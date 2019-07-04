Курилы наши: Россия выразила протест Японии из-за видео

В Москве выразили протест Токио в связи с тем, что на саммите «большой двадцатки» в Осаке, который прошел с 28 по 29 июня, на одном из видеоматериалов к встрече международных лидеров южные Курильские острова были обозначены как японская территория. На опубликованных на официальном сайте G20 кадрах в начале ролика появляется карта Японии с включенными в нее четырьмя островами Курильской гряды.

Реклама

Об отправленной ноте протеста сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА «Новости».

«2 июля в МИД России дипломату посольства Японии в РФ была вручена нота с выражением протеста по поводу использования японской стороной в освещении саммита «группы двадцати» материалов, в том числе аудиовизуальных, в которых Южно-Курильские острова Российской Федерации обозначены как территория Японии», — сказала во время брифинга в Москве Мария Захарова.

Она добавила, что подобные действия свидетельствуют о «злоупотреблении японской стороной функциями председателя G20 в целях продвижения необоснованных территориальных претензий к нашей стране». Это, по словам представителя российского ведомства, указано в документе, отправленном японским властям.

Дипломат отметила, что указание южной части Курильских островов в качестве японской территории идет в разрез с «неоднократно декларировавшимся намерением премьер-министра Японии Синдзо Абэ» не предпринимать никаких шагов, которые могли бы нанести ущерб «политической позиции другой стороны» и в целом отрицательно сказались бы «на атмосфере российско-японских отношений».

Уже в течение нескольких десятилетий Москва и Токио ведут переговоры для того, чтобы прийти к мирному соглашению по итогам Второй мировой войны. Тогда весь архипелаг был включен в состав Советского Союза. С тех пор Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов Хабомаи.

В качестве условия подписания мирного договора Япония назвала в качестве условия возвращение ей этих островов, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

В это же время Москва утверждает, что, так как Курилы вошли после окончания Второй мировой войны в состав СССР, то теперь они принадлежат России. Согласно этой позиции, российский суверенитет над этими территориями, который имеет соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

Между СССР и Японией в 1956 году была подписана Совместная декларация, согласно которой российская сторона была готова рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мира, однако судьба других островов — Кунашира и Итурупа — не затрагивалась.

В то же время Япония видела в этом только часть решения проблемы. Дальнейшие переговоры ни к чему не привели до сих пор, несмотря на то что в 2018 году Япония пошла на серьезные уступки. Тогда японские власти согласились взять за основу дальнейших переговоров подписанный в 1956 году документ. Перед саммитом G20 президент России Владимир Путин заявлял, что российская сторона не собирается передавать Японии южную часть Курил.

Ранее переговоры между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и российским лидером Владимиром Путиным состоялись на саммите «большой двадцатки» 29 июня в Осаке.

По итогам встречи глава японского правительства обратил внимание, что было подтверждено намерение дальнейших переговоров, связанных с подписанием мирного договора и продвижением к осуществлению совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов.

«По вопросам совместной хозяйственной деятельности на четырех островах активно проводится работа по претворению в жизнь проектов. Сегодня мы с президентом Путиным согласовали бизнес-модели двух проектов по туризму и переработке отходов», — сказал японский премьер на пресс-конференции.

Кроме того, по его словам, лидеры «договорились организовать этой осенью опытный туристический тур и пилотный проект взаимных поездок японских и российских специалистов по обработке мусора».

Помимо этого, как отметил Абэ, стороны договорились посетить в августе-сентябре этого года места захоронения бывших японских жителей южной части островов.