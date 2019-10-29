Не упустить шанс: посол Франции призвала укреплять отношения с РФ

Париж не должен упустить шанс по улучшению отношений с Москвой, но сложившееся окно возможностей может закрыться. Об этом заявила посол Франции в России Сильви Берманн, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Ситуация, когда у Российской Федерации больше контактов с НАТО, чем с Евросоюзом «является в корне неправильной», подчеркнула дипломат. Взаимопонимание между Москвой и ЕС должно быть улучшено.

В частности, добавила Берманн, улучшение отношений возможно с помощью закрепления прогресса по минским соглашениям — прекращения войны в Донбассе и снятию антироссийских санкций.

Реклама

Президент Франции Эммануэль Макрон также ранее поддержал «развитие диалога с Россией», выступая перед французскими дипломатами. В августе 2019 года он заявил, что Париж должен заново построить отношения с Москвой. Французский лидер отметил, что эпоха западного доминирования в мире подошла к концу. По его словам, новые обстоятельства требуют от Франции гибкости во внешней политике.

«Мы видим конец западной гегемонии в мире. Обстоятельства меняются», — заявил Макрон, подчеркнув важность России для всего мира. В ходе совместной пресс-конференции с российским коллегой Владимиром Путиным президент Пятой республики процитировал роман великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского «Подросток».

«У русских есть такая особенность по отношению к другим европейским нациям. Русский становится наиболее русским, когда он был наиболее европеец». То есть необходимо, чтобы российские граждане слились с европейским миром», — заявил Макрон.

В ходе пресс-конференции президент Франции также вспомнил русских писателей других лет: Владимира Набокова, Ивана Тургенева и Александра Солженицына, которые жили в этой стране.

В том же месяце президент Франции отметил прогресс во взаимодействии с Россией по вопросам политики и экономики.

«Россия — глубоко европейская страна. Мы верим в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока. Налицо прогресс по многим политическим или экономическим вопросам, ибо мы прилагаем усилия для развития франко-российских отношений», — подчеркнул он в своем фейсбуке.

Французская пресса также периодически выступает за улучшение диалога с Россией на конструктивной основе. В августе влиятельная газета Le Figaro призвала «прекратить смотреть на Россию глазами разочарованного жителя Запада». В обмен на уступки в указанных странах Евросоюз мог бы предложить российской стороне перспективу долгосрочного экономического развития.

Санкции, введенные странами Евросоюза в 2014 году из-за воссоединения Крыма с Россией, наносят ущерб и странам Запада, заявили ранее германские эксперты. Ежемесячные торговые потери составляют порядка $4 млрд, причем Германия теряет 38% от этой суммы — $667 млн в месяц. Россия же несет лишь немногим больше 50% от общего убытка. Французские фирмы также не смогли компенсировать потери из-за западных санкций в отношении России даже за счет наращивания экспорта в другие страны.

В конце июня премьер-министр Франции Эдуард Филип заявил, что Евросоюз допускает отмену антироссийских санкций. По его словам, санкции являются временным явлением, и они могут быть отменены в любой момент. При этом французский премьер подчеркнул, что

и Франция, и Россия знают, из-за чего были введены ограничения, и это должно послужить поводом для «диверсификации» отношений двух государств.

В конце июля постпред России при ЕС Владимир Чижов назвал условия улучшения отношений с Европой. «Евросоюз должен накопить критическую массу политической воли. Речь в этом плане идет о настрое той или иной страны-члена по поводу взаимодействия с Россией», — отметил дипломат.

Сейчас же отношения сторон «далеки от нормальных», множество проектов заморожено, приостановлено также и взаимодействие по линии парламентов стран. Однако никто не знает точно, когда произойдет улучшение ситуации.

Никуда не деться от факта, добавил Чижов, что Россия и Европа объединены многочисленными экономическими и культурными связями.