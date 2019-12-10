Слежка за Трампом: в США раскрыли планы ФБР

Наблюдение ФБР за кампанией Трампа не было «политической слежкой», говорится в опубликованном в понедельник докладе Генерального инспектора минюста Майкла Горовица. Доклад, которого многие в Вашингтоне ожидали с нетерпением, посвящен возможным нарушениям деятельности ФБР при осуществлении слежки за лицами из штаба Дональда Трампа.

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Речь шла, в частности, о политтехнологе Картере Пейдже, чьи поездки в Россию вызвали подозрение у ФБР. Как известно, бюро прослушивало разговоры Пейджа.

В марте 2018 года конгрессмены-республиканцы обвинили ФБР в том, что служба нарушала законодательство, осуществляя слежку за человеком Трампа (тогда еще кандидата) Картером Пейджем. В злоупотреблениях конгрессмены также считают замешанным и минюст США, которому подчиняется спецслужба.

Сам же Трамп неоднократно обвинял Федеральное бюро расследований в том, что агенты следили за его людьми во время кампании 2016 года.

Однако, как говорится в докладе, не удалось «найти документальные или свидетельские доказательства политической предвзятости или ненадлежащей мотивации» со стороны ФБР. В докладе утверждается, что бюро руководствовалось «разрешенными действиями», когда открыло расследование.

При этом в докладе Горовица отмечается, что в деятельности ФБР были допущены ошибки, которые он называет «серьезными сбоями в работе». По его мнению, на них должно было обратить внимание руководство организации. Так, например, автор доклада пишет, что расследование продолжилось даже тогда, когда собранная информация подтвердила слабость доказательной базы против Пейджа, а многие свидетельства в его пользу были отброшены в сторону.

В докладе также исследуется правдоподобность «досье Стила» — информация, собранная бывшим сотрудником британской разведки Кристофером Стилом о кандидате Трампе. Так, в его досье, в частности, утверждалось, что будущий президент США во время визита в Москву в 2015 году проводил время в кампании проституток в гостинице Ритц-Карлтон.

Как отмечается в докладе минюста, эти данные базировались на непроверенной информации источника, который сообщил Стилу, что произошедшее в отеле было «слухом и спекуляцией» и что он (источник) не смог «подтвердить эту историю».

Инспектор даже сделал предположение, что часть данных в досье Стила может быть дезинформацией, которая была предоставлена российской стороной. При этом расследование на этот счет инспектором не проводилось, так как это не входило в его обязанности.

Стоит отметить, что в 2015 году сторонники Демократической партии и противники Трампа наняли исследовательскую фирму Fusion GPS, которой руководил Гленн Симпсон. Он и его соратники должны были составить негативное досье на Трампа. Позже к работе подключили Кристофера Стила.

Однако, несмотря на то что выводы доклада минюста не выглядят сенсационными, а небезупречная репутация Стила была известна и ранее, пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что документ «шокирующий». По ее словам, Федеральное бюро расследований выбилось из-под контроля при администрации экс-президента Барака Обамы.

Сам же президент США Дональд Трамп считает, что слежка ФБР за его штабом — это попытка переворота: «Это было свержение правительства, попытка свержения, и в этом принимало участие множество людей», — сказал он, добавив, что этих людей поймали с поличным.

Лояльные президенту Трампу консервативные СМИ в анализе доклада напирали на проблемы ФБР, в то время как либеральные телеканалы отмечали, что ничего нового в докладе нет. «Анализ отчета генерального инспектора министерства юстиции Майкла Горовица во многом зависит, как это часто бывает, от того, какой канал кабельных новостей вы смотрите», — отметил в своей статье в издании The Hill профессор права Университета Джорджа Вашингтона Джонатан Турлей.

Как отмечают американские СМИ, демократы и республиканцы — каждая сторона по-своему — надеются использовать выводы доклада в качестве доказательств в комиссии по импичменту.

В понедельник, 9 декабря, в конгрессе продолжились слушания по расследованию в отношении президента США. Сегодня, 10 декабря, они представят обвинения в адрес лидера США Дональда Трампа, сообщает РИА «Новости». Оглашение назначено на 9.00 по местному времени (17.00 мск).

Точное содержание статей импичмента не разглашается, но, согласно источникам, среди обвинений есть пункты «злоупотребление властью» и «препятствование конгрессу».

Согласно процедуре, нижняя палата должна представить свои доказательства в верхнюю палату — сенат, а тот должен решить судьбу президента двумя третями голосов. В настоящее время сенат в руках республиканцев, и он, вероятнее всего, не проголосует за импичмент.

Ранее президент США обвинил представителей Демократической партии в изменении правил импичмента. Об этом он написал в своем Twitter. В публикации американский лидер назвал демократов «бездельниками», которые «не соблюдают правовые процедуры». Однако он не уточнил, о каких правилах идет речь. Кроме того, Трамп назвал предстоящие слушания по импичменту «фальшивыми», а также подчеркнул, что правила поменялись за 48 часов до них. «Когда не можешь выиграть в игре, меняй правила!» — написал президент США в Twitter.