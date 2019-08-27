Встреча Макрон — Путин и День незалежности: о чем пишут телеграм-каналы

Началась неделя с визита Владимира Путина во Францию

ИА «Стекломой» заметил, что Эммануэль Макрон на встрече с президентом России призвал Москву «соблюдать фундаментальные демократические принципы», но при этом французский лидер парадоксально отверг сравнения московских беспорядков с акциями «жёлтых жилетов» в Париже, потому что «у них была возможность представить своих кандидатов в Европарламент».

Реклама

«Французский президент, разумеется, прав: всем известно о десятке погибших и тысячах пострадавших (как полицейских, так и протестующих), о десятках тысяч резиновых пуль и цистернах слезоточивого газа, о видеокадрах будто бы из «Ликов смерти» с массовыми увечьями и залитыми кровью улочками.

Как всё-таки похорошел Париж при Эммануэле Макроне!

То ли дело московский тоталитаризм. О, эти страшные селфи из автозаков. Эти ироничные плакатики и обязательные цитатки из «1984» Оруэлла в соцсетях. Эти философские беседы о природе власти с полицейскими в оцеплении. Эти мощнейшие фотокадры с беззащитными детьми на фоне бесчеловечной полицейщины. У-у-у! Разве можно сравнивать эту мерзкую азиатчину с демократичным отстрелом протестующих в строгом соответствии с Европейской конвенцией по правам человека?

Впрочем, и так понятно, что всё это возгласы в пустоту: пресловутая стрелочка не поворачивается, да и никогда не поворачивалась — что в XIX веке, что в XX, что сейчас», — пишет канал.

Кстати о московских протестах, а точнее об их участниках.

В субботу на проспекте Академика Сахарова прошел митинг-концерт, посвященный Дню российского флага. У тех, кто митинговал там еще совсем недавно, мероприятие вызвало бурю эмоций, пишет канал «Антискрепа».

«Бесправный скот», «коллаборационисты», «участники фарса» и другие эпитеты которыми «оппозиционеры» награждают людей, пришедших на проспект Сахарова, не красят в первую очередь самих оппозиционеров. Неуважение к собственному народу - наследственная травма многих поколений отечественных либералов.

На митинге, между прочим, выступали и те самые пилоты, спасшие самолет «Уральских авиалиний» - безусловные герои, обладающие гигантским авторитетом у населения. Оскорбляя и унижая участников митинга, вы оскорбляете и их. С такими манерами ваши электоральные перспективы примерно нулевые, если не отрицательные.

И чтоб два раза не вставать: совершенно не обязательно использовать пошлые приёмчики, чтобы занизить количество пришедших на этот, провластно-патриотический митинг», — рассказал Никита Кричевский о митинге, число участников которого составило порядка 100 тыс. человек.

Теперь о надвигающемся Едином дне голосования.

Применительно к выборам в Мосгордуму «Мейстер» рассказал о том, как несистемную оппозицию в очередной раз хоронит борьба «вождей», прокомментировав разного рода инструкции поведения 8 сентября, которые появились в публичном пространстве.

Так, пишет канал, Михаил Ходорковский в своих последних заявлениях, ни разу не упомянув Навального или «умное голосование», фактически в пух и прах раскритиковал инициативу оппозиционера. Кроме того, Ходорковский предложил свою инструкцию поведения на 8 сентября, показывая, что именно он властитель дум для протестующих.

«Мы уже говорили о том, что сам концепт «умного голосования» призван укрепить лидерство Навального в среде несистемной оппозиции. Показать, что именно он первый парень на деревне. Однако внутривидовая борьба - самая жесткая, и многие готовы это лидерство оспорить.

Казалось, что это будет Гудков, но первым в бой за оппозиционную корону кинулся Ходорковский. Впрочем, Гудков-младший еще успевает вступить в это соревнование и до 8 сентября составить свою альтернативою инструкцию», — заключает «Мейстер».

В субботу Украина отмечала очередной День независимости.

Из всего многообразия сказанного в этот день канал «Доктор прописал» обратил внимание на один из пассажей в выступлении президента Незалежной.

Так, Владимир Зеленский, обосновывая древность украинского государства, в качестве примера привел «покорение казаками Богдана Хмельницкого и Ивана Сирко Дюнкерка в XVII веке».

История достаточно мутная, констатирует канал. «В 1646 году в составе осаждавших Дюнкерк войск был то ли отряд запорожских казаков, то ли поляков (одним из командиров которых был полковник де Сиро - созвучно с Сирко)

В любом случае, это были наемники, так что приводить это как пример государственности дело довольно спорное. Хотя, если с примерами дефицит…», — сжалился канал над Зеленским.

Тем временем в Крыму в воскресенье завершилась работа фестиваля «Таврида — АРТ».

В этой связи «Адекват» обратил внимание на слова первого замглавы Администрации президента РФ Сергея Кириенко.

«Когда он говорит, что успешный опыт Тавриды надо тиражировать во всех регионах, за этими словами что? Да, площадки, которые помогут молодым, у себя дома, а не через полстраны, сорганизоваться для интересного и полезного. Да, косвенно они еще помогут отвлечь молодежь от самой разнообразной дури. Но главное, по-моему, даже не в этом.

Главное в том, что везде, где фестивали искусств (да и почему, кстати, одних искусств?) сумеют взлететь, они имеют все шансы стать одной из визиток своего региона. Не в последнюю очередь - туристических.

И если получится найти формы, в которых эти фестивали удастся вплести в программу развития внутреннего туризма, будет самое то. Задача не из простых в том смысле, что требует большой продуманности и не потерпит дури, но благодарная», — пишет «Адекват».

Также в конце недели на юго-востоке Франции проходил саммит «Большой семерки».

Самое пикантное в новости о «Трамп поддержал предложение Макрона пригласить Путина на следующий саммит G7» даже не ее первоисточник - традиционная CNN со ссылкой на собственные источники, отмечает телеграм-канал «Пул №3»

«Хозяева следующей Семерки в июне 2020 года - США, а конкретным местом ее проведения заявлен Нью-Йорк, Трамп-Тауэр.

Путин, приезжающий за 4 месяца до выборов президента США в небоскреб Трампа, это такой бриллиант и подарок всем расследователям русского вмешательства, что просто сказка.

Ну и как вишенка - а что значит пригласить? Вот в этом году в Биариц в качестве стран-партнеров приглашены Австралия, Чили, Индия, ЮАР, Буркина-Фасо, Египет, Руанда и Сенегал. И через запятую в этом списке через год появится Россия? Как в старом анекдоте, про входит, но не участвует?», — рассуждает Дмитрий Смирнов.

Ну и в заключение новости с невидимых фронтов кибервойны, на которые обратил внимание канал РИАN.

«Уже в октябре Facebook планирует запустить свою ленту новостей News Tab. The New York Times пишет, что соцсеть наймёт живых людей для того, чтобы они отбирали «нужные» новости для лент пользователей вместо алгоритма.

Вернее, алгоритм, конечно, будет, но для его обучения нужно слишком много времени и данных, поэтому выделять важнейшие события пока будут нанятые журналисты. Штат из не-искусственного интеллекта будет представлять собой группу из 10 человек.

Откроем «тайну» для своих подписчиков — сегодня огромная часть «алгоритмов», которые нам пытаются продать как передовую технологию, на самом деле являются живыми людьми, сидящими в офисах.

К тому же, алгоритм вряд ли сумеет сформировать такую повестку, которая выгодна политике Facebook. Тут без людей никуда», — пророчит канал.

На этом все! До следующей недели.