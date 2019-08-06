«Отрезать от финансирования»: Болтон о санкциях против Венесуэлы

Советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон призвал к более жестким международным действиям против президента Венесуэлы Николаса Мадуро после того, как Вашингтон заморозил активы правительства Боливарианской республики, обвинив Каркас в резкой эскалации давления на самопровозглашенного лидера – Хуана Гуайдо.

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Выступая на конференции Группы Лимы по ситуации в Венесуэле, Болтон подчеркнул, что власти США теперь могут преследовать и наказывать любого, включая иностранцев, кто будет оказывать хоть какую-то поддержку и сотрудничать с правительством Мадуро.

«Время действовать. Соединенные Штаты настойчивы в том, чтобы отрезать Мадуро от любого финансирования и ускорить мирный демократический переход [к смене власти]. Мы посылаем сигнал третьим сторонам, которые хотят вести дела с режимом Мадуро: действуйте с особой осторожностью», — отметил представитель американской стороны.

По словам Болтона, санкции США против Венесуэлы аналогичны мерам, введенным в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии.

«Теперь Венесуэла является частью этого исключительного клуба стран-изгоев», — указал член команды президента США Дональда Трампа.

Всего в конференции приняли участие представители более 50 стран. Приглашение на мероприятие было отправлено и Москве, однако руководство страны еще до этого заявило, что российские дипломаты не будут присутствовать на встрече.

Как отметил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, Москва считает нецелесообразным свое участие в связи с «однобокостью» повестки организаторов.

Не пожелали посетить конференцию также представители Кубы и Турции, которые поддерживают правительство Мадуро.

В целом Вашингтон не скрывает, что не будет выбирать средств для свержения Мадуро, передает ФАН.

«Рассматриваются все варианты. Соединенные Штаты будут использовать все надлежащие средства, чтобы покончить с удержанием Мадуро [власти] в Венесуэле», — сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

Накануне Белый дом проинформировал о том, что Дональд Трамп распорядился блокировать находящуюся в юрисдикции США собственность, которой владеют венесуэльские власти. В перечень попал ЦБ Венесуэлы, а также государственная нефтяная компания PDVSA.

Ограничения распространяются на доли собственности и собственность властей Венесуэлы, которые находятся в распоряжении США, попадут в собственность США в дальнейшем или принадлежат любому лицу из Соединенных Штатов.

«Под властями Венесуэлы понимаются государство и правительство Венесуэлы, любое политическое подразделение, ведомство или их структуры», — говорится в заявлении.

Страны Группы Лимы в совместной декларации в июле договорились поддержать усилия лидера оппозиции Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным президентом страны.

Среди мер поддержки — идея создания механизма по расследованию «коррупционных злоупотреблений» правительства Мадуро, передает НСН.

Как говорится в заявлении, стороны намерены проводить расследования, «касающиеся причастности должностных лиц и подставных лиц незаконного режима Николаса Мадуро, связывающих их с актами коррупции, незаконного оборота наркотиков и транснациональной организованной преступности».

Мадуро же заявил, что Каракас обратился в Совет безопасности ООН с жалобой на заявление Трампа с угрозой о блокаде.

«Дональд Трамп говорит, что думает о введении карантина против Венесуэлы, то есть, что не заходит, не выходит ни одно судно», — сказал венесуэльский лидер.

Он добавил, что Вашингтон хочет прибегнуть к этим мерам, так как Венесуэла получает иностранную помощь от России, Китая и Ирана.

В конце прошлого месяце в Венесуэле произошло общенациональное отключение электроэнергии. По данным СМИ, оно затронуло 23 штата из 24. Из-за блэкаута работу приостановило правительство страны, образовательные учреждения, в Каракасе также было закрыто метро. Многие остались не только без света, но и воды.

Также непросто оказалось купить еду или совершить другие покупки. Наличные из-за гиперинфляции потеряли смысл, а расплатиться банковской картой в условиях блэкаута невозможно. Вышло из строя почти 94% телекоммуникационной инфраструктуры страны. Около 90% территории Венесуэлы осталось без Интернета.

Экономический кризис вместе с гиперинфляцией и гуманитарная катастрофа в богатой нефтью Венесуэле сделали жизнь граждан невыносимой. На фоне нехватки еды и лекарств многие жители бегут из страны. Наплыв венесуэльцев ранее спровоцировал миграционный кризис в соседней Колумбии.

По оценке ООН в 2018 году за пределы государства к тому моменту выехали более 3 млн граждан. Проблемы экономики Венесуэлы не оставили равнодушной Москву. Россия вместе с Китаем — главные кредиторы Каракаса.

По данным Reuters, c 2006 года инвестиции России в Боливарианскую республику оцениваются в $17 млрд. Ранее опрошенные «Газетой.Ru» эксперты указывали, что надежды на возвращение Каракасом российских денег все меньше, особенно в условиях нестабильной политической обстановки.