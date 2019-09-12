«Решительная реакция»: посла Чехии вызвали в МИД Украины

Посол Чехии Радек Матула был вызван в министерство иностранных дел Украины. Украинские дипломаты потребовали от чешского представителя разъяснений по поводу встречи президента республики Милоша Земана с членами организации «Всемирный совет подкарпатских русинов».

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Для украинской стороны эта встреча выглядела как попытка поставить под сомнение суверенитет и территориальную целостность страны. «Чешский дипломат отверг любые призывы со стороны Чехии в отношении русинской автономии в Закарпатье и подтвердил поддержку территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ», — говорится на сайте украинского внешнеполитического ведомства. Дипломаты по итогам встречи с послом добавили, что по этому поводу Чехия подготовит официальную информацию.

В МИД подчеркнули, что в дальнейшем будут также «решительно реагировать» на все события, которые, по мнению украинской стороны, будут подрывать целостность и суверенитет страны.

Русины — это часть населения Украины, проживающая в Закарпатской области. Киевские власти не выделяют жителей в отдельную национальную группу. Однако, согласно переписи населения Украины 2001 года, порядка 10 тыс. закарпатцев назвали себя русинами, передает РИА «Новости». При этом часть русинов считают себя «отдельной нацией» — они хотят автономии. Другие же уверены, что они русины-украинцы — одна из этнографических групп украинского народа.

В начале сентября газета Denik N сообщила, что глава Чехии провел встречу с представителями этой части украинского населения. Делегация в составе семи человек обсудила с Земаном вопрос признания национальности русинов и автономии Закарпатской области в составе Украины. Издание отмечает, что президент пообещал гостям обсудить эту тему с украинским коллегой Владимиром Зеленским. В то же время газета обращает внимание на то, что Киев негативно оценивает прилагаемые усилия русинов.

«Президент сказал, что, по его мнению, наши проблемы можно решить только с помощью минских соглашений, что децентрализация позволит признать русинскую национальность в Закарпатье и наш язык в качестве регионального, в то время как украинский будет государственным языком», — рассказал изданию один из участников встречи.

Между тем, как рассказала «Украине.ру» руководитель австрийского координационного центра русинских организаций Татьяна Поп, встреча с президентом Чехии была приурочена к годовщине Сен-Жерменского договора.

«Нынешняя встреча была приурочена к 100-летию Сен-Жерменского договора, который был подписан Австрией, ставшей преемницей Австро-Венгрии, и странами Антанты, которые выиграли в Первой мировой войне. Годовщина подписания 10 сентября, но мы встретились 3 сентября, на неделю раньше, из-за плотного графика господина президента», — сообщила она изданию.

Собеседница добавила, что встреча длилась примерно 40 минут. «Во-первых, мы поблагодарили президента за то, что Чехия признает русин отдельным народом, и попросили его, если у него будет встреча с Владимиром Зеленским, обсудить с ним вопрос признания русин отдельным народом. Господин Земан нам это пообещал. Он, кстати, сказал, что ему нравится Зеленский, и ничего страшного, что у него пока еще нет политического опыта. Он появится», — вспоминает Татьяна Поп.

В то же время эта встреча вызвала вопросы не только у украинского внешнеполитического ведомства, но и у оппозиционной фракции «Европейская солидарность», лидером которой является экс-президент Украины Петр Порошенко.

Так, депутаты обратились в службу безопасности (СБУ) страны с просьбой к правоохранителям. Народные избранники хотят, чтобы сотрудники службы отреагировали на проведенный диалог. Об этом шаге сообщила депутат партии в Верховной раде София Федина.

«Я прошу Службу безопасности Украины, Нацсовет обороны и безопасности страны сделать все возможное, чтобы предупредить настроения сепаратизма на западе Украины», — сказала парламентарий.