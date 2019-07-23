Четвертый госпереворот? О чем предупредили Зеленского

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров опасается, что националистические силы на Украине могут попытаться взять реванш, передает РИА «Новости».

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«Можно много гипотетических сценариев нарисовать. Но если говорить о реальности тех сил, которые могли бы организовать этот процесс… Я таких сил, которые могли бы организовать этот процесс, не вижу.

Гораздо более худший вариант — националисты, неонацисты, громадное количество», — отметил Азаров.

Политик обратил внимание на то, что они могут попробовать «устроить государственный переворот» в случае политических «провалов» президента Украины Владимира Зеленского. «В истории Украины уже было три переворота, почему бы не организовать четвертый», — добавил он, отвечая на вопросы на пресс-конференции в Москве.

Говоря о «гипотетическом сценарии», он имеет в виду недавнее высказывание главы ЛДПР Владимира Жириновского, который предрек Украине новый «кровавый» майдан после двух лет правления Зеленского.

«Вся страна в крови, экономики нет, люди уезжают. Зеленский может пробыть президентом такой Украины лишь год-два, а потом его сметут. Там тысячи и тысячи вооруженных людей, «заукраинских» националистов, которые уже почувствовали запах крови», — уверен глава российской политической партии. Жириновский отметил, что «им не нужен мир, они хотят пограбить, поубивать».

«А закончится все сперва разделом Украины, а потом и возвращением всей Украины в состав России», — написал политик в своем телеграм-канале, сравнив нынешнюю ситуацию в стране с «раком четвертой стадии» и заявив, что «метастазы» уже распространились по всей территории.

В то же время Азаров опасается, что правые силы могут попытаться «захватить власть и установить еще более кровавый режим». Он считает, что команда президента Украины «непрофессиональна», отмечает РИА «Новости».

«И на этом хочет сыграть Порошенко и вся эта свора, которая все-таки прорвалась в Раду. И Порошенко получает шанс, я считаю, шанс этот есть. Расчет Порошенко и всех сил — сделать так, чтобы Зеленский и вся команда провалились. А если они провалятся, то никто пять лет ждать не будет», — продолжил экс-премьер страны.

В связи с тем, что по предварительным итогам парламентских выборов в Верховную раду пришло много случайных людей, Владимиру Зеленскому нужно сформировать хорошую команду, уверен Николай Азаров.

«Впервые за 28 лет существования независимой Украины группа людей, которую даже трудно назвать политической партией, победила с разгромным результатом», — обратил он внимание на успех партии украинского лидера «Слуга народа». Итоги прошедших 21 июля выборов он назвал «уникальными».

Появление в парламенте случайных людей, среди которых он назвал организаторов свадеб и «девочку Таню, которая написала про себя, что любит танцы и черешню», по мнению экс-премьера Украины, говорит о том, что граждане страны отрицательно относятся «как к тем, что пришел на волне переворота, так и к тем политикам, кто 28 лет осуществляет управление страной».

«Политическая система прогнила намертво. Лучше девочка с улицы, чем гендиректор предприятия. По сути, в Раде сформировалась команда, которая будет выполнять волю двух-трех человек, которые не понимают, в чем суть законодательной работы», — уверен Азаров.

Он также убежден, что президенту страны не хватает политической команды ни в парламенте, ни в регионах. Также Азаров сомневается, что Зеленский сможет «подтянуть» свою команду, в которой не так много опытных политиков. «Пока ни один человек не может сказать, что там за взгляды», — приводит его слова РИА «Новости».

Тем не менее, он «не видит другой политической силы», которая могла бы «очистить Украину от режима» экс-президента страны Петра Порошенко.

По итогам внеочередных выборов в Верховную раду лидирует партия главы государства «Слуга народа», за которую проголосовали 43,13%, согласно результатам обработки 95,01% протоколов. Второе место занимает «Оппозиционная платформа — за жизнь» Юрия Бойко, получая 13,06% голосов избирателей. Замыкает тройку лидеров «Батькивщина», лидером которой является экс-премьер Юлия Тимошенко. Также в парламенте будут депутаты от «Европейской солидарности» Петра Порошенко и «Голоса» Святослава Вакарчука.

По информации Центральной избирательной комиссии Украины, в голосовании участвовали 49,84% жителей страны.