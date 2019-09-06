Аборты для бедных: соперника Трампа обвинили в расизме

До выборов американского президента осталось чуть больше года, а избирательная кампания уже набирает ход. Учитывая, что республиканец и действующий глава страны Дональд Трамп снова попытает свои силы в борьбе за пост, к кандидатам от демократов приковано особо пристальное внимание.

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Каждое заявление потенциальных соперников Трампа рассматривается с большим интересом и часто вызывает множество обсуждений. 5 сентября сенатор от Демпартии Берни Сандерс, который собирается бросить Трампу вызов, подвергся критике за слова о том, что контроль над численностью населения должен быть частью решения экологической проблемы.

В среду политик принял участие в программе, посвященной климатическим изменениям, на телеканале CNN. В ходе эфира была также поднята тема перенаселенности — по прогнозам ООН, население Земли вырастет до 11 млрд к 2100 году.

«Расширение прав и возможностей женщин и информирование всех о необходимости взять под контроль рост населения представляется разумной кампанией. Найдется ли у вас достаточно смелости, чтобы обсудить этот вопрос и сделать его ключевым элементом плана по борьбе с климатической катастрофой?» — спросила у политика находившаяся в аудитории женщина.

На вопрос женщины сенатор ответил утвердительно. Сандерс подчеркнул, что женщины должны иметь право контролировать свои жизни и самостоятельно принимать решения касательно своего репродуктивного здоровья.

При этом политик также затронул тему запрета на государственное финансирование международных организаций, оказывающих за пределами США услуги, связанные с абортами. Он назвал эту инициативу «абсурдной».

«Поэтому я думаю, что особенно в бедных странах по всему миру, где женщины не обязательно хотят иметь большое количество детей и где они могут иметь возможность контролировать рождаемость, контролируя количество своих детей — это то, что я очень, очень сильно поддерживаю», — заявил Сандерс.

Запрет на финансирование абортов — одна из тех тем, по которой демократы и республиканцы никак не могут прийти к согласию. Часто именно эта инициатива вводилась или же запрещалась в зависимости от партийной принадлежности президентов.

Первым, кто запретил финансирование организаций, занимающихся абортами, стал республиканец Рональд Рейган. Демократ Билл Клинтон отменил запрет, а Джордж Буш-младший снова ввел.

В 2009 году запрет был снят Барак Обамой, а в январе 2017 года Дональд Трамп, реализуя свое предвыборное обещание, в очередной раз лишил организации финансирования. Эта мера стала одной из первых в ходе его президентства.

«Моя позиция не изменилась. Я, как и Рональд Рейган, против абортов, но допускаю исключения», — говорил Трамп в 2016 году.

Нет ничего удивительного в том, что демократ Берни Сандерс раскритиковал запрет президента и намерен его снять, чтобы вновь разрешить государственное финансирование международных организаций, деятельность которых связана с абортами за пределами США.

Однако слова сенатора американская публика встретила неоднозначно.

«Берни Сандерс сказал, что ВАШИ [американцев] налоговые доллары должны использоваться для финансирования абортов в зарубежных странах для сокращения численности населения», — написал в своем твиттере республиканский конгрессмен Стив Скалис.

Многие же сосредоточились на заявлении сенатора о том, что женщины «в бедных странах» должны контролировать рождаемость, увидев в словах Сандерса расизм.

Ведущая CNN Сара Элизабет Купп обвинила Сандерса в разделении «расистской идеологии евгеники», а основатель и главный редактор The Daily Wire Бен Шапиро заявил, что Сандерс поддерживает аборты для «по большей части цветных детей, чтобы бороться с изменением климата».

«Представьте, что вы настолько отвратительны, что хотите заставить американцев платить за аборты, чтобы убивать коричневых детей в зарубежных странах, чтобы вы не чувствовали себя виноватыми, летая на частных самолетах и ​​посещая коммунистические страны», — написала в своем твиттере писательница Лиз Уилер.

В соцсетях также можно встретить сравнение Сандерса с Таносом — злодеем из фильма Marvel, который уничтожил половину населения Земли.

«Внезапно Берни объявил Таноса своим напарником», — иронизировал сенатор-республиканец Тед Круз.

Сам же Сандерс вынужден был оправдываться в своих социальных сетях. В твиттере он опубликовал сразу несколько постов об изменении климата.

«Люди спрашивают меня, реалистично ли инвестировать в предотвращение климатического кризиса. Я говорю: реально ли игнорировать науку? Является ли «реалистичным» стоять и смотреть, как планета уничтожается жадными компаниями, работающими на ископаемом топливе? Реально ли оставить планету, которая непригодна для жизни?» — написал Сандерс.

Вопрос об абортах действительно станет одним из центральных в ходе этой избирательной кампании. Дело в том, что в США достаточно активно выступают верующие избиратели, которые и добиваются ужесточения законодательства по этой теме.

В мае в штате Алабама был принят закон, практически полностью запрещающий аборты. Исключение разрешено только в тех случаях, когда здоровье женщины или ребенка находится под серьезной угрозой. При этом аборты запретили, даже если женщина подверглась изнасилованию.

«Многие сторонники проекта убеждены, что закон свидетельствует о вере жителей штата в то, что каждая жизнь драгоценна и является священным даром Бога», — писала в своем твиттере губернатор-республиканка штата Кей Айви.

Алабама стала не единственным штатом, где сенаторы хотят или уже предприняли попытку ужесточить закон об абортах. Прерывать беременность после шестой недели запретили в Джорджии.

В Миссури большинство сенаторов также высказались за запрет прерывания беременности на сроке более восьми недель, однако в августе суд заблокировал эту инициативу.

В Арканзасе были одобрены несколько законов, не разрешающих аборты с 18-й недели беременности, а также аборты из-за выявления синдрома Дауна у плода. Но и на этот раз инициативы были заблокированы судом.

Дональд Трамп заполучил множество противников именно из-за своего отношения к столь важному вопросу. Он никогда не скрывал своего негативного отношения к прерыванию беременности, однако позиция президента все же не раз менялась.

В 1999 году Трамп заявлял, что у женщин должен быть выбор.

«Я очень даже за выбор. Я ненавижу идею аборта. Не терплю. Я не могу даже думать об этом. Меня воротит, когда я слышу, как люди это обсуждают. Но все равно я за то, чтобы был выбор», — говорил Трамп.

После практически полного запрета абортов в Алабаме президент высказал уже другую точку зрения.

«Я очень твердо за право на жизнь за тремя исключениями — изнасилованием, инцестом и защитой жизни матери. Такую же позицию занимал Рональд Рейган», — писал Трамп в твиттере.

Он также заявил, что республиканцы должны объединиться в борьбе «за жизнь».