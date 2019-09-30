«Нужно продолжать диалог»: в Раде призвали к разговору с Россией

Диалог между Москвой и Киевом должен продолжаться, поскольку отказ от общения «ни к чему хорошему» не приведет, заявила глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Елизавета Ясько. Об этом пишет издание «Левый берег».

«Игнорировать Россию нельзя. Мы должны отстаивать свои интересы, но знать, что происходит», — подчеркнула Ясько, представляющая партию «Слуга народа».

По словам депутата, отказ Киева от участия в осенней сессии ПАСЕ объясняется «последовательностью» политики Украины. В ином случае украинские парламентарии продемонстрировали бы «согласие с несправедливым процессом» по возвращению России права голоса в организации.

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Формальный отказ от участия Украина уже направила в Совет Европы. Ясько добавила, что Россия «так и не выполнила требования резолюции ПАСЕ», которые были одобрены в ответ на «российскую агрессию».

Кроме того, отметила депутат, украинская делегация будет обсуждать с партнерами по ПАСЕ последствия возвращения России.

В свою очередь, вице-спикер Госдумы РФ, глава российской делегации в Парламентской ассамблее СЕ Петр Толстой убежден, что отказ Киева от участия в осенней сессии вызывает только сожаление. По его словам, необходимо обсуждать острые вопросы, в том числе соблюдение прав человека на Украине — особенно проблему Донбасса и дискриминации русскоязычного населения.

«Эти проблемы требуют срочного решения, а драгоценное время уходит, пока руководство Украины занимается шантажом и популизмом, избегая прямого диалога. Жаль», — передает слова Толстого ФАН.

Бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник в разговоре с НСН заявил, что ПАСЕ без Украины обойдется, чего нельзя сказать о самой Украине.

«Глупые амбиции. Этот демарш ничего хорошего Украине не несет. Предыдущие глупые выходки депутатов должны были уйти в прошлое. Но, к сожалению, сохраняются хамство и невежество. Когда говорят о европейских парламентских традициях, действия украинской делегации, к сожалению, ничего общего с ними не имеют», — подчеркнул экс-парламентарий.

По его словам, Европа раздражена выходками украинских депутатов и нетерпимостью к мнению других. «Почему-то наши депутаты считают, что Украина — в центре Европы. Нет, она остается окраиной Европы», — подытожил Олейник.

В начале августа постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил, что Украина пыталась заплатить повышенные взносы в ПАСЕ, чтобы «компенсировать отсутствие России». По словам дипломата, заплачено было $400 тыс., что превышало обычный взнос, чтобы показать, что организация выживет и без российских денег. Однако генсек ПАСЕ Турбьерн Ягланд «целенаправленно блокировал» эти инициативы, подчеркнул украинский чиновник.

В то же время, за два года, которые Россия не вносила платежи в Совет Европы из-за лишения ее части полномочий, СЕ не досчитался около 55 млн евро.

Начиная с 2016 года, Россия не направляла документы для аккредитации своей делегации в ПАСЕ, поскольку в 2014 и 2015 годах парламентариев из РФ лишили права голоса. В июне 2017 года Россия решила заморозить часть выплат в бюджет Совета Европы до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ полностью не восстановят. Вместе с тем российская делегация не приостанавливает деятельность по ратификации документов.

По причине приостановки выплат генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что Россия нарушает устав организации, что грозило ее выходом из ПАСЕ.

В середине зимы 2017 года Толстой заявил, что единственным условием продолжения выплат Москвой членских взносов в СЕ является возвращение России к полноправной работе в ПАСЕ со всеми полномочиями.

26 июня страны-участницы ассамблеи голосовали по вопросу возвращения России ее прав в полном объеме. Депутаты от Украины, Грузии, Эстонии, Латвии и Литвы единогласно выступили против. Большинство британских и шведских депутатов также не захотели видеть РФ на сессии.

Возвращение России ее прав поддержали единогласно Франция, Испания, Ирландия, Норвегия, Исландия, Австрия, Кипр, Турция, Азербайджан, Андорра, Сан-Марино и Сербия.

Кроме того, в поддержку России выступила большая часть депутатов из Германии, Армении, Чехии, Португалии, Молдавии, Нидерландов, Бельгии, Швейцарии, Словакии, Италии и Хорватии.