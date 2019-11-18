Подбор лексики: в Кремле заметили выступление Лукашенко

В Кремле обратили внимание на эмоциональные заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко по соглашению об интеграции с Москвой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Мы по-прежнему последовательно исходим из того, что в данном случае взаимовыгодность этого союза, взаимовыгодность Союзного государства является абсолютно незыблемой», — отметил Песков.

Президент Белоруссии гипотетически рассуждал о целесообразности Союзного государства, считают в Кремле, как если бы «оно не отвечало интересам» республики. Однако подбор лексики с его стороны не остался незамеченным, еще раз подчеркнул Песков.

Лукашенко накануне обвинил Москву в «подсовывании» новых условий Минску для организации процесса интеграции двух стран, которые якобы заведомо невыгодны для Белоруссии.

«Извините, нахрена нужен тогда такой союз», — задался вопросом Лукашенко, выступая перед журналистами.

Белорусская сторона откажется от подписания необходимых соглашений, продолжил президент, если они будут угрожать суверенитету и независимости страны. «Ни один документ мною не будет утвержден и подписан, если он будет противоречить конституции и фундаментальным принципам жизни нашего общества», — добавил Лукашенко.

Принципиальными вопросами для Минска, по словам белорусского лидера, являются условия поставок углеводородов, открытие рынков для белорусских товаров и снятие барьеров.

Лукашенко уверен, что отдельные виды белорусских товаров якобы умышленно не пускают на российский рынок, а это не дает Минску погасить дефицит в торговле с Москвой, который составляет $9 млрд ежегодно.

«Где мне взять эти 9 млрд, чтобы заплатить России за те товары, которые мы покупаем? Эти деньги надо заработать на российском рынке. Беларусь — не нахлебница и не хочет ею быть», — подытожил Лукашенко.

При этом критика президента Белоруссии в отношении Москвы связана с тем, что российская сторона в последняя время требует от своих партнеров ускорить процесс интеграции. Еще в сентябре премьеры двух стран Дмитрий Медведев и Сергей Румас договорились подготовить дорожные карты по реализации соглашения о Союзном государстве к декабрю.

Лукашенко не раз призывал российского лидера Владимира Путина урегулировать все спорные моменты, в частности, президент Белоруссии настаивал на поиске решения до 8 декабря — в этот день будет отмечаться 20-ая годовщина договора о Союзном государстве, на которой лидеры должны подписать дорожные карты.

При этом Минск отказываясь от военного союза с Москвой и выступает против возможного размещения российских военных баз на своей территории.

Кремль, в целом, спокойно относится к заявлениям своего союзника, вероятно, расценивая их как попытку торга для получения наиболее благоприятных для себя условий при интеграции. Тем более, критика Лукашенко в отношении Москвы прозвучала на фоне выборов в нижнюю палату белорусского парламента.

В следующем году в Белоруссии должны пройти президентские выборы, и Лукашенко уже объявил о своем участии. Он возглавляет страну уже 25 лет, эта избирательная кампания станет для него шестой.

Выступая перед журналистами, он пообещал, что не будет держаться за свой пост «синими пальцами», а также добавил, что белорусский народ сам выберет главу государства.

В данном контексте Лукашенко заявил о работе над поправками для конституции страны, однако отметил, что не собирается ничего менять до президентских выборов.

«Нам надо идти к этому. Глупо было бы с моей стороны заявить, что мы к президентским выборам сменим конституцию. Элементы новой конституции, с точки зрения конституционного суда, мне представлены», — подчеркнул президент Белоруссии.

Новый этап развития нужен из-за отставания конституции от «темпа развития жизни», отметил Лукашенко, намекая на необходимость изменения баланса между президентской и парламентской властью.

К слову, на фоне споров с Москвой Минск все больше идет навстречу Западу и США. В частности, в ноябре Лукашенко впервые за долгое время приехал в европейскую страну — Австрию, а также договорился о возобновлении деятельности американского посольства в Белоруссии.

Условная смена курса обусловлена сильной потребностью Минска в новых средствах. По последним данным, внешний долг страны превышает $16,5 млрд. Несмотря на то что главным кредитором Белоруссии является Россия, в нее также вкладываются Китай, ЕС и США. В этом году Минску предстоит выплатить $2,7 млрд, но таких средств у него попросту нет. Поэтому Белоруссия берет новые займы для погашения текущих и пытается наладить отношения с Западом для привлечения новых средств.