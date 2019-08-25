«Отправная точка»: Трамп может позвать Путина на саммит G7

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил: «конечно же, вполне возможно», что он пригласит президента России Владимира Путина в качестве гостя на саммит G7 в следующем году в Соединенных Штатах, где будет «создана отправная точка» для диалога Москвы с другими участниками группы, сообщает американское информационное агентство Bloomberg.

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В целом лидеры стран G7 во французском городе Биарицц обсуждали вопрос возвращения работы объединения к формату G8 с участием России, но детализированное содержание этого заседания «ни за что не будет разглашено», приводит ФАН слова источника в правительстве Японии.

Впрочем, например, депутат Европейского парламента Тьерри Мариани заявил, что G7 бесполезна без участия в ней России, а также Бразилии, Китая или Африки. По его словам, данный формат не сможет изменить направление, в котором развивается мир, без участия этих стран.

Он отметил, что G7 устарела. Депутат пояснил, что нынешняя G7 не сможет диктовать свои правила всему миру, и заключил, что бывший французский лидер Николя Саркози осознал это еще 11 лет назад и запустил новый формат — G20.

Ранее Дональд Трамп и президент Франции Эмманюэль Макрон говорили, что считают приглашение России в G7 целесообразным. Однако было и иное мнение.

Так, глава Европейского совета Дональд Туск предложил позвать на следующую встречу G7 Украину вместо России, он даже уже обсудил этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Если уж речь идет о повторном приглашении России, то я скажу, что причины, по которым приглашение РФ было отозвано в 2014 году, все еще актуальны. Сегодня

я постараюсь убедить своих собеседников, что лучше пригласить Украину в качестве гостя на следующий саммит G7»,

— выразил уверенность политик.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин трактовал эту инициативу как переход на личности и указал на польское гражданство Туска.

«Группа пакостников. Я понимаю, что Польша ненавидит Россию еще со времен Екатерины и что у Варшавы историческая обида и на Российскую империю, и на СССР, и на Российскую Федерацию как преемницу Советского Союза», — пояснил парламентарий.

Член комитета Совета Федерации Франц Клинцевич призвал не останавливаться на данных полумерах и предложил пригласить на G7 Польшу и страны Балтии – чтобы русофобия в рамках «семерки» достигла максимального уровня.

Глава партии «Национальное объединение» и член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен отреагировала на нежелание Европы возвращать Россию в G8, передает НСН.

Французский политик считает, что европейские лидеры, выступая против возвращения России в G8, создают абсурдную пародию на «холодную войну». Кроме того, она отметила в твиттере, что антироссийская идеология является пережитком прошлого. Такая идеология не только не соответствует интересам европейских стран, но и вредит им, добавила она.

На фоне всего происходящего пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков дал понять, что

Россия не ставит задачу непременного возвращения к формату G8.

Представитель Кремля отметил, что многие вопросы, в том числе касающиеся глобальных мировых проблем в геополитике, безопасности или экономике, для России эффективнее решать в формате G20, в который входят такие гиганты, как Индия и Китай.

В этом году исполняется 25 лет со дня принятия России в «большую восьмерку». Это произошло при президенте Борисе Ельцине, когда экономика России была гораздо слабее нынешней, а ее политическое влияние было весьма слабым. Считается, что это было сделано «авансом» для укрепления статуса президента России.

При этом в США и республиканцы, и представители демократической элиты неоднократно заявляли, что Россия не соответствует многим критериям нахождения в «большой восьмерке». К тому же в финансовую «восьмерку» Россия не входила, и эти вопросы решались без нее.

Россия покинула этот клуб, когда лидеры стран, составлявших «семерку», отказались приезжать на саммит в Сочи в 2014 году из-за присоединения Крыма к России. Несмотря на то, что полуостров стал частью страны путем референдума, который был проведен в соответствии со всеми международными нормами, Запад отказывается признавать его частью РФ.