в итоге комитет поддержал выдвижение в отношении Трампа обвинений по двум статьям — злоупотребление властью и препятствование правосудию.

Сам процесс импичмента был запущен в палате представителей еще в сентябре. Демократы начали расследование на основе анонимной жалобы сотрудника спецслужб, который заподозрил Трампа в давлении на президента Украины Владимира Зеленского.

В тексте жалобы утверждалось, что Трамп пытался заставить Зеленского начать расследование против сына Байдена, угрожая лишить Киев финансовой помощи Вашингтона. Белый дом отверг все эти обвинения, что не остановило демократов.

Первая фаза расследования проходила в комитете палаты представителей по разведке, в начале декабря законодатели одобрили доклад по импичменту президента. Согласно документу, Трамп якобы организовал целую кампанию для создания помех расследованию, в частности, воздействовал на свидетелей, чтобы застопорить ход разбирательства.

Стоит отметить, что нижняя палата конгресса США — палата представителей — имеет исключительное право выдвигать обвинения в отношении главы государства. Законодатели вначале формируют список претензий к президенту, а затем рассматривают его предметно — этим занимается юридический комитет.

Своим голосованием комитет признал наличие оснований для выдвижения обвинений и процесс импичмента перешел в новую фазу. Теперь нижняя палата конгресса должна полным составом проголосовать по этим обвинениям.

В ходе голосования палата представителей утверждает итоговое обвинение президенту, что в настоящее время вполне вероятно, так как для этого необходима поддержка большинства — в нижней палате оно принадлежит демократам.

Если голосование будет успешным, то обвинение будет направлено в верхнюю палату конгресса — сенат. Там начнется своеобразный судебный процесс над президентом США, где палата представителей станет стороной обвинения, а сенат выступит в роли суда присяжных. Для утверждения обвинения и импичмента, демократам необходимо получить голоса двух третей сенаторов.

Тем не менее, в нынешних условиях подобных исход кажется крайне маловероятным, так как большинство в сенате занимают республиканцы. Поэтому даже если обвинение и дойдет до верхней палаты конгресса, представители Республиканской партии проголосуют против, оправдав президента США.

К слову, лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл уже отмечал, что законодатели намерены провести финальное голосование по вопросу вынесения оправдательного приговора Трампу.

Республиканцы рассчитывают проголосовать не просто за или против того, чтобы объявить импичмент президенту США, передает CNN, а за полное снятие обвинений с Трампа.

Сам президент США считает, что расследование демократов в конгрессе идет на пользу его предвыборной кампании. По словам Трампа, представители Демократической партии уже сами запутались в импичменте.

«Они сбиты с толку импичментом, а наши рейтинги выросли из-за этого очень глупого импичмента», — уверен американский лидер.

Расследование демократов в рамках процедуры направлено на то, чтобы аннулировать голоса 2016 года, подчеркнул Трамп, а также является попыткой выиграть выборы в 2020 году.

Согласно опросу Reuters / Ipsos Core Politics от 10 декабря, рейтинг одобрения Трампа в США держится на уровне 40%, работа президента не устраивает около 54% респондентов. Импичмент Трампа поддерживают 45% опрошенных, а против выступает лишь 41%.

При этом в ноябре деятельность президента США поддерживали 42%, о чем свидетельствует опрос Associated Press/ NORC. Наиболее критично американцы относятся к внешней политике Трампа, его последние решения не поддерживают почти 60% респондентов.