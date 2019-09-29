Разговоры Зеленского с Путиным: на Украине требуют стенограммы

Опубликовать стенограммы всех телефонных разговоров с президентом России Владимиром Путиным призвали украинского лидера Владимира Зеленского граждане Украины. Соответствующие петиции были опубликованы на сайте президента Украины.

«Учитывая дипломатический скандал, связанный с телефонными разговорами с президентом США Трампом, и содержание этих разговоров, в частности: «заигрывание» с Трампом, согласование позиций по некоторым уголовным делам, критику лидеров ЕС и экс-посла США и т. д., требуем обнародования стенограмм», – говорится в тексте петиции.

Созданный 28 сентября документ подписало около 60 граждан. Для рассмотрения петиции президентом, ее должны подписать 25 тыс. человек в течение 90 дней. Аналогичную петицию, также опубликованную на сайте украинского главы, подписало и того меньше – 17 человек.

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«Народ Украины требует от вас выложить стенограмму ваших переговоров с Путиным», – говорится во второй петиции.

С момента майской инаугурации Зеленского, у него состоялось три телефонных разговора с Владимиром Путиным. Главными темами стали конфликт в Донбассе и обмен заключенными между Киевом и Москвой.

По словам самого Зеленского, самым сложным моментом на посту президента для него стал разговор с Путиным после гибели в Донбассе четырех украинских военнослужащих. Тем не менее, оба лидера заявляли о большом значении прямых переговоров для освобождения заключенных и улучшения отношений между Киевом и Москвой.

Российский лидер также подчеркнул важность продолжения подготовки саммита «нормандской четверки», чтобы новая встреча дала бы результаты и поспособствовала выполнению минских соглашений.

9 сентября офис президента Украины рассказал о подробностях телефонного разговора Зеленского с Путиным. «Это был равный разговор двух президентов. Голос никто не повышал. Я думаю, что если бы не было конструктивного диалога между президентами, не было бы освобождения. Изменений в договоренностях никаких не было. Все, о чем договорился президент во время телефонного разговора, было реализовано», — заявил помощник украинского президента Андрей Ермак.

В конце сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонной беседы Зеленского и Трампа. Этот шаг был сделан по приказу американского лидера после того, как демократы запустили процедуру импичмента президента.

Скандал вокруг телефонного разговора Зеленского с Трампом разгорелся в США после того, как газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что сотрудник разведслужбы США подал жалобу руководству в связи с неосторожным разговором Трампа по телефону.

Трамп якобы дал своему собеседнику некое «обещание». При этом 22 сентября кандидат на пост американского президента от демократов Джо Байден заявил, что необходимо срочно провести расследование этого случая.

Он заявил, что Трамп якобы приказал заморозить выплату средств Киеву. Однако сам президент США заявил, что «ничего не задерживал». «Мы заплатили военную помощь, насколько мне известно», — сказал Трамп. Кроме того, он обвинил Байдена во лжи избирателям.

МИД Украины отрицает заявления о давлении президента США на Зеленского. Сам президент Украины удивился тому, что опубликованы были и его слова тоже — а не только реплики Трампа, передает НСН.

В стенограмме телефонного разговора Трампа и Зеленского президент США просит возобновить расследование по делу Байдена. Стоит отметить, что американский минюст не обнаружил в записи фактов давления со стороны Трампа.

Однако стенограмма представляет собой не дословную расшифровку, а запись беседы офицерами-стенографистами. Информатор при этом рассказал в своем письме, что стенограмму удалили из системы общего пользования и загрузили в отдельную систему для хранения и обработки секретной информации, передает ФАН.

«Чиновники Белого дома сказали мне, что юристы рекомендовали им удалить электронную стенограмму из компьютерной системы, в которой они обычно хранятся для координации, доработки и распространения среди чиновников на уровне кабинета министров», — написано в письме сотрудника спецслужб. Это дало ему понять, что содержание звонка имело большое значение для администрации Белого дома.